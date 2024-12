https://ukraina.ru/20241223/1059854975.html

Украина за неделю. Москва готовится к переговорам, Зеленский хамит и хочет воевать дальше

Киев не хочет снижать мобилизационный возраст, обвиняя Запад в недостаточных поставках вооружений; ЕС и МВФ нашли способ выделить Украине некоторые средства и теперь ВСУ могут продолжать военные действия в следующем году; украинские власти провоцируют РФ на срыв намечающихся после инаугурации Трампа переговоров, а Россия готова на компромиссы.

Мобилизация раздора"Зеленский сопротивляется публичным призывам администрации Байдена снизить мобилизационный возраст до 18 лет, что испортило отношения между Киевом и Вашингтоном в последние месяцы, — пишет британская газета The Guardian. — Чиновники в администрации президента США раздражены тем, что Киев часто требовал больше оружия, но не мог мобилизовать необходимое число солдат для пополнения армии".Основной проблемой Украины остается нехватка людей на фронте. Бросаемые в адрес Запада обвинения в недостаточности военной помощи разбиваются о тот факт, что Запад не может помочь Киеву, который не хочет помочь себе сам — то есть еще раз снизить мобилизационный возраст.Киев же не желает этого делать по двум причинам: молодежи от 18 до 25 лет на Украине не так много, и ее желание воевать сомнительно, а значит мобилизация этой категории населения не может изменить в лучшую сторону ситуацию на фронте; все ждут Трампа и, если через пару месяцев вдруг придется подписывать мирный договор, а значит — проводить выборы, Зеленский планирует использовать тезисы "спасли народ" и "сохранили генофонд" в качестве предвыборной кампании. Сейчас же Киев пытается привлечь молодежь в ВСУ выплатой в 500 тысяч гривен.Соответственно, обвинения в адрес Запада продолжаются. Вице-премьер Стефанишина заявила, что требованиями снизить мобилизационный возраст администрация Байдена пытается снять с себя ответственность за недопоставки оружия. Еще один представитель интересов Зеленского, омбудсмен Лубинец, утверждает (в духе предвыборной кампании), что мобилизация молодежи "лишит Украину будущего", а наиболее эффективная часть населения, которая "должна воевать" — это мужчины возрастом от 30 до 45 лет.Но это пока. Если переговоры после инаугурации Трампа сорвутся, а Зеленский сейчас делает все, чтобы так и случилось, снижение мобилизационного возраста на Украине может и произойти. Советник комитета ВР по вопросам экономического развития Волянский проговорился, что это будет сделано в начале 2025 года, не позднее марта, то есть как раз после того, как по плану должны провалиться мирные переговоры. На Волянского тут же накинулись за раскрытие планов: член оборонного комитета Вениславский опроверг сказанное коллегой, а председатель комитета по экономическому развитию Наталуха анонсировал рассмотрение вопроса о лишении Волянского статуса советника.Тем временем украинские военные продолжают сообщать о массовом дезертирстве. Один из командиров ВСУ рассказал польской газете Wiadomosci, что дезертиров иногда бывает больше, чем убитых и раненых, и лишь каждый десятый из них возвращается в армию, несмотря на указ Зеленского о декриминализации первого ухода в СОЧ. Главная причина, по его мнению, — отсутствие качественной подготовки у мобилизованных из-за нехватки времени, соответственно, они разбегаются при первых обстрелах. Но это, конечно, не единственная причина. Кроме низкой мотивации, вызванной "бусификацией", совершенно очевидно, что мобилизованные не стремятся умирать за месяц-два до возможного начала мирных переговоров, в результате которых Украина все-равно отдаст территории по "реалиям на земле". Защищающий интересы Зеленского, а не граждан Украины, омбудсмен Лубинец так пытался прикрыть "бусификационные" преступления властей, что наговорил чушь. По его словам, ситуация с "физической бусификацией" по сравнению с 2023 годом "немного ухудшилась", но таких случаев фиксируется "все меньше и меньше". Ситуация ухудшилась, но случаев меньше…Пока же ТЦК начало мобилизацию работников, у которых есть при себе бумажные документы о бронировании, но их данные отсутствуют в электронной системе "Оберег". Об этом сообщил член оборонного комитета Федиенко. Мы уже неоднократно писали, что основным мобилизационным резервом киевские власти видят работников крупных предприятий, с которых массово начали снимать бронь, а теперь мобилизуют даже тех, у кого бронь есть, но в бумажном виде. Это создает проблемы для планов организации военного производства на территории Украины, но одновременно и мобилизацию, и производство организовать не получится, чем-то придется жертвовать. Зеленский вполне может надеяться, что провоцируемый им срыв будущих переговоров (якобы по вине России) вынудит Трампа продолжить военные поставки.Впрочем, если верить украинским СМИ, некоторые успехи в налаживании внутреннего военного производства все же есть. Пишут, что Украина начала серийный выпуск ракет-дронов "Пекло", на 70% состоящей из украинских компонентов, и за три месяца изготовила около 100 единиц.Обеспечили на 2025 годНесмотря на то, что Венгрия на совете МИД стран ЕС заблокировала выделение более 6 млрд евро военной помощи Украине, Евросоюз все же нашел возможность начать перечислять Киеву по 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года. Это макрофинансовый кредит на общую сумму в 18,1 млрд евро, который будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.Также Всемирный банк выдает Украине 1 млрд долларов в виде безвозвратного гранта за счет вклада США в рамках инициативы G7, и еще 1 млрд долларов Киев получит в виде ссуды под гарантии от Японии и Британии. Также 1,1 млрд выделяет МВФ.Все это средства, которые нельзя использовать для финансирования военных действий, Украина продолжает воевать на свои и на то, что предоставляется Западом в виде вооружений. Тем не менее, полученные деньги можно будет направить на исполнение "гражданского" бюджета, тем самым освободив имеющиеся внутренние резервы на ведение войны. Таким образом, Украина закрывает дыру в бюджете как минимум на полгода, т.е. примерно до конца бюджетного года в США.Но с замороженными российскими активами есть нюанс. Орбан призывает лидеров ЕС дождаться инаугурации Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций против России, поскольку, если будет подписан мир, санкции хотя бы частично придется снимать. Сейчас они продлеваются каждые 6 месяцев, следующее продление состоится почти сразу после вступления Трампа в должность, и Венгрия вполне может наложить на него вето.Именно благодаря позиции Венгрии санкции нужно продлевать каждые полгода, т.е. сохраняется возможность их снятия. И если это произойдет, то 18 млрд евро для Украины ЕС будет вынужден изыскивать из своего бюджета, а не из прибыли от российских активов. Именно из-за желания избежать такой ситуации страны Евросоюза долго не могли принять решение о выделении Киеву денег, но, опасаясь отказа Трампа от поддержки Украины вообще, они все-таки пошли на риск.По данным Reuters, уходящая администрация Байдена в ближайшие дни объявит о последнем пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долл. в рамках программы USAI. Это контракты для американских компаний на производство оружия для Киева, соответственно оно может быть готово "через месяцы или даже годы". На этом выделенные Конгрессом средства по данной программе заканчиваются, и Трампу, если он соберется, замораживать будет нечего. Интереснее ситуация с оставшимися 6 млрд по программе PDA (прямые поставки со складов Пентагона). По миллиарду в неделю передавать Киеву средства вряд ли будут (в последнем пакете неделю назад было всего 500 млн), поэтому либо до конца полномочий Байдена всю сумму не израсходуют, либо в последний момент будет передан один гигантский пакет из всего, что найдется на складах (не того, что нужно Украине для комплектации "бусифицированных" бригад).Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что неограниченная поддержка Украины является не стратегией по достижению мира, а бесконечным продолжением войны, что не соответствует интересам США. Учитывая, что Байден израсходует все, или почти все, что было выделено Украине Конгрессом до инаугурации Трампа, до конца 2025 финансового года в США, т.е. до октября, Трамп может не принимать никаких решений по военной помощи Украине.Он как бы не отказывается от нее, но и не предоставляет. У него появляется время для переговоров, не сливая одновременно с этим Украину, которой для медленного отступления (а этого по новой стратегии Киева достаточно) кое-что все-таки дали.Эту мысль подтверждает сообщение The Financial Times о том, что Трамп собирается сохранить военные поставки Украине после своей инаугурации (как это может выглядеть, мы написали выше), но при условии большего участия европейских стран НАТО. Если раньше США требовали от военных партнеров в ЕС увеличить военные бюджеты до 2% ВВП, то теперь требования возрастают до 5%, и они совершенно нереалистичны. Едва треть членов НАТО дотянула свои военные бюджеты до 2%, у остальных и того меньше. США тратят на оборону 3,5% ВВП, а непосредственно воюющая Россия — 6,3% в следующем году. Таким образом, Трамп хочет, чтобы военные бюджеты стран ЕС были заложены на уровне воюющих стран. The Financial Times считает, что Трамп не поддержит вступление Украины в НАТО, но хочет, чтобы гарантии безопасности Киеву были предоставлены в виде поставок вооружений (после подписания мирного договора), причем за счет Европы.Зеленский же подтвердил недавно сказанное министром финансов Марченко о том, что у Украины теперь хватает средств воевать до середины 2025 года, а может и больше, даже без дополнительной помощи со стороны США. Имеется в виду нынешняя стратегия войны, которая предполагает максимально медленное отступление со "стачиванием" наступательного потенциала ВС РФ для получения более выгодных переговорных позиций в будущем. Очень высокие по сравнению с предыдущим годом темпы продвижения ВС РФ не являются критической проблемой для Зеленского, пока ВСУ не разбежались и так-сяк держат фронт. Зеленский вполне может позволить себе в 2025 году сдать остатки Донбасса ради того, чтобы обнулить дальнейший наступательный потенциал России. Деньги на это теперь есть. Но, опять же, при условии, что ВСУ продолжат воевать, а это не факт.Пока же МВФ опубликовал базовый военный сценарий, по которому боевые действия завершатся к концу 2025 года. По негативному сценарию, воевать придется до середины 2026 года. Это не значит, что у МВФ есть какие-то инсайды, просто Фонд закладывает финансовые риски.Провокации и компромиссыПрошедшая неделя ознаменовалась несколькими громкими заявлениями Трампа, Зеленского и Путина по поводу завершения военного конфликта.Трамп заявил, что Киев сигнализирует о желании урегулирования, а также, что после инаугурации он может пересмотреть "плохое и глупое" разрешение Байдена на удары западными дальнобойными ракетами вглубь России. Кроме того, избранный президент США объявил, что Зеленский должен готовиться к заключению соглашения по завершению войны. Правда, на вопрос об условиях, а именно о территориях, он ответил уклончиво — примет решение после первой встречи в рамках переговоров, но сейчас в регионах, о которых идет речь, "нет ни одного здания и люди не вернутся туда". Является ли это аргументом для объяснения Киеву, почему ему следует отказаться от данных регионов, будет видно позже.Американский оборонный эксперт Райан Менон в колонке для The New York Times считает, что США при Трампе переключатся на китайский вопрос, а потому новая администрация сделает все, чтобы сократить американские обязательства по безопасности в Европе, в том числе на Украине. Впрочем, многие европейские страны уже заявили, что до окончания войны своих миротворцев на Украину вводить точно не будут, а после окончания все будет зависеть от участия США — без Америки они тоже умоют руки. Таким образом, в странах ЕС пока не уверены, предоставят ли они гарантии безопасности Украине, если в этом не будет участвовать Вашингтон. "Наиболее достижимым" итогом войны, по мнению Менона, может стать "вооруженный нейтралитет" Украины, когда Россия даст гарантии ненападения в будущем, а Украина откажется от НАТО и иностранных контингентов на своей территории, но при этом сохранит ВСУ и поставки западных вооружений. Зеленский же почти не говорит о НАТО, но настаивает на сохранении ВСУ и введении миротворцев. Последний пункт вряд ли будет всерьез стоять на повестке, но отказ от демилитаризации может не устроить Москву, потому что он не соответствует "Стамбулу", который, по мнению российского руководства, должен лечь в основу будущих переговоров. Но в конечном итоге все решится на поле боя. Уже видно, что недостаточно быстрое продвижение ВС РФ в комплексе с получением Киевом денег на 2025 год позволяет украинским властям откровенно хамить. Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что получил "грубый отказ" от украинского министра иностранных дел Сибиги на предложение о рождественском перемирии и на запрос разговора между Орбаном и Зеленским. "Я Орбана не пущу, — так Зеленский заявил, что не позволит венгерскому премьеру быть посредником. — Как он будет давить на Путина? Анекдот, улыбка? Пусть себе оставит". Учитывая, что Орбан теперь не маргинал, а политик №1 в Европе и, по сути, эмиссар Трампа до его инаугурации, можно сделать вывод, что киевские власти грубо отказали Трампу и "послали" его представителя. При том, что от Путина Орбан добро на перемирие получил. Кроме того, Зеленский назвал Орбана "назойливым гонцом от Путина".Украина, получив некоторые средства, стала играть с огнем, и это, конечно, может не довести до добра. Ермак и Подоляк заявили, что переговоры начнутся тогда, "когда у врага не останется ресурсов продолжать войну", а пока "позиции сторон абсолютно несопоставимы". "Трамп знает о моем желании никуда не спешить в ущерб Украине", — сказал Зеленский журналу Le Parisien, по-хамски добавив, что говорить с Трампом на одном уровне осведомленности он сможет только после инаугурации последнего. Это подтверждает мысль о том, что Киев надеется продержаться до обнуления наступательного потенциала ВС РФ, когда России придется либо идти на уступки, либо начинать мобилизацию, чего Путин явно не хочет.Сотрудник ЦРУ Ральф Гофф в интервью The New York Times подтверждает расхожие предположения о том, что Зеленский пытается сорвать переговоры, выставив Россию как виновника этого срыва. Доказательство тому — убийство генерала Кириллова в Москве "Они разозлят русских настолько, что те скажут, что мы не заинтересованы в переговорах", — сказал Гофф. Но будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог считает, что убийство не станет препятствием, хотя и убежден в том, что это неприемлемый поступок, который "не соответствует правилам ведения войны". Учитывая довольно сдержанную реакцию Путина, скорее всего да — препятствием не станет, как не стало препятствием разрешение Запада на "дальнобой".В то же время Зеленский снова подтвердил изменение украинской военной стратегии. По сути, компромисс, на который теперь готов идти Киев — отказ от возвращения территорий военным путем. "Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируются русскими. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров", — сказал он.Но и Россия подает сигналы о готовности идти на компромиссы.Военный эксперт Валерий Ширяев сообщил, что на ежегодной московской встрече выпускников Академии Генштаба РФ обсуждалась невозможность добиться разгрома ВСУ в короткие сроки без "сверхусилий" в виде мобилизации и резкого увеличения военного бюджета. Но военный бюджет и так занимает больше трети бюджета страны, увеличивать его некуда, а мобилизация — крайняя мера, на которую власти не хотят идти и по политическим, и по экономическим причинам. Генералы считают, что, если не произойдет никаких изменений, то максимально реалистичное, чего сможет добиться ВС РФ — это занятие четырех включенных в Конституцию областей в админграницах, а дальше — договор о безопасности в Европе.На отставных генералов можно было бы махнуть рукой, если бы Путин сам не заявил, что Россия "не может до бесконечности повышать военные расходы". А министр обороны Белоусов сказал, что задача армии на 2025 год — занятие тех самых четырех областей. То есть, даже при продлении войны на следующий год (что пока все же не факт) никаких более глобальных задач, вроде взятия Киева, Одессы и Львова, нет.Самое же главное, что прозвучало от Путина — "Россия готова вести диалог с Украиной без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле". Похоже и нейтральный статус Украины, и "реалии на земле" — уже не предмет обсуждений, а данность. Нет консенсуса пока по гарантиям безопасности. Киев требует миротворцев, США — продолжения поставок оружия (желательно европейцами), Европа — участия США в гарантиях, а Россия — демилитаризацию. Чтобы продавить свои пожелания, Киев может попробовать еще некоторое время повоевать. Но, поскольку, перспектива развала ВСУ все же не нулевая, это может в итоге оказаться очень плохим решением.Подробнее о возможных планах Киева — в материале "Украина за неделю. Зеленский надеется, что Россия сорвет переговоры".

