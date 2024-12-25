Украинская власть дойдет до "ЗеленскийЮгенда" и будет отправлять детей на фронт — Крапивник
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
Запад просто так не слезет с Владимира Зеленского и продолжит настаивать на снижении мобилизационного возраста, а украинская власть долго сопротивляться то и не намерена. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник
Он заявил, что Зеленский уже начал тотальный геноцид украинского населения.
"Во-первых, на Украине женщин уже регистрируют в военкоматах в зависимости от их профессий. Там примерно каждый шестой солдат — это женщина. Во-вторых, американцы открыто требуют от Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет. А где 18-летние, там и 14-летние. На фронт пойдут все", — подчеркнул Крапивник.
"А для того, чтобы добывать полезные ископаемые или выращивать зерно, много населения не нужно", — заключил Крапивник.
Ранее британская газета The Guardian написала, что отказ Зеленского снижать мобилизационный возраст после призыва действующего президента США Джо Байдена "испортило отношения между Киевом и Вашингтоном в последние месяцы".
"Чиновники в администрации президента США раздражены тем, что Киев часто требовал больше оружия, но не мог мобилизовать необходимое число солдат для пополнения армии", — говорится в публикации.
Подробнее об этом — в материале автора издания Украина.ру Павла Волкова Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше
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