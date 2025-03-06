Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico - 06.03.2025 Украина.ру
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Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico
Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico - 06.03.2025 Украина.ру
Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico
Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, пишет издание Politico со ссылкой на трех депутатов Верховной Рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США
2025-03-06T08:29
2025-03-06T08:29
новости
сша
киев
украина
владимир зеленский
дональд трамп
юлия тимошенко
республиканская партия
верховная рада
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"Четыре высокопоставленных персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве... Союзники Трампа встречались с... (экс-премьером Украины — ред.) Юлией Тимошенко..., а также с ключевыми фигурами партии ("Европейская солидарность" бывшего президента) Петра Порошенко*", - говорится в материале.По данным издания, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов на Украине.Как объяснил собеседник из Республиканской партии, участники встреч в Киеве позиционируют себя людьми, с которыми американцы легче найдут общий язык, чем с Зеленским.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Подробнее о возможной отставке Зеленского - в материале Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского на сайте Украина.ру.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, юлия тимошенко, республиканская партия, верховная рада
Новости, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Юлия Тимошенко, Республиканская партия, Верховная Рада

Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico

08:29 06.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія ТимошенкоЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юлія Тимошенко
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Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с рядом ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского, пишет издание Politico со ссылкой на трех депутатов Верховной Рады и неназванного эксперта по внешней политике из Республиканской партии США
"Четыре высокопоставленных персоны из окружения Дональда Трампа провели секретные переговоры с некоторыми из ведущих политических оппонентов Владимира Зеленского в Киеве... Союзники Трампа встречались с... (экс-премьером Украины — ред.) Юлией Тимошенко..., а также с ключевыми фигурами партии ("Европейская солидарность" бывшего президента) Петра Порошенко*", - говорится в материале.
По данным издания, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов на Украине.
Как объяснил собеседник из Республиканской партии, участники встреч в Киеве позиционируют себя людьми, с которыми американцы легче найдут общий язык, чем с Зеленским.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
Подробнее о возможной отставке Зеленского - в материале Спикер палаты представителей конгресса США высказался об отставке Зеленского на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
НовостиСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампЮлия ТимошенкоРеспубликанская партияВерховная Рада
 
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