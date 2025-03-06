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Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США

Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США - 06.03.2025 Украина.ру

Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США

Государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США

2025-03-06T07:16

2025-03-06T07:16

2025-03-06T07:21

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"Президент (США Дональд) Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией", - заявил он.Рубио подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершенВласти РФ не раз называли конфликт на Украине прокси-войной Запада против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО вступили в прокси-войну с Россией, поставляя оружие Украине.Подробнее - в материале США оказались вовлечены в прокси-войну с РФ из-за Байдена — конгрессмен на сайте Украина.ру.

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2025

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новости, россия, украина, сша, марко рубио, сергей лавров, джо байден, нато