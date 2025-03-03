Главное за ночь 3 марта
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Кривом Роге, Харькове, Черкассах и окрестностях Киева и Кировограда, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Сумской областях и в оккупированной части Запорожской области.
Российская ПВО уничтожила семь украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны РФ. Три БПЛА сбито над Липецкой областью, два — над Ростовской, еще два — над Белгородской.
В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, — штаб обороны ДНР.
ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк" с аппаратом в интересах Минобороны, сообщает ведомство.
Виктор Орбан осудил решения на встрече лидеров ЕС в Лондоне.
"В Лондоне европейские лидеры решили, что нужна война, а не мир. Они решили, что Украине надо продолжать войну. Это плохо, неправильно и опасно. Венгрия остается на стороне мира", — заявил премьер-министр;
Некоторые страны Евросоюза опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться нынешним кризисом ЕС для расширения полномочий Брюсселя и усиления своего влияния, информирует Politico.
Подробнее о прошедшем саммите - в материале Елены Мурзиной Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны" на сайте Украина.ру.