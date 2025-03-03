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Зеленский готов подписать сделку с США по минералам - Reuters
Зеленский готов подписать сделку с США по минералам - Reuters - 03.03.2025 Украина.ру
Зеленский готов подписать сделку с США по минералам - Reuters
Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает Reuters
2025-03-03T07:59
2025-03-03T07:59
2025-03-03T08:00
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"Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что верит в возможность спасения своих отношений с президентом США Дональдом Трампом... Зеленский сказал, что он по-прежнему готов подписать соглашение с США по минералам, и что он верит, что США также будут готовы", - говорится в материале агентства.Договор, по утверждениям американской стороны, будет регулировать вопросы, связанные с добычей и транспортировкой редкоземельных минералов, нефти и газа, а также с развитием инфраструктуры на территории Украины. В минувшую пятницу президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.Подробнее - в материале Егора Леева Хитрый план Стармера, в США оценили Зеленского. Итоги 2 марта на Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Зеленский готов подписать сделку с США по минералам - Reuters
07:59 03.03.2025 (обновлено: 08:00 03.03.2025)
Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с США по редкоземельным металлам, передает Reuters