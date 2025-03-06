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Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico

Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico - 06.03.2025 Украина.ру

Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, пишет издание Politico со ссылкой на трех депутатов Верховной Рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США

2025-03-06T08:29

2025-03-06T08:29

2025-03-06T08:29

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владимир зеленский

дональд трамп

юлия тимошенко

республиканская партия

верховная рада

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"Четыре высокопоставленных персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве... Союзники Трампа встречались с... (экс-премьером Украины — ред.) Юлией Тимошенко..., а также с ключевыми фигурами партии ("Европейская солидарность" бывшего президента) Петра Порошенко*", - говорится в материале.По данным издания, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов на Украине.Как объяснил собеседник из Республиканской партии, участники встреч в Киеве позиционируют себя людьми, с которыми американцы легче найдут общий язык, чем с Зеленским.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о возможной отставке Зеленского - в материале Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

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новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, юлия тимошенко, республиканская партия, верховная рада