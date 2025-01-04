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Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны

Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны - 04.01.2025 Украина.ру

Над пятью регионами России силы ПВО уничтожили 16 беспилотников — Минобороны

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над территорией России уничтожены 16 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 4 января

2025-01-04T10:39

2025-01-04T10:39

2025-01-04T10:41

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БПЛА обнаружен в районе Лужской губы Финского залива, для противодействия использованы силы ПВО, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Ленобласти Дрозденко в Телеграм.Позже губернатор сообщил об уничтожении еще двух беспилотников в том же районе."Второй БПЛА сбит в районе Лужской губы силами ПВО Министерства обороны РФ. Беспилотник двигался через Псковскую область. Третий БПЛА уничтожен в том же районе. Пострадавших и разрушений нет. Обломки беспилотника упали в лесном массиве. На месте работают оперативные службы", — уточнил Дрозденко.С целью обеспечения безопасности полетов утром 4 января были введены временные ограничения на работу аэропорта "Пулково", сообщили в Росавиации.Также на эту тему: Более 20 украинских беспилотников уничтожили российские средства ПВО ночью на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250102/1059943817.html

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