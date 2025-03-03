"Нет шансов": Зеленский отказался признать потерю территорий - 03.03.2025 Украина.ру
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"Нет шансов": Зеленский отказался признать потерю территорий
"Нет шансов": Зеленский отказался признать потерю территорий - 03.03.2025 Украина.ру
"Нет шансов": Зеленский отказался признать потерю территорий
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Лондоне ответил на вопрос журналиста о возможности подписания мирного соглашения, предполагающего территориальные уступки с украинской стороны
2025-03-03T10:40
2025-03-03T11:31
новости
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украина
дональд трамп
владимир зеленский
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"Тогда это не будет мирным соглашением. Это будет принудительным разделением наших земель. Это будет принуждением, которое подразумевает огромный риск военных действий через некоторое время", - заявил он.Как утверждает Зеленский, "нет шансов", что Украина на законодательном уровне признает вошедшие в состав РФ регионы российскими.При этом президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, лондон, украина, дональд трамп, владимир зеленский
Новости, Россия, Лондон, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

"Нет шансов": Зеленский отказался признать потерю территорий

10:40 03.03.2025 (обновлено: 11:31 03.03.2025)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Визит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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Владимир Зеленский на пресс-конференции в Лондоне ответил на вопрос журналиста о возможности подписания мирного соглашения, предполагающего территориальные уступки с украинской стороны
"Тогда это не будет мирным соглашением. Это будет принудительным разделением наших земель. Это будет принуждением, которое подразумевает огромный риск военных действий через некоторое время", - заявил он.
Как утверждает Зеленский, "нет шансов", что Украина на законодательном уровне признает вошедшие в состав РФ регионы российскими.
При этом президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЛондонУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
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