https://ukraina.ru/20241225/1059906162.html

Украинская власть дойдет до "ЗеленскийЮгенда" и будет отправлять детей на фронт — Крапивник

Украинская власть дойдет до "ЗеленскийЮгенда" и будет отправлять детей на фронт — Крапивник - 25.12.2024 Украина.ру

Украинская власть дойдет до "ЗеленскийЮгенда" и будет отправлять детей на фронт — Крапивник

Запад просто так не слезет с Владимира Зеленского и продолжит настаивать на снижении мобилизационного возраста, а украинская власть долго сопротивляться то и не намерена. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник

2024-12-25T03:00

2024-12-25T03:00

2024-12-25T03:00

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Он заявил, что Зеленский уже начал тотальный геноцид украинского населения.Украина — это ресурсная база Запада, это то, что желают сделать из России, добавил эксперт. "А для того, чтобы добывать полезные ископаемые или выращивать зерно, много населения не нужно", — заключил Крапивник.Ранее британская газета The Guardian написала, что отказ Зеленского снижать мобилизационный возраст после призыва действующего президента США Джо Байдена "испортило отношения между Киевом и Вашингтоном в последние месяцы"."Чиновники в администрации президента США раздражены тем, что Киев часто требовал больше оружия, но не мог мобилизовать необходимое число солдат для пополнения армии", — говорится в публикации. Подробнее об этом — в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальшеПолный текст интервью — Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер

https://ukraina.ru/20241221/1059740310.html

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новости, украина, сша, владимир зеленский, джо байден, мобилизация, всу