Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State - 03.03.2025 Украина.ру
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Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State
Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State - 03.03.2025 Украина.ру
Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State
Российская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
2025-03-03T10:47
2025-03-03T10:47
новости
россия
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В публикации отмечается, что с января этого года ВС РФ наращивали свои возможности контроля передвижения ВСУ в Курской области, тогда как противник не принимал никаких решений, чтобы "устранить проблему". В течение февраля 2025 года усилия российских подразделений начали все больше плодов, а самые большие сложности у ВСУ появились после того, как их выбили из села Свердликово.По информации аналитического ресурса, ВС РФ смогли подбить десятки транспортных средств по дороге на Суджу, а также прорваться в село Новенькое. Кроме того, в публикации канала подчеркивается, что такими темпами российская армия скоро выйдет на окраины оккупированной ВСУ Суджи, которые и так почти держит под огневым контролем.Не только в Курской области ВС РФ предрекают близкий успех и прорыв. Например, Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
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новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, всу, вс рф, сумская область
Новости, Россия, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Сумская область

Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State

10:47 03.03.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
В публикации отмечается, что с января этого года ВС РФ наращивали свои возможности контроля передвижения ВСУ в Курской области, тогда как противник не принимал никаких решений, чтобы "устранить проблему". В течение февраля 2025 года усилия российских подразделений начали все больше плодов, а самые большие сложности у ВСУ появились после того, как их выбили из села Свердликово.
По информации аналитического ресурса, ВС РФ смогли подбить десятки транспортных средств по дороге на Суджу, а также прорваться в село Новенькое.

"Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, проходящей от Юнаковки в Суджу и положение дел в этом районе начало ухудшаться давно", – написали авторы Deep State, уточнив, что на ситуацию жалуются и сами украинские военные.

Кроме того, в публикации канала подчеркивается, что такими темпами российская армия скоро выйдет на окраины оккупированной ВСУ Суджи, которые и так почти держит под огневым контролем.
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Не только в Курской области ВС РФ предрекают близкий успех и прорыв. Например, Освобождение области близко: Матвийчук назвал условие, при котором ВС РФ выбьют ВСУ из Херсона
 
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