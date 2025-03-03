Суд рассмотрит уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток"
Следователями направлено в суд уголовное дело в отношении управляющего столовыми АО "Военторг-Восток". Об этом 3 марта сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ.
По мнению военных следователей, они собрали достаточно доказательств, подтверждающих вину управляющего столовыми АО "Военторг-Восток" Рамазана Саидова в совершении хищения бюджетных денежных средств в особо крупном размере при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Минобороны России в 2023 году заключило с АО "Военторг" многомиллионный государственный контракт на поставку продовольствия, в ходе исполнения которого на Саидова возлагались обязанности по продовольственному обеспечению учреждений.
"В 2023-2024 гг. Саидов совершил хищение вверенного ему продовольствия на сумму свыше 8 миллионов рублей. Похищенные продукты питания он реализовал через торговые точки Хабаровского края", - сказано в официальном сообщении.
Саидов содержится под стражей по решению суда. Также принятыми в ходе следствия мерами обеспечено возмещение ущерба государству в полном объеме.
Уголовное дело с обвинительным заключением в отношении Саидова направлено в Железнодорожный районный суд г. Хабаровска для рассмотрения по существу.
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