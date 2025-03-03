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Захарова пошутила о защитниках Канады, планирующей отправить военных на Украину

Захарова пошутила о защитниках Канады, планирующей отправить военных на Украину - 03.03.2025 Украина.ру

Захарова пошутила о защитниках Канады, планирующей отправить военных на Украину

Если канадский премьер-министр Джастин Трюдо пошлет своих военных на Украину, то саму Канаду от притязаний США, видимо, защитят украинские беженцы, сыронизировала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-03-03T08:40

2025-03-03T08:40

2025-03-03T08:40

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украина

джастин трюдо

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"А кто будет защищать канадскую землю в случае расширения США на север? Видимо, сбежавшие в Канаду от мобилизации украинцы", - написала Захарова.Накануне премьер страны Джастин Трюдо заверил, что Канада продолжит предоставлять Киеву необходимую военную поддержку, а отправка канадских военных на Украину в виде миротворцев находится на рассмотрении.Президент США Дональд Трамп ранее называл премьер-министра Канады "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами тарифов на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.Подробнее - в материале Заберёт ли Трамп Канаду, станут ли европейцы воевать за США и что будет после распада Украины — Колташов на сайте Украина.ру.

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новости, канада, сша, украина, джастин трюдо, мария захарова, дональд трамп