https://ukraina.ru/20250303/1061489955.html

Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку

Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку - 03.03.2025 Украина.ру

Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку

Владимир Зеленский в хамской манере прокомментировал призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* подать в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Слова главы киевского режима 3 марта опубликовал телеканал Sky News

2025-03-03T11:06

2025-03-03T11:06

2025-03-03T11:06

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Стоит напомнить, что ранее газета The New York Times написала, что американский сенатор, который является сторонником киевских властей, призвал Зеленского уйти в отставку. В ответ на это украинский политик сказал, что может дать Грэму гражданство его страны.Он добавил, что президента Украины "должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине". Кроме того, телеканал Sky News опубликовал и другие слова Зеленского: "Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия (в выборах - Ред.). А это будет немного сложнее", – считает глава киевского режима.Тем временем Великобритания и Франция планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", а именно список государств, готовых участвовать в размещении "миротворцев" на Украине. Подробности в публикации "Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину

https://ukraina.ru/20250303/1061482128.html

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новости, украина, сша, владимир зеленский, линдси грэм, дональд трамп, выборы, президентские выборы