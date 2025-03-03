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Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg

Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg - 03.03.2025 Украина.ру

Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg

Неназванный британский чиновник опроверг сведения о том, что Лондон и Париж согласовали предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц, передает Bloomberg

2025-03-03T11:40

2025-03-03T11:40

2025-03-03T11:40

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"Один британский чиновник отрицает, что подобное перемирие было согласовано как часть плана", - говорится в материале агентства.По словам чиновника, договоренности по срокам возможного прекращения огня нет.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.При этом президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.О том, чем грозит перемирие - в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, эммануэль макрон, россия, лондон, кир стармер, владимир путин, совбез, мид