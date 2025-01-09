https://ukraina.ru/20250109/1059953441.html

Украинская армия больше не может воевать, но Зеленский хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад — Ищенко

Украинская армия больше не может воевать, но Зеленский хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад — Ищенко - 09.01.2025 Украина.ру

Украинская армия больше не может воевать, но Зеленский хочет, чтобы за перемирие заплатил Запад — Ищенко

Сейчас Зеленский надеется на то, что перед угрозой занятия ВС РФ всей Украины, Запад будет вынужден учесть его позицию, так как без согласия Киева прекратить огонь и начать переговоры невозможно. То есть Киев пытается шантажировать Запад тем, что "назло маме отморозит уши". Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-01-09T03:45

2025-01-09T03:45

2025-01-09T03:45

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Сейчас Владимир Зеленский понимает, что Запад будет стремиться заключить с Россией перемирие ценой уступок за счёт Украины. При этом Киев не против перемирия, отметил эксперт.Отсюда и настойчивый отказ киевских властей признавать российскими регионы, вошедшие в состав РФ в 2014 и в 2022 годах. Для объяснения своей позиции Зеленский ссылается на конституцию Украины, которая запрещает территориальные изменения без проведения всеукраинского референдума, рассказал политолог.По мнению эксперта, Зеленский надеется на то, что Запад, находясь перед угрозой занятия русской армией всей Украины, вынужден будет учесть его позицию, так как без согласия Киева прекратить огонь и начать переговоры невозможно. То есть сейчас он пытается шантажировать Запад тем, что "назло маме отморозит уши", указал Ищенко."Вот теперь и посмотрим есть ли у Запада "методы на Костю Сапрыкина"*, — которого он сам вырастил", — резюмировал автор статьи.*Вор-карманник из фильма "Место встречи изменить нельзя", на которого по словам Жеглова нет честных методов, чтобы арестоватьПолный текст материала Ростислава Ищенко "Зеленский против Госдепа" на сайте Украина.ру.Ещё о том, почему Зеленский за эскалацию конфликта любыми путями — в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине".

https://ukraina.ru/20250102/1046845904.html

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