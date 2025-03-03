https://ukraina.ru/20250303/1061490222.html

Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ

Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ - 03.03.2025 Украина.ру

Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ

Освободив населенный пункт Новоандреевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), российские войска получили возможность взять под полный контроль трассу Красноармейск (Покровск) – Курахово. Об этом 3 марта в эфире телеканала "Россия 24" заявил глава региона Денис Пушилин

2025-03-03T11:21

2025-03-03T11:21

2025-03-03T11:21

новости

курахово

покровск/красноармейск

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

вооруженные силы украины

всу

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Стоит напомнить, что российские военные освободили населенный пункт Новоандреевка в прошлом месяце. В конце февраля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что ВС РФ взяли Красноармейск в клещи. С потерей города у ВСУ будут разрушены все логистические цепочки на этом участке фронта, отметил депутат.И это далеко не единственные успехи российской армии, о которых стало известно сегодня, 3 марта. Помимо вышеупомянутых событий в понедельник появилась информация о том, что освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона

https://ukraina.ru/20250303/1061489548.html

курахово

покровск/красноармейск

россия

донецкая народная республика

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новости, курахово, покровск/красноармейск, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, всу, потери всу, вс рф