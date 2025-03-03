Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине - 03.03.2025 Украина.ру
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Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине - 03.03.2025 Украина.ру
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц
2025-03-03T07:50
2025-03-03T07:53
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Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.Президент Франции также заверил, что "в ближайшие недели" на Украине не появятся западные военные.Кроме прочего, Макрон выразил уверенность в возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их ссоры во время визита Зеленского в Белый дом.Накануне в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после саммита отметил, что лидеры стран ЕС почти перестали говорить о "стратегическом поражении России". Теперь они предпочитают другую формулу - "мир через силу на Украине". По его словам, практической разницы нет. В обоих случаях они делают акцент на продолжении военных действий между Россией и Украиной.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.О том, чем грозит перемирие - в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, франция, россия, эммануэль макрон, кир стармер, владимир зеленский, совбез, мид
Новости, Украина, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Совбез, МИД

Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине

07:50 03.03.2025 (обновлено: 07:53 03.03.2025)
 
© X / Emmanuel MacronКир Стармер и Эммануэль Макрон
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© X / Emmanuel Macron
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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц
Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
Президент Франции также заверил, что "в ближайшие недели" на Украине не появятся западные военные.

"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом - развертывание сил", - сказал он, отметив, что "не хочет мира без гарантий и любой ценой".

Кроме прочего, Макрон выразил уверенность в возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским после их ссоры во время визита Зеленского в Белый дом.
Накануне в Лондоне прошел неформальный саммит лидеров ряда европейских стран для обсуждения ситуации на Украине и коллективной европейской безопасности.
Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов после саммита отметил, что лидеры стран ЕС почти перестали говорить о "стратегическом поражении России". Теперь они предпочитают другую формулу - "мир через силу на Украине". По его словам, практической разницы нет. В обоих случаях они делают акцент на продолжении военных действий между Россией и Украиной.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
О том, чем грозит перемирие - в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине на сайте Украина.ру.
 
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