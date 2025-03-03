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Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского

Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского - 03.03.2025 Украина.ру

Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского

Владимиру Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News

2025-03-03T09:08

2025-03-03T09:08

2025-03-03T09:45

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"Что-то должно измениться. Либо ему нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это. Я имею в виду, что это дело украинцев, чтобы разобраться", - уточнил он.Джонсон также указал, что всем сторонам конфликта на Украине необходимо собраться и Зеленский в этом вопросе должен "делать то, что необходимо".Агентство Bloomberg подчеркнуло, что президент США Дональд Трамп "похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации". Европейский источник агентства отметил, что некоторые помощники настаивают на отставке Зеленского как части любой сделки.В свою очередь депутат Верховной Рады Александр Дубинский написал в телеграм-канале, что Зеленский должен быть немедленно отстранен от власти, так как он угрожает существованию Украины и мешает стабилизации отношений с США.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Зеленского и президента США Дональда Трампа. Она перешла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.Подробнее - в материале Трамп разозлился на Зеленского – советник президента США на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, борис джонсон, верховная рада