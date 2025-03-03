ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве - 03.03.2025 Украина.ру
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ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве
ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве - 03.03.2025 Украина.ру
ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве
ФСБ РФ показала видео с арсеналом ликвидированного гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировавшего устроить теракты в столичном метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье. Эти кадры опубликовало агентство РИА Новости
2025-03-03T11:42
2025-03-03T11:42
новости
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подмосковье
фсб
теракт
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На видео видно тело ликвидированного исламиста, его пистолет, а также компоненты самодельной бомбы. Также оперативники показали переписку в телефоне террориста, где были инструкции по сборке взрывного устройства.По информации ФСБ, после совершения нападений преступник планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.Ранее было предотвращено покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). Одним из тех, кто готовил его убийство оказался его же бывшим помощником: Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник.
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новости, россия, москва, подмосковье, фсб, теракт
Новости, Россия, Москва, Подмосковье, ФСБ, теракт

ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве

11:42 03.03.2025
 
© скриншот видео РИА Новости
© скриншот видео РИА Новости
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ФСБ РФ показала видео с арсеналом ликвидированного гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, планировавшего устроить теракты в столичном метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье. Эти кадры опубликовало агентство РИА Новости
На видео видно тело ликвидированного исламиста, его пистолет, а также компоненты самодельной бомбы. Также оперативники показали переписку в телефоне террориста, где были инструкции по сборке взрывного устройства.
По информации ФСБ, после совершения нападений преступник планировал выехать в Афганистан и вступить в ряды международной террористической организации.
Ранее было предотвращено покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). Одним из тех, кто готовил его убийство оказался его же бывшим помощником: Украинские паспорта и взрывчатка: среди тех, кто готовил покушение на митрополита, был его экс-помощник.
 
НовостиРоссияМоскваПодмосковьеФСБтеракт
 
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