"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске - 05.03.2025 Украина.ру
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"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске
"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске - 05.03.2025 Украина.ру
"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске
В какой-то момент под Волчанском ВСУ собрали сборную "солянку" из разных бригад и направили их в наступление. Для ВСУ эта позиция важна близостью к границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на российскую территорию. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-05T20:30
2025-03-05T20:30
новости
россия
волчанск
сша
геннадий алехин
север
наступление
харьковская область
граница
сво
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Волчанск представляет собой еще серую зону, но в северной его части уже работают российские штурмовики. Командование ВСУ это раздражает, и сейчас они стягивают сюда крупные резервы, рассказал эксперт.В какой-то момент ВСУ собрали сборную "солянку" из разных бригад и направили их в наступление, но у них возникли большие проблемы с бронетехникой и нехваткой снарядов, добавил он."Подразделения группировки войск "Север" под Волчанском обозначили красные флажки, которые охотники обычно выставляют при облаве на волков. Считается, что хищник боится идти на красные тряпки и ищет пути их обхода. Более дерзкие, слыша выстрелы и погоню, преодолев инстинкты и поджав хвост, кидаются под флажки", — подчеркнул Алехин.Так вот ВСУ тоже будто дикие звери пытаются пробить российскую оборону у Волчанска и закрепиться в своем логове. Для этого подтягивают резервы с других участков, указал обозреватель.Для ВСУ эта позиция важна близостью к границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на российскую территорию и так и концентрировать войска для наступательных действий. По этой же причине и ВС РФ нужно выбить противника из зоны, которую необходимо сделать буферной, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.О том, как отразится на ВСУ приостановка военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
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волчанск
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новости, россия, волчанск, сша, геннадий алехин, север, наступление, харьковская область, граница, сво, вс рф, всу
Новости, Россия, Волчанск, США, Геннадий Алехин, север, наступление, Харьковская область, граница, СВО, ВС РФ, ВСУ

"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске

20:30 05.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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В какой-то момент под Волчанском ВСУ собрали сборную "солянку" из разных бригад и направили их в наступление. Для ВСУ эта позиция важна близостью к границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на российскую территорию. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Волчанск представляет собой еще серую зону, но в северной его части уже работают российские штурмовики. Командование ВСУ это раздражает, и сейчас они стягивают сюда крупные резервы, рассказал эксперт.
В какой-то момент ВСУ собрали сборную "солянку" из разных бригад и направили их в наступление, но у них возникли большие проблемы с бронетехникой и нехваткой снарядов, добавил он.
"Подразделения группировки войск "Север" под Волчанском обозначили красные флажки, которые охотники обычно выставляют при облаве на волков. Считается, что хищник боится идти на красные тряпки и ищет пути их обхода. Более дерзкие, слыша выстрелы и погоню, преодолев инстинкты и поджав хвост, кидаются под флажки", — подчеркнул Алехин.
Так вот ВСУ тоже будто дикие звери пытаются пробить российскую оборону у Волчанска и закрепиться в своем логове. Для этого подтягивают резервы с других участков, указал обозреватель.
Для ВСУ эта позиция важна близостью к границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на российскую территорию и так и концентрировать войска для наступательных действий. По этой же причине и ВС РФ нужно выбить противника из зоны, которую необходимо сделать буферной, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.
О том, как отразится на ВСУ приостановка военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.
Дмитрий Выдрин интервью
Вчера, 16:20
Дмитрий Выдрин: Европа нашла беспредельщика, который вышел на ринг с ТрампомУкраинство заразно, а мир пока что не готов к большим компромиссам, считает известный политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин. О скандале в Белом доме, влиянии Зеленского на Европу и роли Британии в конфликте с Россией, он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
 
НовостиРоссияВолчанскСШАГеннадий АлехинсевернаступлениеХарьковская областьграницаСВОВС РФВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
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20:30"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске
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