https://ukraina.ru/20250303/1061489548.html

Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State

Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State - 03.03.2025 Украина.ру

Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State

Российская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины

2025-03-03T10:47

2025-03-03T10:47

2025-03-03T10:47

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В публикации отмечается, что с января этого года ВС РФ наращивали свои возможности контроля передвижения ВСУ в Курской области, тогда как противник не принимал никаких решений, чтобы "устранить проблему". В течение февраля 2025 года усилия российских подразделений начали все больше плодов, а самые большие сложности у ВСУ появились после того, как их выбили из села Свердликово.По информации аналитического ресурса, ВС РФ смогли подбить десятки транспортных средств по дороге на Суджу, а также прорваться в село Новенькое. Кроме того, в публикации канала подчеркивается, что такими темпами российская армия скоро выйдет на окраины оккупированной ВСУ Суджи, которые и так почти держит под огневым контролем.Не только в Курской области ВС РФ предрекают близкий успех и прорыв. Например, Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона

https://ukraina.ru/20250228/1061425507.html

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курская область

суджа

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новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, всу, вс рф, сумская область