Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны - 04.01.2025 Украина.ру
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Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны
Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны - 04.01.2025 Украина.ру
Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны
В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России уничтожены 16 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 4 января
2025-01-04T10:39
2025-01-04T10:41
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БПЛА обнаружен в районе Лужской губы Финского залива, для противодействия использованы силы ПВО, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Ленобласти Дрозденко в Телеграм.Позже губернатор сообщил об уничтожении еще двух беспилотников в том же районе."Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник двигался через Псковскую область. Третий БПЛА уничтожен в том же районе. Пострадавших и разрушений нет. Обломки беспилотника упали в лесном массиве. На месте работают оперативные службы", — уточнил Дрозденко.С целью обеспечения безопасности полетов утром 4 января были введены временные ограничения на работу аэропорта "Пулково", сообщили в Росавиации.Также на эту тему: Более 20 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО ночью на сайте Украина.ру.
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новости, россия, брянская область, финский залив, минобороны, росавиация, бпла, дроны, ленинградская область, белгородская область, смоленск, псков, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Брянская область, Финский залив, Минобороны, Росавиация, БПЛА, дроны, Ленинградская область, Белгородская область, Смоленск, Псков, детали, СВО, Спецоперация

Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны

10:39 04.01.2025 (обновлено: 10:41 04.01.2025)
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.01.2025
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В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России уничтожены 16 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 4 января

"Десять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, три – над территорией Смоленской области и по одному – над территориями Белгородской, Псковской и Ленинградской областей", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

БПЛА обнаружен в районе Лужской губы Финского залива, для противодействия использованы силы ПВО, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Ленобласти Дрозденко в Телеграм.
Позже губернатор сообщил об уничтожении еще двух беспилотников в том же районе.
"Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник двигался через Псковскую область. Третий БПЛА уничтожен в том же районе. Пострадавших и разрушений нет. Обломки беспилотника упали в лесном массиве. На месте работают оперативные службы", — уточнил Дрозденко.
С целью обеспечения безопасности полетов утром 4 января были введены временные ограничения на работу аэропорта "Пулково", сообщили в Росавиации.
Также на эту тему: Более 20 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО ночью на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 02.01.2025
2 января, 04:44
Военный эксперт назвал главную проблему с беспилотниками в РоссииВ РФ до сих пор нет военно-учетной специальности "дроновод", и из-за этого возникает много проблем. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов
 
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