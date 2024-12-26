https://ukraina.ru/20241226/1059956024.html

"Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни

"Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни - 26.12.2024 Украина.ру

"Мы вернулись из Афганистана другими". Вячеслав Некрасов о том, как вернуть бойцов СВО к мирной жизни

Афганистан бедная, жесткая, жестокая, с плохим климатом страна. Но от солдат, и от офицеров, и даже от генералов нашему собеседнику не раз приходилось слышать, что самые яркие годы жизни — это служба в Афганистане, где и он сам почувствовал себя гражданином и мужчиной, от которого зависит очень многое.

2024-12-26T05:56

2024-12-26T05:56

2024-12-26T05:56

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По его словам, это наполнило его достоинством, гордостью за себя, за своих товарищей.Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран войны в Афганистане, доктор экономических наук, член правления Делового совета по развитию экономического сотрудничества с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Вячеслав Некрасов.25 декабря 1979 года состоялся ввод ограниченного контингента советских войск в Демократическую республику Афганистан. По данным Минобороны РФ, на территории Афганистана прошли военную службу 620 тыс. советских военнослужащих. Безвозвратные людские потери советской стороны в афганском конфликте составили 15 тыс. 51 человек.- Вячеслав Михайлович, в поздний советский период решение о вводе советских войск в Афганистан было заклеймено как ошибочное. Сейчас еще большей ошибкой называют вывод советского контингента из этой страны. Как вы сейчас оцениваете эти события?- Несколько дней назад я вернулся из Афганистана. Это была уже 81-я командировка, поэтому у меня есть возможность сравнивать, начиная с 1982 года. На ваш вопрос я отвечу словами Ахмад Шаха Масуда (афганский полевой командир ред.), который погиб 9 сентября 2001 года за два дня до взрыва башен-близнецов в Нью-Йорке. В одной из бесед он мне сказал, что вы сделали ошибку, когда ввели войска единовременно в таком большом количестве. Но еще большую ошибку сделали, когда так же вывели войска, потому что не завершили формирование авторитетных надежных органов власти.Я считаю, что политика национального примирения это был верный путь, но нужно было его довести до конца. Понятно, что оголтелых мясников вроде Гульбеддина Хекматияра, который отличался особой жестокостью, нужно было держать на отдалении, но представителей Исламской партии Афганистана в органы власти нужно было включать.Что касается ввода войск, то у меня, других востоковедов, генералов внятного ответа нет. С 2016 по 2020 годы я работал руководителем Российского центра науки и культуры в Кабуле. На одной из конференций я задал вопрос, чем для вас был ввод советских войск в декабре 1979-го. Афганцы, в том числе и наши убежденные сторонники, говорили, что когда увидели чужую технику на своих улицах, сердце сжалось от протеста, от недовольства. Если бы войска вводили постепенно, здесь перевал взяли под контроль, там перекрёсток дорог, то большая часть населения была бы за нас.Наши войска оправдывает то, что мы очень много помогали афганскому народу, проводили большую информационную работу. Но провести ее нужно было раньше, объяснить населению, с какой целью мы входим.Учесть надо и то, что афганские власти Нур Мохаммад Тараки и Хафизулла Амин 17 раз обращались с просьбой о вводе войск. Это зафиксировано в протоколах встреч. Даже когда в марте 1979 года в Герате вспыхнул мятеж, они требовали самолеты, чтобы подавить это восстание.Согласно Женевским соглашениям (14 апреля 1988 года) СССР выводил войска из Афганистана, а США, Пакистан и Саудовская Аравия, должны были прекратить поддержку моджахедов. Но нас обманули в который раз – поддержка оппозиции продолжилась. Наджибулла еще три года держался после нашего ухода, его нужно было поддержать, тогда Афганистан был бы другим сейчас. Теперь его считают лучшим лидером в современной истории Афганистана.- Как сейчас в Афганистане оценивают советский период в истории своей страны?- В этом году я был в Афганистане трижды. За это время мы проехали примерно 17 провинций. В том числе Урузган, Фарах, Кандагар, Гильменд, Герат. С юга вдоль западной границы мы проехали до самого севера. К нам относятся лучше, чем к любым другим иностранцам. Не стоит забывать, что в СССР и России мы подготовили свыше 100 тысяч специалистов разных профессий. Мы создали новую элиту Афганистана взамен королевской элиты, уехавшей после революции.Никто не отзывается плохо о России, даже несмотря на неприятный эпизод, который произошел в 90-е годы. Тогда по просьбе президента Раббани мы вернули на родину афганских сирот, в том числе детей погибших офицеров, которые учились в школах-интернатах в России. Это было сделано жестко и грубо. На них надели наручники в Волгограде, под конвоем провели в самолеты. Самолеты приземлились в Мазари Шарифе. Девушек моджахеды разобрали себе, парни, которые стали сопротивляться, тут же погибли. Но несмотря на такое трагичное событие, они все равно высказывают нам слова благодарности.Более того, один мой хороший приятель из Кандагара, который закончил такую школу-интернат, оставил свой бизнес на родине и уехал на СВО. Он сейчас воюет за Россию. Поэтому наши ребята в Афганистане погибали не зря.- Тяжелым наследием той войны стал так называемый афганский синдром, когда вернувшиеся домой не сумели найти себя в мирной жизни из-за перенесенных травм и неприятия обществом. К сожалению, некоторые из них пополнили ряды криминальных группировок в 90-е годы. Есть ли рецепт борьбы с этим явлением? Как избежать подобного, когда домой будут возвращаться участники СВО?- Вопрос очень правильный. У меня там воюют сын и племянники. Есть очень много схожего между нами (ветеранами Афганистана) и нынешними ими. Война накладывает очень сильный отпечаток. Человек возвращается оттуда с обостренным восприятием действительности, тягой к честности, к справедливости, он более решительный. Он хотел бы видеть какие-то позитивные перемены. Чиновники этого опасаются.Ни в коем случае нельзя оставлять таких людей без внимания. Приведу такой пример. В США есть министерство по делам ветеранов с громадным бюджетом. Но ежегодно заканчивает жизнь самоубийством около шести с половиной тысяч ветеранов. То есть, каждый день восемнадцать ветеранов прощаются с этой жизнью добровольно.То есть мы несем и ответственность за тех, кто вернется. Наш солдат — это не робот, не циник. В основе своей у нашего солдата добро в душе остается. Он остается человеком. Он не будет добивать пленного, не будет добивать раненого.Когда они придут сюда, им нужно помочь найти свое место в этой жизни. Вот я до сих пор с большим интересом хожу в школы, на предприятия. Мне интересно, что в головах нынешней молодежи. В таких разговорах наводятся мосты. Ты их понимаешь, они тебя понимают. И это тебя удерживает от каких-то не очень правильных поступков. Хорошо, что у участников нынешней войны достойная зарплата, льготы, на нас-то просто махнули рукой, поэтому надеюсь, что им будет полегче.Солдату на войне, конечно, нужны боеприпасы, питание. Но не менее, а может быть даже более, нужна какая-то связь с родиной. Солдат должен быть уверен, что только где-то хотя бы один человек его на белом свете ждет. Вот если он поймет, что его вообще никто не ждет, ну, считайте, что он не вернется. Тяга к жизни необходима, поэтому письма, которые дети пишут бойцам, очень важны. С годами убеждаюсь, что посеешь, то и пожнешь, поэтому не надо отталкивать этих ребят, которые начинают по разным причинам возвращаться со СВО.Конечно, война плохое дело, но война — это еще и чистилище, где сразу видно, кто есть кто, кто чего стоит. И на войне желание спокойнее жить исчезает. И мы вернулись из Афганистана другими.Афганистан бедная, жесткая, жестокая, с плохим климатом страна. Но от солдат, и от офицеров, и даже от генералов мне приходилось слышать, что самые яркие годы жизни — это служба в Афганистане, где я почувствовал себя гражданином, мужчиной, от которого зависит очень многое. Это наполнило его достоинством, гордостью за себя, за своих товарищей.О ситуации в зоне СВО Военный эксперт Борис Рожин: Россия войдет в Днепропетровскую область раньше, чем ВСУ уйдут из Покровска

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Денис Рудометов

интервью, афганистан, россия, ссср, украина.ру, вооруженные силы украины, борис рожин