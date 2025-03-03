Суд рассмотрит уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" - 03.03.2025 Украина.ру
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Суд рассмотрит уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток"
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" - 03.03.2025 Украина.ру
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток"
Следователями направлено в суд уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток". Об этом 3 марта сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
2025-03-03T11:17
2025-03-03T11:17
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По мнению военных следователей, они собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазана Саидова в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 160 УК РФ).Минобороны России в 2023 году заключило с АО "Военторг" многомиллионный государственный контракт на поставку продовольствия, в ходе исполнения которого на Саидова возлагались обязанности по продовольственному обеспечению учреждений.Саидов содержится под стражей по решению суда. Также принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба государству в полном объеме.Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Саидова направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.Президент России на февральской коллегии ФСБ обращал внимание на проблему коррупции. Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ Ранее в новостях: Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы
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новости, россия, ск рф, коррупция, уголовное дело, криминал, оборонный бюджет, минобороны рф
Новости, Россия, СК РФ, коррупция, уголовное дело, криминал, оборонный бюджет, Минобороны РФ

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток"

11:17 03.03.2025
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Антон Денисов
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Следователями направлено в суд уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток". Об этом 3 марта сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
По мнению военных следователей, они собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазана Саидова в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Минобороны России в 2023 году заключило с АО "Военторг" многомиллионный государственный контракт на поставку продовольствия, в ходе исполнения которого на Саидова возлагались обязанности по продовольственному обеспечению учреждений.
"В 2023-2024 гг. Саидов совершил хищение вверенного ему продовольствия на сумму свыше 8 миллионов рублей. Похищенные продукты питания он реализовал через торговые точки Хабаровского края", - сказано в официальном сообщении.
Саидов содержится под стражей по решению суда. Также принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба государству в полном объеме.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Саидова направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
Президент России на февральской коллегии ФСБ обращал внимание на проблему коррупции. Подробности в публикации "Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
Ранее в новостях: Наживался на госконтрактах. Руководителю "Военторга" грозит до 10 лет лишения свободы
 
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