"Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину - 03.03.2025 Украина.ру
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"Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину
"Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину - 03.03.2025 Украина.ру
"Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину
Лондон и Париж в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс". То есть список государств, готовых участвовать в размещении так называемых миротворцев на Украине, а также обеспечить гарантии безопасности. Об этом в понедельник написало американское издание Bloomberg
2025-03-03T11:01
2025-03-03T11:01
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Пока информации о составе "Европа-плюс" немного, известно лишь, что помимо европейских стран в группу может войти также и Канада.В субботу, 1 марта, британское издание Economist обнародовало данные о том, что западные военные будут дислоцированы на Украине рядом с городами, портами, АЭС и другими важными объектами инфраструктуры, а не на фронте на востоке страны.В Москве многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для России. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров Ведомство предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров.Стармер подчеркнул, что Зеленский не совершил чего-то неправильного в Белом доме во время разговора с Трампом. Также в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер пока не раскрыл конкретных деталей, однако отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США.Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов: Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта.Реагируя на это Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны.И действительно, в понедельник Макрон и Стармер сделали первый шаг в этом направлении, выдвинув предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц.Ранее немецкий политолог Александр Рар, комментируя перепалку в Овальном кабинете, отметил, что это событие сильнее всего отразится на Европе, которая сейчас разрывается между повиновением США и желанием навредить России даже в ущерб собственным экономическим интересам.Глобальный раскол между тем и другим, уверен, Рар, вполне вероятно приведет к тому, что "правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра" и идеи противостояния так называемым "врагам демократии", к которым элиты ЕС причисляют Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.И Европа уже торопится "показать зубы". Именно с таким призывом на днях выступила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, призвав ЕС стать менее зависимым от США.С похожим заявлением выступила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, призвав немецкий парламент немедленно одобрить выделение Украине дополнительных трех миллиардов евро на фоне очевидно отворачивающегося от Киева Вашингтона.Вот только Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны и без поддержки Соединенных Штатов никаких серьезных шагов предпринять не смогут, констатировал в этот же день американский журнал Newsweek."Благодаря десятилетиям откладывания расходов на оборону на второй план после окончания холодной войны европейским странам удалось сохранить ценные системы социального обеспечения, однако это привело к ужасающим пробелам в сфере обороны и сильной зависимости от США… Европейские чиновники не отрицают это… все признают как в частном порядке, так и открыто, что континент прискорбно слаб", - говорится в материале издания.Подробности этой истории в материале В Европарламенте призвали Европу "показать зубы", но в них оказались "зияющие дыры".
https://ukraina.ru/20250226/1061364923.html
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новости, украина, сша, европа, дональд трамп, сергей лавров, кир стармер, ес, bloomberg, нато
Новости, Украина, США, Европа, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Кир Стармер, ЕС, bloomberg, НАТО

"Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на Украину

11:01 03.03.2025
 
Фото: "Сегодня", бразильские наемники в ВСУ
Фото: Сегодня, бразильские наемники в ВСУ
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Лондон и Париж в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс". То есть список государств, готовых участвовать в размещении так называемых миротворцев на Украине, а также обеспечить гарантии безопасности. Об этом в понедельник написало американское издание Bloomberg
Пока информации о составе "Европа-плюс" немного, известно лишь, что помимо европейских стран в группу может войти также и Канада.
В субботу, 1 марта, британское издание Economist обнародовало данные о том, что западные военные будут дислоцированы на Украине рядом с городами, портами, АЭС и другими важными объектами инфраструктуры, а не на фронте на востоке страны.
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
26 февраля, 12:11
Economist назвал будущие пункты дислокации западных военных на УкраинеБританское издание Economist обнародовало информацию о том, где именно на территории Украины могут быть размещены западные военные
В Москве многократно подчеркивали, что развертывание на Украине так называемых миротворческих сил из стран НАТО неприемлемо для России. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров Ведомство предупреждал, что этот шаг приведет к эскалации конфликта: Растоптавшие "минские договорённости" наглецы заявляют о вводе миротворцев на Украину - Лавров.
Стармер подчеркнул, что Зеленский не совершил чего-то неправильного в Белом доме во время разговора с Трампом. Также в воскресенье, 2 марта, в Лондоне прошел саммит европейских лидеров, по итогам которого было принято решение создать "коалицию желающих" поддержать Украину, в том числе в военном плане.
В тот же день Британия и Франция пообещали вместе с представителями киевского режима разработать план прекращения боевых действий на Украине. Британский премьер-министр Кир Стармер пока не раскрыл конкретных деталей, однако отметил, что для прочного мира необходимы три компонента: "сильная Украина", которая будет продолжать боевые действия, "европейский элемент с гарантиями безопасности" и поддержка США.
Вчера, 13:35
Лондон, Париж и Киев представят Трампу план прекращения боевых действий на УкраинеБритания и Франция вместе с нынешним руководством Украины выработают план прекращения боевых действий в этой постсоветской республике, после чего представят его США. Об этом в интервью "Би-Би-Си" заявил британский премьер-министр Кир Стармер.
Также премьер-министр Британии пообещал главарю киевского режима военную помощь Лондона за счет средств от "замороженных" на Западе российских активов: Утешительная встреча в Британии и закулисье скандала в Вашингтоне. Главное на Украине на утро 2 марта.
Реагируя на это Лавров отметил, что Европа требует "продолжения банкета" в виде войны.
И действительно, в понедельник Макрон и Стармер сделали первый шаг в этом направлении, выдвинув предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц.
Кир Стармер и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
07:50
Макрон и Стармер предложили месяц перемирия на УкраинеПрезидент Франции Эммануэль Макрон в интервью Figaro заявил, что совместно с премьером Великобритании Киром Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое бы длилось месяц
Ранее немецкий политолог Александр Рар, комментируя перепалку в Овальном кабинете, отметил, что это событие сильнее всего отразится на Европе, которая сейчас разрывается между повиновением США и желанием навредить России даже в ущерб собственным экономическим интересам.
Глобальный раскол между тем и другим, уверен, Рар, вполне вероятно приведет к тому, что "правящим элитам удастся сплотить Евросоюз вокруг нового центра" и идеи противостояния так называемым "врагам демократии", к которым элиты ЕС причисляют Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Это уже иная концепция Европы, не мирной, дипломатической, а воинствующей, миссионерской", - резюмировал политолог.
И Европа уже торопится "показать зубы". Именно с таким призывом на днях выступила глава комитета по обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, призвав ЕС стать менее зависимым от США.
С похожим заявлением выступила и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, призвав немецкий парламент немедленно одобрить выделение Украине дополнительных трех миллиардов евро на фоне очевидно отворачивающегося от Киева Вашингтона.
Вот только Европа находится в глубокой зависимости от США в сфере обороны и без поддержки Соединенных Штатов никаких серьезных шагов предпринять не смогут, констатировал в этот же день американский журнал Newsweek.
"Благодаря десятилетиям откладывания расходов на оборону на второй план после окончания холодной войны европейским странам удалось сохранить ценные системы социального обеспечения, однако это привело к ужасающим пробелам в сфере обороны и сильной зависимости от США… Европейские чиновники не отрицают это… все признают как в частном порядке, так и открыто, что континент прискорбно слаб", - говорится в материале издания.
Подробности этой истории в материале В Европарламенте призвали Европу "показать зубы", но в них оказались "зияющие дыры".
 
НовостиУкраинаСШАЕвропаДональд ТрампСергей ЛавровКир СтармерЕСbloombergНАТО
 
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