Самый большой котел за три года: Ермаков рассказал, когда настанет развязка курской авантюры ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру
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Самый большой котел за три года: Ермаков рассказал, когда настанет развязка курской авантюры ВСУ
Самый большой котел за три года: Ермаков рассказал, когда настанет развязка курской авантюры ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру
Самый большой котел за три года: Ермаков рассказал, когда настанет развязка курской авантюры ВСУ
Основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что военные смогут физически перерезать эту трассу за две-три недели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-03-03T06:00
2025-03-03T06:00
новости
малая локня
суджа
россия
всу
курская область
наступление
освобождение
окружение
трасса
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Подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, российские бойцы прорвались в Новую и Старую Сорочины и уже готовятся к боям за Малую Локню, сообщил военкор.После освобождения Свердликово ВС РФ завязали бои за Лебедевку, чтобы оттуда попытаться отрезать Малую Локню, указал он.Поскольку часть подразделений ВСУ заняты обороной Лебедевки и Казачьей Локни, российское наступление от Свердликово идет в две стороны: на север и на юг, добавил журналист.Если бы войска просто пошли на юг, они могли бы получить удар в тыл. Противник мог бы отбить Свердликово, и десантники в районе Басовки оказались бы в окружении, уточнил Ермаков."Основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях ВСО — в материале "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
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малая локня
суджа
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Новости
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новости, малая локня, суджа, россия, всу, курская область, наступление, освобождение, окружение, трасса, вс рф, сумская область, сво, спецоперация
Новости, Малая Локня, Суджа, Россия, ВСУ, Курская область, наступление, освобождение, окружение, трасса, ВС РФ, Сумская область, СВО, Спецоперация

Самый большой котел за три года: Ермаков рассказал, когда настанет развязка курской авантюры ВСУ

06:00 03.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что военные смогут физически перерезать эту трассу за две-три недели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, российские бойцы прорвались в Новую и Старую Сорочины и уже готовятся к боям за Малую Локню, сообщил военкор.
После освобождения Свердликово ВС РФ завязали бои за Лебедевку, чтобы оттуда попытаться отрезать Малую Локню, указал он.
"Да. Лебедевку мы уже фактически взяли. Оттуда они будут двигаться вдоль реки Локня в направлении Казачьей Локни. На карте не видно, чтобы там были дороги, но они есть. Перспективы у нас хорошие", — подчеркнул Ермаков.
Поскольку часть подразделений ВСУ заняты обороной Лебедевки и Казачьей Локни, российское наступление от Свердликово идет в две стороны: на север и на юг, добавил журналист.
Если бы войска просто пошли на юг, они могли бы получить удар в тыл. Противник мог бы отбить Свердликово, и десантники в районе Басовки оказались бы в окружении, уточнил Ермаков.
"Основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях ВСО — в материале "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.
28 февраля, 12:32
Трамп пообещал вернуть Украине территории, хотя бы частично. Что за этим стоит?Президент США Дональд Трамп пообещал переговоры о возвращении территорий Украине "если это возможно". Такое заявление он сделал на встрече в Белом доме с премьером Великобритании Киром Стармером
 
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