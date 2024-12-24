https://ukraina.ru/20241224/1059879857.html

Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России

Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России - 24.12.2024 Украина.ру

Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России

После Мюнхенской речи президента Владимира Путина Россия стала строить свою цивилизацию. И ей это почти удалось. Но Украина — это инструмент Запада, который создан для того, чтобы этого не произошло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук

2024-12-24T04:30

2024-12-24T04:30

2024-12-24T04:30

россия

украина

дональд трамп

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оружие

геополитика

сво

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Свое видение ситуации на Украине избранный президент США Дональд Трамп уже озвучил. Это заморозка конфликта и накачивание ее оружием. Но не Украины Зеленского, а просто буфера, который сдерживает развитие России, уточнил эксперт.Второе. В начале нулевых Запад активно обсуждал, что "арабский мир начнет раскатывать западную цивилизацию". Но каток "арабской весны" оставил "обугленные развалины" от несостоявшегося арабского мира, которые воюют между собой, уточнил полковник запаса.После Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году Россия стала строить свою цивилизацию. Создавалась отдельная цивилизационная сущность – русский мир. И Украина — это инструмент Запада, который должен сделать так, чтобы этого не произошло, отметил он."Третье. Это Китай, главный геополитический противник Трампа. СВО повышает кооперацию России и Китая. Чтобы не толкать Россию в объятия Китая Трамп замораживает ситуацию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241223/1059864084.html

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россия, украина, дональд трамп, владимир путин, запад, новости, китай, оружие, геополитика, сво, детали, андрей пинчук