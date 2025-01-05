За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны
В ночь с субботы на воскресенье ВС РФ уничтожили 61 беспилотник украинской армии над регионами России. Об этом пятого января сообщило Минобороны РФ
В сводке ведомства утверждается, что 37 БПЛА дежурные средства ПВО России сбили над территорией Ростовской области. Еще 20 беспилотных аппаратов подразделения ВС РФ уничтожили над Брянской областью.
"Два [беспилотника были сбиты] над территорией Воронежской области, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Орловской области", — добавили в Минобороны.
В воскресенье утром, пятого января, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы и средства ПВО региона отразили массированную воздушную атаку ВСУ.
В своем телеграм-канале Слюсарь написал, что обломки дронов, упавшие в Таганроге и в селе Новобессергеновка Неклиновского района, разбили окна, повредили кровлю и стены жилых домов, а также нанесли ущерб автомобилям.
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