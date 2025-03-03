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Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине

Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине - 03.03.2025 Украина.ру

Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц

2025-03-03T07:50

2025-03-03T07:50

2025-03-03T07:53

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Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.Президент Франции также заверил, что "в ближайшие недели" на Украине не появятся западные военные.Кроме прочего, Макрон выразил уверенность в возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их ссоры во время визита Зеленского в Белый дом.Накануне в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после саммита отметил, что лидеры стран ЕС почти перестали говорить о "стратегическом поражении России". Теперь они предпочитают другую формулу - "мир через силу на Украине". По его словам, практической разницы нет. В обоих случаях они делают акцент на продолжении военных действий между Россией и Украиной.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.О том, чем грозит перемирие - в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский, совбез, мид