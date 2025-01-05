https://ukraina.ru/20250105/1060116438.html

За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны

За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны - 05.01.2025 Украина.ру

За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны

В ночь с субботы на воскресенье ВС РФ уничтожили 61 беспилотник украинской армии над регионами России. Об этом пятого января сообщило Минобороны РФ

2025-01-05T10:35

2025-01-05T10:35

2025-01-05T10:35

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В сводке ведомства утверждается, что 37 БПЛА дежурные средства ПВО России сбили над территорией Ростовской области. Еще 20 беспилотных аппаратов подразделения ВС РФ уничтожили над Брянской областью.В воскресенье утром, пятого января, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы и средства ПВО региона отразили массированную воздушную атаку ВСУ. В своем телеграм-канале Слюсарь написал, что обломки дронов, упавшие в Таганроге и в селе Новобессергеновка Неклиновского района, разбили окна, повредили кровлю и стены жилых домов, а также нанесли ущерб автомобилям.Также в новостях: Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны

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новости, россия, ростовская область, брянская область, воронежская область, белгородская область, вооруженные силы украины, вс рф, бпла