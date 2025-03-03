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"Нет шансов": Зеленский отказался признать потерю территорий

"Нет шансов": Зеленский отказался признать потерю территорий - 03.03.2025 Украина.ру

"Нет шансов": Зеленский отказался признать потерю территорий

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Лондоне ответил на вопрос журналиста о возможности подписания мирного соглашения, предполагающего территориальные уступки с украинской стороны

2025-03-03T10:40

2025-03-03T10:40

2025-03-03T11:31

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"Тогда это не будет мирным соглашением. Это будет принудительным разделением наших земель. Это будет принуждением, которое подразумевает огромный риск военных действий через некоторое время", - заявил он.Как утверждает Зеленский, "нет шансов", что Украина на законодательном уровне признает вошедшие в состав РФ регионы российскими.При этом президент США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.Подробнее о признании новых регионов - в материале Сальдо назвал неизбежным признание Западом новых регионов России на сайте Украина.ру.

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новости, россия, лондон, украина, дональд трамп, владимир зеленский