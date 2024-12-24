Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России - 24.12.2024 Украина.ру
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Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России
Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России - 24.12.2024 Украина.ру
Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России
После Мюнхенской речи президента Владимира Путина Россия стала строить свою цивилизацию. И ей это почти удалось. Но Украина — это инструмент Запада, который создан для того, чтобы этого не произошло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
2024-12-24T04:30
2024-12-24T04:30
россия
украина
дональд трамп
владимир путин
запад
новости
китай
оружие
геополитика
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Свое видение ситуации на Украине избранный президент США Дональд Трамп уже озвучил. Это заморозка конфликта и накачивание ее оружием. Но не Украины Зеленского, а просто буфера, который сдерживает развитие России, уточнил эксперт.Второе. В начале нулевых Запад активно обсуждал, что "арабский мир начнет раскатывать западную цивилизацию". Но каток "арабской весны" оставил "обугленные развалины" от несостоявшегося арабского мира, которые воюют между собой, уточнил полковник запаса.После Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году Россия стала строить свою цивилизацию. Создавалась отдельная цивилизационная сущность – русский мир. И Украина — это инструмент Запада, который должен сделать так, чтобы этого не произошло, отметил он."Третье. Это Китай, главный геополитический противник Трампа. СВО повышает кооперацию России и Китая. Чтобы не толкать Россию в объятия Китая Трамп замораживает ситуацию", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.
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россия, украина, дональд трамп, владимир путин, запад, новости, китай, оружие, геополитика, сво, детали, андрей пинчук
Россия, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Запад, Новости, Китай, оружие, геополитика, СВО, детали, Андрей Пинчук

Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России

04:30 24.12.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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После Мюнхенской речи президента Владимира Путина Россия стала строить свою цивилизацию. И ей это почти удалось. Но Украина — это инструмент Запада, который создан для того, чтобы этого не произошло. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру полковник запаса, первый министр госбезопасности ДНР, доктор политических наук Андрей Пинчук
Свое видение ситуации на Украине избранный президент США Дональд Трамп уже озвучил. Это заморозка конфликта и накачивание ее оружием. Но не Украины Зеленского, а просто буфера, который сдерживает развитие России, уточнил эксперт.
"Зачем им сдерживать развитие России? Первое. Западу нужен буфер, который сдерживает потенциальный ракетный удар. Мы можем говорить, это абсурдно, мы же не собирались стрелять. Это неважно. Им нужно сдерживать Россию на технологическом уровне", — подчеркнул Пинчук.
Второе. В начале нулевых Запад активно обсуждал, что "арабский мир начнет раскатывать западную цивилизацию". Но каток "арабской весны" оставил "обугленные развалины" от несостоявшегося арабского мира, которые воюют между собой, уточнил полковник запаса.
После Мюнхенской речи президента Владимира Путина в 2007 году Россия стала строить свою цивилизацию. Создавалась отдельная цивилизационная сущность – русский мир. И Украина — это инструмент Запада, который должен сделать так, чтобы этого не произошло, отметил он.
"Третье. Это Китай, главный геополитический противник Трампа. СВО повышает кооперацию России и Китая. Чтобы не толкать Россию в объятия Китая Трамп замораживает ситуацию", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Пинчука: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти на сайте Украина.ру.
О предчувствии гражданской войны и участии в Донбасском ополчении — в интервью замполита отряда имени Максима Кривоноса "Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 03:54
Запад есть запад, восток есть восток. Предрождественские заметкиДа, их Рождество, не наш праздник. Свой Сочельник встретим чуть позже. Но сейчас не об особенностях христианских календарей различных конфессий.
 
РоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинЗападНовостиКитайоружиегеополитикаСВОдеталиАндрей Пинчук
 
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Заголовок открываемого материала
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04:58Хроника энергетической войны: Экспансия России в ядерной отрасли и Европа в кольце "газовых врагов"
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04:30Заморозка и накачка оружием Украины: Пинчук раскрыл, почему Трампу нужен буфер для сдерживания России
04:15"Он накроет все медным тазом": эксперт о том, почему мир на Украине станет личным приговором Зеленскому
04:00"Один сплошной пиар": Ищенко о том, как громкими заявлениями Киев хочет получить дешевую популярность
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