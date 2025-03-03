Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg - 03.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250303/1061491166.html
Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg
Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg - 03.03.2025 Украина.ру
Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg
Неназванный британский чиновник опроверг сведения о том, что Лондон и Париж согласовали предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц, передает Bloomberg
2025-03-03T11:40
2025-03-03T11:40
новости
украина
эммануэль макрон
россия
лондон
кир стармер
владимир путин
совбез
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_0:110:2049:1262_1920x0_80_0_0_80de4f6f0cbd90ffa16b5e031426a2e4.jpg
"Один британский чиновник отрицает, что подобное перемирие было согласовано как часть плана", - говорится в материале агентства.По словам чиновника, договоренности по срокам возможного прекращения огня нет.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.При этом президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.О том, чем грозит перемирие - в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине на сайте Украина.ру.
украина
россия
лондон
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102626/34/1026263402_110:0:1938:1371_1920x0_80_0_0_64c4859e8c57d948e2ca784cba453061.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, эммануэль макрон, россия, лондон, кир стармер, владимир путин, совбез, мид
Новости, Украина, Эммануэль Макрон, Россия, Лондон, Кир Стармер, Владимир Путин, Совбез, МИД

Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg

11:40 03.03.2025
 
© Christopher Priest / flickr
© Christopher Priest / flickr
Читать в
ДзенTelegram
Неназванный британский чиновник опроверг сведения о том, что Лондон и Париж согласовали предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц, передает Bloomberg
"Один британский чиновник отрицает, что подобное перемирие было согласовано как часть плана", - говорится в материале агентства.
По словам чиновника, договоренности по срокам возможного прекращения огня нет.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, так как из-за длины фронта сложно проверить соблюдение перемирия.
При этом президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
О том, чем грозит перемирие - в материале Есть веская причина: в МИД выступили против перемирия на Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаЭммануэль МакронРоссияЛондонКир СтармерВладимир ПутинСовбезМИД
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:20Песков предупредил о негативных последствиях изъятия "замороженных" активов России
13:06"Гнев разъедает изнутри", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 марта
13:04Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на Москву
13:01Проверяют Россию. Глава МИД Франции объяснил, зачем Макрон и Стармер предложили перемирие на Украине
12:57"Для продолжения боевых действий": Песков назвал мотив внешнего финансирования Украины
12:47Кремль отреагировал на неготовность Зеленского уступать территории
12:44Каллас расстроило, что Трамп не хочет верить антироссийской клевете ЕС на слово
12:43Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине
12:42Рогов сообщил о продвижении ВС РФ сразу на трех направлениях
12:41Россия продолжит СВО, Зеленский и Запад не желают мира – Песков
12:28"Правду будут пытаться скрыть": появилось первое подтверждение удара "Искандером" от Украины
12:23Десять ошибок Зеленского. Киселев о том, как заканчивается всемирное украинское шоу
12:19Курс доллара на Украине продолжает рост
12:10Стармер: Россия не должна диктовать условия мира на Украине
12:07Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности
11:53Где проходит новая линия противостояния между Россией и США и почему Зеленский в отчаянии — Носович
11:42ФСБ показала арсенал исламиста, планировавшего теракт в Москве
11:40Британский чиновник опроверг слова Макрона о согласовании перемирия на Украине - Bloomberg
11:37"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN
11:21Пушилин: трасса Красноармейск – Курахово планомерно переходит под полный контроль ВС РФ
Лента новостейМолния