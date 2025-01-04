Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны
10:39 04.01.2025 (обновлено: 10:41 04.01.2025)
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России уничтожены 16 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 4 января
"Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Смоленской области и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
БПЛА обнаружен в районе Лужской губы Финского залива, для противодействия использованы силы ПВО, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Ленобласти Дрозденко в Телеграм.
Позже губернатор сообщил об уничтожении еще двух беспилотников в том же районе.
"Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник двигался через Псковскую область. Третий БПЛА уничтожен в том же районе. Пострадавших и разрушений нет. Обломки беспилотника упали в лесном массиве. На месте работают оперативные службы", — уточнил Дрозденко.
С целью обеспечения безопасности полетов утром 4 января были введены временные ограничения на работу аэропорта "Пулково", сообщили в Росавиации.
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