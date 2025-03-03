https://ukraina.ru/20250303/1061465517.html

Самый большой котел за три года: Ермаков рассказал, когда настанет развязка курской авантюры ВСУ

Самый большой котел за три года: Ермаков рассказал, когда настанет развязка курской авантюры ВСУ - 03.03.2025 Украина.ру

Самый большой котел за три года: Ермаков рассказал, когда настанет развязка курской авантюры ВСУ

Основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что военные смогут физически перерезать эту трассу за две-три недели. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-03-03T06:00

2025-03-03T06:00

2025-03-03T06:00

новости

малая локня

суджа

россия

всу

курская область

наступление

освобождение

окружение

трасса

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Подразделения ВСУ, которые оккупировали территорию севернее Суджи, уже потеряли Погребки, Орловку и Марьевку, российские бойцы прорвались в Новую и Старую Сорочины и уже готовятся к боям за Малую Локню, сообщил военкор.После освобождения Свердликово ВС РФ завязали бои за Лебедевку, чтобы оттуда попытаться отрезать Малую Локню, указал он.Поскольку часть подразделений ВСУ заняты обороной Лебедевки и Казачьей Локни, российское наступление от Свердликово идет в две стороны: на север и на юг, добавил журналист.Если бы войска просто пошли на юг, они могли бы получить удар в тыл. Противник мог бы отбить Свердликово, и десантники в районе Басовки оказались бы в окружении, уточнил Ермаков."Основная развязка курской авантюры ВСУ настанет на юге их выступа в Басовке, Локне и Юнаковке. Надеюсь, что мы физически перережем эту трассу за две-три недели. Если это произойдет, это будет самый большой котел за три года СВО", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Тимофея Ермакова: Через пару недель Россия закроет ВСУ под Курском, а потом доломает Купянск и Волчанск на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях ВСО — в материале "Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250228/1061427569.html

малая локня

суджа

россия

курская область

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