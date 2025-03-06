Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США - 06.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250306/1061573582.html
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США - 06.03.2025 Украина.ру
Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США
2025-03-06T07:16
2025-03-06T07:21
новости
россия
украина
сша
марко рубио
сергей лавров
джо байден
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_7e71433341cd754c2bd0c310f71bf5f8.jpg
"Президент (США Дональд) Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", - заявил он.Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершенВласти РФ не раз называли конфликт на Украине прокси-войной Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО вступили в прокси-войну с Россией, поставляя оружие Украине.Подробнее - в материале США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_da7289f6a882402d70fdad9b750f5411.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, марко рубио, сергей лавров, джо байден, нато
Новости, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО

Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США

07:16 06.03.2025 (обновлено: 07:21 06.03.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США
"Президент (США Дональд) Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", - заявил он.
Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен
Власти РФ не раз называли конфликт на Украине прокси-войной Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО вступили в прокси-войну с Россией, поставляя оружие Украине.
Подробнее - в материале США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаСШАМарко РубиоСергей ЛавровДжо БайденНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России
07:16Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
07:00Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса
06:30"Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации
06:15Ставка на неонацистов и переходное правительство. Как может вернуться на Украину экс-министр МВД Аваков
06:00Последствия скандала в Овальном кабинете и планы милитаризации Европы. Украина в международном контексте
05:45Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область
05:30Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ
05:00Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском
04:30Раскол Запада: Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем, но Европе нужен "крестовый поход" — Блохин
04:00Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года
03:30Если ВС РФ попробуют ударить по ВСУ в Черниговской области, то враг попытается отбить Курахово — эксперт
00:00"Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта
23:44Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой
21:05Саммит кошмаров или курс на оборону: ЕС определяется, как воевать дальше
20:45Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной
20:30"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске
20:15"Хоть тушкой, хоть чучелком": Полетаев объяснил, почему Европа хочет затащить на Украину "миротворцев"
20:00"Структура поставок засекречена": Зимовский оценил объем продаж ВПК Белоруссии за три года СВО
19:45Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности
Лента новостейМолния