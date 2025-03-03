Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Освободив населенный пункт Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), российские войска получили возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск (Покровск) – Курахово. Об этом 3 марта в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава региона Денис Пушилин
Стоит напомнить, что российские военные освободили населенный пункт Новоандреевка в прошлом месяце.
"После освобождения Новоандреевки мы видим все предпосылки для того, чтобы трасса Красноармейск – Курахово сейчас была под полным и физическим контролем наших подразделений", – сообщил Пушилин.
В конце февраля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ взяли Красноармейск в клещи. С потерей города у ВСУ будут разрушены все логистические цепочки на этом участке фронта, отметил депутат.
10:47Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
И это далеко не единственные успехи российской армии, о которых стало известно сегодня, 3 марта. Помимо вышеупомянутых событий в понедельник появилась информация о том, что освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона