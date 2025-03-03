"Нет шансов": Зеленский отказался признать потерю территорий
10:40 03.03.2025 (обновлено: 11:31 03.03.2025)
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит Зеленского в США для подписания соглашения о полезных ископаемых
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Лондоне ответил на вопрос журналиста о возможности подписания мирного соглашения, предполагающего территориальные уступки с украинской стороны
"Тогда это не будет мирным соглашением. Это будет принудительным разделением наших земель. Это будет принуждением, которое подразумевает огромный риск военных действий через некоторое время", - заявил он.
При этом президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.
Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.