Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061490222.html
Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ
Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ - 03.03.2025 Украина.ру
Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ
Освободив населенный пункт Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), российские войска получили возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск (Покровск) – Курахово. Об этом 3 марта в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава региона Денис Пушилин
2025-03-03T11:21
2025-03-03T11:21
новости
курахово
покровск/красноармейск
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
всу
потери всу
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061428990_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4fc3b1279c2ea20b052a64263d519349.jpg
Стоит напомнить, что российские военные освободили населенный пункт Новоандреевка в прошлом месяце. В конце февраля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ взяли Красноармейск в клещи. С потерей города у ВСУ будут разрушены все логистические цепочки на этом участке фронта, отметил депутат.И это далеко не единственные успехи российской армии, о которых стало известно сегодня, 3 марта. Помимо вышеупомянутых событий в понедельник появилась информация о том, что освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
https://ukraina.ru/20250303/1061489548.html
курахово
покровск/красноармейск
россия
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061428990_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_566f2253d4c0933861eadef90044715a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, покровск/красноармейск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф
Новости, Курахово, Покровск/Красноармейск, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, ВС РФ

Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ

11:21 03.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Освободив населенный пункт Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), российские войска получили возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск (Покровск) – Курахово. Об этом 3 марта в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава региона Денис Пушилин
Стоит напомнить, что российские военные освободили населенный пункт Новоандреевка в прошлом месяце.
"После освобождения Новоандреевки мы видим все предпосылки для того, чтобы трасса Красноармейск – Курахово сейчас была под полным и физическим контролем наших подразделений", – сообщил Пушилин.
В конце февраля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ взяли Красноармейск в клещи. С потерей города у ВСУ будут разрушены все логистические цепочки на этом участке фронта, отметил депутат.
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
10:47
Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep StateРоссийская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
И это далеко не единственные успехи российской армии, о которых стало известно сегодня, 3 марта. Помимо вышеупомянутых событий в понедельник появилась информация о том, что освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
 
НовостиКураховоПокровск/КрасноармейскРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:21Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ
11:17Суд рассмотрит уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток"
11:06Зеленский нагрубил в ответ на призыв сенатора Грэма подать в отставку
11:01"Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину
10:47Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State
10:23NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
10:19"Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"
09:56Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
09:46Нелегитимный Зеленский полагает, что "сменить его непросто"
09:39Перемирие на месяц, Зеленский назвал себе цену. Главное на Украине на утро 3 марта
09:08Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского
08:40Захарова пошутила о защитниках Канады, планирующей отправить военных на Украину
08:17Главное за ночь 3 марта
08:00"Возьмём передышку похабного Бреста"
07:59Зеленский готов подписать сделку с США по минералам - Reuters
07:50Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на Украине
07:30Кто готов поддержать Украину, а кто нет? О планах Трампа на Балканы и ситуации в регионе - Стоянович
07:15"Плохо, неправильно и опасно": Орбан охарактеризовал решения лидеров ЕС на саммите в Лондоне
07:00Ростислав Ищенко: Пока Трамп торгуется с Россией, элиты Евросоюза готовят удары по его союзникам в Европе
06:23"Власть пойдет на дно и утащит за собой всех". Как украинские эксперты оценивают перспективы страны
Лента новостейМолния