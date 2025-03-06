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Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США - 06.03.2025 Украина.ру
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США
2025-03-06T07:16
2025-03-06T07:16
2025-03-06T07:21
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"Президент (США Дональд) Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", - заявил он.Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершенВласти РФ не раз называли конфликт на Украине прокси-войной Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО вступили в прокси-войну с Россией, поставляя оружие Украине.Подробнее - в материале США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, россия, украина, сша, марко рубио, сергей лавров, джо байден, нато
Новости, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
07:16 06.03.2025 (обновлено: 07:21 06.03.2025)
Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США
"Президент (США Дональд) Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", - заявил он.
Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен
Власти РФ не раз называли конфликт на Украине прокси-войной Запада
против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что страны НАТО
вступили в прокси-войну с Россией, поставляя оружие Украине.