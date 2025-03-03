Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
Владимир Зеленский в хамской манере прокомментировал призыв сенатора-республиканца Линдси Грэма* подать в отставку после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Слова главы киевского режима 3 марта опубликовал телеканал Sky News
Стоит напомнить, что ранее газета The New York Times написала, что американский сенатор, который является сторонником киевских властей, призвал Зеленского уйти в отставку. В ответ на это украинский политик сказал, что может дать Грэму гражданство его страны.
"И тогда его голос начнет иметь вес, и я выслушаю его как гражданина Украины по вопросу о том, кто должен быть президентом", – заявил Зеленский.
Он добавил, что президента Украины "должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине". Кроме того, телеканал Sky News опубликовал и другие слова Зеленского:
"Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия (в выборах - Ред.). А это будет немного сложнее", – считает глава киевского режима.
09:08Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке ЗеленскогоВладимиру Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News
Тем временем Великобритания и Франция планируют представить Трампу группу стран "Европа-плюс", а именно список государств, готовых участвовать в размещении "миротворцев" на Украине. Подробности в публикации "Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину