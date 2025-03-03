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Главное за ночь 3 марта

Главное за ночь 3 марта - 03.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 3 марта

ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Кривом Роге, Харькове, Черкассах и окрестностях Киева и Кировограда, а... Украина.ру, 03.03.2025

2025-03-03T08:17

2025-03-03T08:17

2025-03-03T08:17

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ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Кривом Роге, Харькове, Черкассах и окрестностях Киева и Кировограда, а также в Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Сумской областях и в оккупированной части Запорожской области.Российская ПВО уничтожила семь украинских дронов за ночь, сообщило Минобороны РФ. Три БПЛА сбито над Липецкой областью, два — над Ростовской, еще два — над Белгородской.Пожарные ликвидировали открытое горение на НПЗ в Уфе, превышения вредных веществ в воздухе нет, — МЧС.В ДНР сорвали 157 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре республики за прошедшую неделю, — штаб обороны ДНР.ВКС РФ провели успешный пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома "Плесецк" с аппаратом в интересах Минобороны, сообщает ведомство.Виктор Орбан осудил решения на встрече лидеров ЕС в Лондоне.Некоторые страны Евросоюза опасаются, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться нынешним кризисом ЕС для расширения полномочий Брюсселя и усиления своего влияния, информирует Politico.Подробнее о прошедшем саммите - в материале Елены Мурзиной Станет ли Зеленский лидером "Четвертого рейха"? Кто и зачем собрался в Лондоне на саммит "ястребов войны" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, лондон, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, елена мурзина, ес, минобороны, нпз, украина