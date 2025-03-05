"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
В какой-то момент под Волчанском ВСУ собрали сборную "солянку" из разных бригад и направили их в наступление. Для ВСУ эта позиция важна близостью к границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на российскую территорию. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Волчанск представляет собой еще серую зону, но в северной его части уже работают российские штурмовики. Командование ВСУ это раздражает, и сейчас они стягивают сюда крупные резервы, рассказал эксперт.
В какой-то момент ВСУ собрали сборную "солянку" из разных бригад и направили их в наступление, но у них возникли большие проблемы с бронетехникой и нехваткой снарядов, добавил он.
"Подразделения группировки войск "Север" под Волчанском обозначили красные флажки, которые охотники обычно выставляют при облаве на волков. Считается, что хищник боится идти на красные тряпки и ищет пути их обхода. Более дерзкие, слыша выстрелы и погоню, преодолев инстинкты и поджав хвост, кидаются под флажки", — подчеркнул Алехин.
Так вот ВСУ тоже будто дикие звери пытаются пробить российскую оборону у Волчанска и закрепиться в своем логове. Для этого подтягивают резервы с других участков, указал обозреватель.
Для ВСУ эта позиция важна близостью к границе, откуда можно совершать как диверсионные вылазки на российскую территорию и так и концентрировать войска для наступательных действий. По этой же причине и ВС РФ нужно выбить противника из зоны, которую необходимо сделать буферной, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Волчанском устроила ВСУ настоящую охоту на волков" на сайте Украина.ру.
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