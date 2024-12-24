Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
После Мюнхенской речи президента Владимира Путина Россия стала строить свою цивилизацию. И ей это почти удалось. Но Украина — это инструмент Запада, который создан для того, чтобы этого не произошло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
"Зачем им сдерживать развитие России? Первое. Западу нужен буфер, который сдерживает потенциальный ракетный удар. Мы можем говорить, это абсурдно, мы же не собирались стрелять. Это неважно. Им нужно сдерживать Россию на технологическом уровне", — подчеркнул Пинчук.
Второе. В начале нулевых Запад активно обсуждал, что "арабский мир начнет раскатывать западную цивилизацию". Но каток "арабской весны" оставил "обугленные развалины" от несостоявшегося арабского мира, которые воюют между собой, уточнил полковник запаса.
После Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году Россия стала строить свою цивилизацию. Создавалась отдельная цивилизационная сущность – русский мир. И Украина — это инструмент Запада, который должен сделать так, чтобы этого не произошло, отметил он.
"Третье. Это Китай, главный геополитический противник Трампа. СВО повышает кооперацию России и Китая. Чтобы не толкать Россию в объятия Китая Трамп замораживает ситуацию", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.