За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны - 05.01.2025 Украина.ру
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За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны
За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны - 05.01.2025 Украина.ру
За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны
В ночь с субботы на воскресенье ВС РФ уничтожили 61 беспилотник украинской армии над регионами России. Об этом пятого января сообщило Минобороны РФ
2025-01-05T10:35
2025-01-05T10:35
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В сводке ведомства утверждается, что 37 БПЛА дежурные средства ПВО России сбили над территорией Ростовской области. Еще 20 беспилотных аппаратов подразделения ВС РФ уничтожили над Брянской областью.В воскресенье утром, пятого января, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы и средства ПВО региона отразили массированную воздушную атаку ВСУ. В своем телеграм-канале Слюсарь написал, что обломки дронов, упавшие в Таганроге и в селе Новобессергеновка Неклиновского района, разбили окна, повредили кровлю и стены жилых домов, а также нанесли ущерб автомобилям.Также в новостях: Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны
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новости, россия, ростовская область, брянская область, воронежская область, белгородская область, вооруженные силы украины, вс рф, бпла
Новости, Россия, Ростовская область, Брянская область, Воронежская область, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, БПЛА

За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны

10:35 05.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.01.2025
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
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В ночь с субботы на воскресенье ВС РФ уничтожили 61 беспилотник украинской армии над регионами России. Об этом пятого января сообщило Минобороны РФ
В сводке ведомства утверждается, что 37 БПЛА дежурные средства ПВО России сбили над территорией Ростовской области. Еще 20 беспилотных аппаратов подразделения ВС РФ уничтожили над Брянской областью.

"Два [беспилотника были сбиты] над территорией Воронежской области, один — над территорией Белгородской области и один — над территорией Орловской области", — добавили в Минобороны.

В воскресенье утром, пятого января, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы и средства ПВО региона отразили массированную воздушную атаку ВСУ.
В своем телеграм-канале Слюсарь написал, что обломки дронов, упавшие в Таганроге и в селе Новобессергеновка Неклиновского района, разбили окна, повредили кровлю и стены жилых домов, а также нанесли ущерб автомобилям.
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
Вчера, 17:33
Противник освоил новую тактику: Герой ДНР о том, как ВСУ комбинируют БПЛА с артиллерией и минометамиНа коротком участке фронта "Искандеры" или "Хаймарсы" являются ключевым фактором, а на больших участках ключевым является массовость ударных дронов и обеспеченность снарядами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир батальона "БАРС-13" (2023-2024), полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР Андрей Пинчук
Также в новостях: Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны
 
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Заголовок открываемого материала
10:36Российская машина разрывает ВСУ на части: полковник ВС США о единственном выходе украинцев
10:35За ночь ВС РФ сбили 61 украинский беспилотник — Минобороны
07:30Россия на пороге нового мира
07:22Будущее нашего будущего. Живой русский или дохлый бандеровец?
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