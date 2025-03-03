https://ukraina.ru/20250303/1061491315.html

ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве

ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве - 03.03.2025 Украина.ру

ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве

ФСБ РФ показала видео с арсеналом ликвидированного гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировавшего устроить теракты в столичном метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье. Эти кадры опубликовало агентство РИА Новости

2025-03-03T11:42

2025-03-03T11:42

2025-03-03T11:42

новости

россия

москва

подмосковье

фсб

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061490377_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ff69b9aa34fd3e0bf085f2fa24e6f277.jpg

На видео видно тело ликвидированного исламиста, его пистолет, а также компоненты самодельной бомбы. Также оперативники показали переписку в телефоне террориста, где были инструкции по сборке взрывного устройства.По информации ФСБ, после совершения нападений преступник планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.Ранее было предотвращено покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). Одним из тех, кто готовил его убийство оказался его же бывшим помощником: Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник.

россия

москва

подмосковье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, москва, подмосковье, фсб, теракт