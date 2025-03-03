Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку - 03.03.2025 Украина.ру
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Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку
Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку - 03.03.2025 Украина.ру
Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку
Владимир Зеленский в хамской манере прокомментировал призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* подать в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Слова главы киевского режима 3 марта опубликовал телеканал Sky News
2025-03-03T11:06
2025-03-03T11:06
новости
украина
сша
владимир зеленский
линдси грэм
дональд трамп
выборы
президентские выборы
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Стоит напомнить, что ранее газета The New York Times написала, что американский сенатор, который является сторонником киевских властей, призвал Зеленского уйти в отставку. В ответ на это украинский политик сказал, что может дать Грэму гражданство его страны.Он добавил, что президента Украины "должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине". Кроме того, телеканал Sky News опубликовал и другие слова Зеленского: "Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия (в выборах - Ред.). А это будет немного сложнее", – считает глава киевского режима.Тем временем Великобритания и Франция планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", а именно список государств, готовых участвовать в размещении "миротворцев" на Украине. Подробности в публикации "Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, владимир зеленский, линдси грэм, дональд трамп, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Линдси Грэм, Дональд Трамп, выборы, президентские выборы

Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку

11:06 03.03.2025
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Владимир Зеленский в хамской манере прокомментировал призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* подать в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Слова главы киевского режима 3 марта опубликовал телеканал Sky News
Стоит напомнить, что ранее газета The New York Times написала, что американский сенатор, который является сторонником киевских властей, призвал Зеленского уйти в отставку. В ответ на это украинский политик сказал, что может дать Грэму гражданство его страны.
"И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", – заявил Зеленский.
Он добавил, что президента Украины "должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине". Кроме того, телеканал Sky News опубликовал и другие слова Зеленского:
"Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия (в выборах - Ред.). А это будет немного сложнее", – считает глава киевского режима.
09:08
Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке ЗеленскогоВладимиру Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News
Тем временем Великобритания и Франция планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", а именно список государств, готовых участвовать в размещении "миротворцев" на Украине. Подробности в публикации "Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину
 
НовостиУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЛиндси ГрэмДональд Трампвыборыпрезидентские выборы
 
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