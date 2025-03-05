https://ukraina.ru/20250305/1061538925.html

"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске

"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске - 05.03.2025 Украина.ру

"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске

В какой-то момент под Волчанском ВСУ собрали сборную "солянку" из разных бригад и направили их в наступление. Для ВСУ эта позиция важна близостью к границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на российскую территорию. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-05T20:30

2025-03-05T20:30

2025-03-05T20:30

новости

россия

волчанск

сша

геннадий алехин

север

наступление

харьковская область

граница

сво

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Волчанск представляет собой еще серую зону, но в северной его части уже работают российские штурмовики. Командование ВСУ это раздражает, и сейчас они стягивают сюда крупные резервы, рассказал эксперт.В какой-то момент ВСУ собрали сборную "солянку" из разных бригад и направили их в наступление, но у них возникли большие проблемы с бронетехникой и нехваткой снарядов, добавил он."Подразделения группировки войск "Север" под Волчанском обозначили красные флажки, которые охотники обычно выставляют при облаве на волков. Считается, что хищник боится идти на красные тряпки и ищет пути их обхода. Более дерзкие, слыша выстрелы и погоню, преодолев инстинкты и поджав хвост, кидаются под флажки", — подчеркнул Алехин.Так вот ВСУ тоже будто дикие звери пытаются пробить российскую оборону у Волчанска и закрепиться в своем логове. Для этого подтягивают резервы с других участков, указал обозреватель.Для ВСУ эта позиция важна близостью к границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на российскую территорию и так и концентрировать войска для наступательных действий. По этой же причине и ВС РФ нужно выбить противника из зоны, которую необходимо сделать буферной, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.О том, как отразится на ВСУ приостановка военной помощи США — в интервью Юрия Кнутова: ВС России скоро обнулят Abrams и Bradley, но Европа не оставит ВСУ без оружия на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061528100.html

россия

волчанск

сша

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новости, россия, волчанск, сша, геннадий алехин, север, наступление, харьковская область, граница, сво, вс рф, всу