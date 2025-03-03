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Нелегитимный Зеленский полагает, что "сменить его непросто"

Нелегитимный Зеленский полагает, что "сменить его непросто" - 03.03.2025 Украина.ру

Нелегитимный Зеленский полагает, что "сменить его непросто"

Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек почти год назад, считает, что сменить его "будет непросто", сообщает телеканал Sky News

2025-03-03T09:46

2025-03-03T09:46

2025-03-03T09:46

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"Сменить меня будет непросто, потому что недостаточно просто провести выборы. Потребуется не допустить моего участия (в выборах - ред.). А это будет немного сложнее", - заявил Зеленский.При этом агентство Bloomberg подчеркнуло, что президент США Дональд Трамп "похоже, придерживается менее жестких взглядов, чем некоторые члены его администрации". Европейский источник агентства отметил, что некоторые помощники настаивают на отставке Зеленского как части любой сделки.Накануне спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон в интервью телеканалу NBC News указал, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другойСрок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о возможной отставке Зеленского - в материале Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп