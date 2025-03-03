Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона - 03.03.2025 Украина.ру
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Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона - 03.03.2025 Украина.ру
Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
Ряд условий, необходимых для взятия Херсонской области, уже выполнен. Российским подразделениям теперь нужно активизировать наступательные действия на этом направлении для полного освобождения региона. Об этом 3 марта изданию aif.ru заявил военный эксперт, полковник Анатолий Матвийчук
2025-03-03T09:56
2025-03-03T09:56
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По его словам, в Херсонской области сложилась ситуация, при которой противник перестал вести активные боевые действия, начал попытки укрепить берега Днепра и перешел к обороне". Также эксперт заметил, что сроки освобождения Херсона зависят, в том числе от всей военно-политической ситуации, а ускорить процесс могут погодные условия."Думаю, это может быть конец марта-начало апреля, когда потеплеет, установится положительная температура, и можно будет форсировать Днепр", – отметил собеседник издания. Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале написал, что сейчас складывается благоприятная военно-политическая ситуация "для освобождения Херсона и всего правобережья Днепра".Между тем, пока власти США настаивают на проведении выборов на Украине, Владимир Зеленский подчеркивает, что уходить он не собирается. О том, чем он аргументирует свои слова – в публикации Нелегитимный Зеленский полагает, что "сменить его непросто"
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новости, херсон, херсонская область, россия, украина, вооруженные силы украины, всу, вс рф
Новости, Херсон, Херсонская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ

Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона

09:56 03.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ряд условий, необходимых для взятия Херсонской области, уже выполнен. Российским подразделениям теперь нужно активизировать наступательные действия на этом направлении для полного освобождения региона. Об этом 3 марта изданию aif.ru заявил военный эксперт, полковник Анатолий Матвийчук
По его словам, в Херсонской области сложилась ситуация, при которой противник перестал вести активные боевые действия, начал попытки укрепить берега Днепра и перешел к обороне".

"Это дает возможность российским войскам активными действиями выбить его оттуда", – считает Матвийчук.

Также эксперт заметил, что сроки освобождения Херсона зависят, в том числе от всей военно-политической ситуации, а ускорить процесс могут погодные условия.
"Думаю, это может быть конец марта-начало апреля, когда потеплеет, установится положительная температура, и можно будет форсировать Днепр", – отметил собеседник издания.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Телеграм-канале написал, что сейчас складывается благоприятная военно-политическая ситуация "для освобождения Херсона и всего правобережья Днепра".
Между тем, пока власти США настаивают на проведении выборов на Украине, Владимир Зеленский подчеркивает, что уходить он не собирается. О том, чем он аргументирует свои слова – в публикации Нелегитимный Зеленский полагает, что "сменить его непросто"
 
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