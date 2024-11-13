https://ukraina.ru/20241113/1058844754.html

Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине

Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине - 13.11.2024 Украина.ру

Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине

Зеленский находится в пограничном состоянии. Это не психическое заболевание, а именно пограничное, то есть, когда человек находится между нормой и болезнью. Симптомы пограничного расстройства личности (ПРЛ) довольно подробно изучены и описаны в медицинской и даже в справочной литературе. И, что интересно, прежде всего в США

2024-11-13T14:14

2024-11-13T14:14

2024-11-13T15:48

россия

украина

запад

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

верховная рада

нато

выборы

ростислав ищенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058846577_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_a76e7bd7c5c075436a61c978cf5ca3f8.jpg.webp

Одним из главных признаков ПРЛ является эмоциональная неустойчивость. Как утверждают психиатры, люди с ПРЛ часто склонны идеализировать и разочаровываться в других, переходя от высоких позитивных оценок людей к огромному разочарованию в них.Нечто подобное мы и наблюдаем сейчас в состоянии Зеленского, который совсем недавно предоставлял, будучи главой государства, эксклюзивные права и возможности гражданам Польши, вплоть до занятия государственных должностей во властных структурах Украины, а сегодня обвиняет ту же самую Польшу чуть ли не в предательстве. И таких эмоционально невзвешенных, глупых и для него самого вредных заявлений у него – пруд пруди. Он уже и украденные у России деньги считает своими, украинскими. Разве для того их украли у России на Западе, чтобы ему отдать? Конечно, эмоциональная неустойчивость в быту сильно отличается от того, что происходит с человеком в государственной власти, тем более, когда мы говорим о человеке, по сути, обличенном неограниченной властью в стране. Тут масштабы другие, а, значит, и последствия.О последствиях, которые могут наступить в результате ПРЛ – потом. А пока о том, что происходит сегодня.Если предположить, что Трамп, действительно, собирается принудить Украину, вернее ее руководство сесть за стол переговоров с Россией (неважно, какими он при этом руководствуется причинами), возникает совершенно естественный вопрос: с кем России, ее властным структурам на украинской стороне вести такие переговоры? Сейчас не главное даже - какие условия будут выдвигать стороны. Простой вопрос: с кем? Зеленский, по сути, не является легитимным президентом, поскольку срок его полномочий истек в мае, а дальнейшее его пребывание в должности и исполнение функций главы государства обусловлено двумя главными (возможно, есть и другие) причинами.Во-первых, он опирается на репрессивный аппарат, который полностью им выстроен под себя, практически все руководители силовых структур замараны незаконными репрессиями, преследованием инакомыслящих и православных верующих (и это пока то, что – на поверхности, то, что мы знаем). То есть за все те бесчеловечные политические и социальные опыты, которые проводили и проводит Зеленский и его ближайшее окружение над русскими людьми и православными верующими, независимо от их национальности, силовики и спецслужбы несут солидарную с ним ответственность. Поэтому они до последнего будут его защищать. Не потому, что они верят в его правоту (хотя, наверняка, есть и такие), а потому, что они такие же преступники, как и он и должны рано или поздно предстать перед судом. Ясно, что они постараются этого избежать или будут держаться за него и с ним до последнего. До последнего украинца.Во-вторых, в стране нет организованной оппозиции власти – она разгромлена, частично находится в тюрьме, как, например Дубинский или выдавлена из страны как Медведчук, а также и другие народные депутаты и политические оппоненты, которые вынуждены были из-за репрессий и преследований бежать из Украины.Та потешная оппозиция, которая еще существует для "картинки в телевизоре" в стране и в парламенте (типа Порошенко и Тимошенко) скорее будет выжидать, чем требовать новых выборов. Не только из-за страха, но в основном из-за ожидания, когда скомпрометированный режим сам падет или уйдет, абсорбировав на себе весь накопленный за последние годы негатив. Никому не хочется, пока вся эта грязная история с геноцидом русских и православных верующих продолжается, брать на себя ответственность и мараться в политической грязи. И остановить это они не в силах (репрессивный аппарат!) и противостоять открыто не могут.Поэтому они будут Зеленского критиковать, но требовать честных выборов или организовывать антинацистское сопротивление режиму – не будут. Да и нет у этих людей настоящего патриотического чувства ответственности за свою страну. Все они давным-давно играют в политику, а не осуществляют ее в интересах страны и народа. И Зеленский их давно просчитал и потому и не трогает, что знает цену их "оппозиционности".Поэтому Зеленский, не смотря на отсутствие легитимности, находится в полной политической безопасности у себя в стране. Некому с ним воевать.Но это пока.Потому что, и это уже трюизм, любая война заканчивается переговорами. Тем более на политической арене, где до этого выступали Байден, Шольц, Макрон и Зеленский, появился Трамп. Который сразу сказал, что хочет прекратить все войны, развязанные его предшественником. Мы не обсуждаем сейчас и здесь реальные, а не декларируемые планы Трампа. Войны он не прекратит, а продолжит другими средствами и, возможно, в других регионах мира. Но для осуществления того, что он задумал, первым шагом ему надо проявить миролюбие в Европе, приостановить (а не остановить) войну в Украине, дать передышку Европе, переформатировать финансы, заставить Европу подготовиться к длительной осаде Москвы. И для этого нужно срочно остановить, затормозить, заморозить военные действия на УкраинеТо есть, вместо бесконечной войны забрезжила перспектива, вполне возможно, бесконечных, но все же переговоров, поиск компромиссов и уступок. И тут наступает интересный момент: с кем говорить? С Зеленским, который запретил сам себе своим указом (вот еще один симптом ПРЛ) любые переговоры с Путиным?Хорошо, указ он может отменить. Но ведь даже с точки зрения американских покровителей Зеленского, он – нелегитимен. Более того, нелегитимна и Верховная рада, а значит и ее спикер Руслан Стефанчук. То есть в парламентско-президентской республике – нет легитимной власти (премьер Шмыгаль так же назначается парламентом, а его полномочия, как уже сказано, истекли, поэтому и он тоже нелегитимен). Кстати, нелегитимен и Конституционный суд, так как Зеленский заблаговременно убрал его председателя, а нового нет и не предвидится…То есть на сегодня в Украине нет законной, легитимной власти - ни президентской, ни парламентской, ни судебной. Есть репрессивный аппарат, горстка обманутых граждан и тысячи запуганных.Получается, если Трамп хочет усадить за стол переговоров представителей России и Украины (сядут они за него или нет – это уже второй вопрос), ему прежде всего надо решить, кого он предложит России в качестве переговорщика? Для России это вопрос - не формальный. Поскольку легитимной власти на Украине нет, любой следующий глава государства заявит, что не признает решения нелегитимной предыдущей власти, а, следовательно, все ее обязательства (например, вернуть Украине нейтральный статус, отказ от вступления в НАТО, признание границ по линии боевого соприкосновения, освобождение священников из тюрем и восстановление порушенных приходов) не могут быть новым главой государства, общенародно избранным, и его командой признаны и их следует заключать по новой…Это капитуляцию, как справедливо считает политолог и публицист Ростислав Ищенко, подписывать можно хоть с дворником, при полном разгроме врага – это уже формальность. А мирные переговоры с определением параметров мира, границ и обязательствами сторон подписывать может и должен только тот, кто обладает всей полнотой власти и доверием большинства избирателей. То есть легитимный глава государства.Вот такой получается кунштюк. Чтобы провести мирные переговоры, Зеленский должен сначала объявить выборы, к чему его скорее всего и должны принудить США. А выиграть их в честном избирательном поединке Зеленский не может. Поскольку в ходе избирательной кампании, если оппозиции и реальным кандидатам от нее будет предоставлено право говорить всё, что они знают и думают о нынешней власти (а как иначе провести честные выборы?) и возникнут вполне закономерные вопросы: почему из альтернативы – мирного процесса реализации Минских соглашений или войны, Зеленским была выбрана война? Почему вместо того, чтобы вернуть конституции поистине независимый и нейтральный характер, отказавшись от вступления в НАТО (а это будет главным предварительным требованием любых переговоров со стороны России) Зеленский спровоцировал военный конфликт, в котором страна бессмысленно потеряла сотни тысяч своих граждан? А еще миллионы просто уехали из страны.Ну, и конечно, возникнет вопрос: куда делись деньги, щедро выделяемые Западом на поддержку социальных обязательств Украины перед гражданами?Как только эти вопросы в виде подозрений и ответов дойдут до сознания избирателей, команда Зеленского окажется в ауте. А тот, кто придет на его место (если, повторюсь, выборы будут честными), тот первым делом арестует и предаст суду Зеленского и его ближайшее окружение. И напомнит ему еще в ходе избирательной кампании самого же Зеленского "Я не ваш оппонент, а ваш приговор!"…Понимает ли все это Зеленский? Человек он не глупый, хотя неглупый по-своему. Будь он умным, не влез бы в эту авантюру (президенство в период полураспада государства) и тем более избежал бы военного конфликта, опираясь на дипломатию и парламентское большинство в Раде. Да, Зеленский и это хорошо понимает. Понимает и то, что без власти, пусть и опирающейся на репрессивный аппарат, ни Западу, ни своей стране в перспективе он не нужен. И что финал может быть у него только один - суд и приговор.Поэтому, видимо, он и находится в состоянии ПРЛ – пограничного расстройства личности – когда человек, как описано в симптомах, перестает всем верить и сегодня еще больше ненавидит тех, кому вчера еще доверял. Обещали -то ему поддержку в виде оружия и денег, а сейчас предлагают идти на заранее проигрышные выборы и пожизненный срок в тюрьме (смертная казнь в Украине отменена). Поэтому единственный для него выход – продолжение войны любой ценой. ЛЮБОЙ. То есть он готов дальнобойными ракетами бить по спальным районам Москвы, готов использовать грязную атомную бомбу, готов собирать мобилизованных и тысячами отправлять их в мясорубку войны, готов организовать, и это самое ужасное, любую провокацию, любую катастрофу, чтобы война продолжалась. Потому что каждый день войны – это день продолжения его жизни. Никчемной и ужасной для любого нормального и честного человека.О том, какие планы в международной политике есть у Трампа и какова в них роль Украины - в статье Ростислава Ищенко "Главные войны Трампа"

https://ukraina.ru/20210822/1032102663.html

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Захар Виноградов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_369:31:882:544_100x100_80_0_0_a854d17b706f57c85038925e9230125b.jpg.webp

россия, украина, запад, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада, нато, выборы, ростислав ищенко, рада, мнения