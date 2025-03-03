Вся логистика ВСУ в Курской области под огневым контролем России – Deep State
Российская армия взяла под огневой контроль всю логистику ВСУ в Курской области, уничтожив большое количество техники противника. Об этом 3 марта сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
В публикации отмечается, что с января этого года ВС РФ наращивали свои возможности контроля передвижения ВСУ в Курской области, тогда как противник не принимал никаких решений, чтобы "устранить проблему". В течение февраля 2025 года усилия российских подразделений начали все больше плодов, а самые большие сложности у ВСУ появились после того, как их выбили из села Свердликово.
По информации аналитического ресурса, ВС РФ смогли подбить десятки транспортных средств по дороге на Суджу, а также прорваться в село Новенькое.
"Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, проходящей от Юнаковки в Суджу и положение дел в этом районе начало ухудшаться давно", – написали авторы Deep State, уточнив, что на ситуацию жалуются и сами украинские военные.
Кроме того, в публикации канала подчеркивается, что такими темпами российская армия скоро выйдет на окраины оккупированной ВСУ Суджи, которые и так почти держит под огневым контролем.
28 февраля, 10:40Теперь Новенькое: ВС РФ перешли границу с Украиной в Сумской областиРоссийские войска перешли границу с Украиной в Сумской области и ведут бои в селе Новенькое. ВС РФ преодолели кордон со стороны ранее зачищенного от ВСУ Свердликово, подтвердил аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины
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