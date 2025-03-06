"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России - 06.03.2025 Украина.ру
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"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России
"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России - 06.03.2025 Украина.ру
"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы, передает РИА Новости
2025-03-06T07:31
2025-03-06T07:31
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флориан филиппо
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"Заявление Макрона – это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине", - сказал Рогов.По его словам, слова Макрона связаны не столько с заботой о режиме Владимира Зеленского и Украине, сколько с желанием наднациональных элит, чьи интересы он защищает, помешать усилению позиций в мире президента США Дональда Трампа и не допустить мирные российско-американские переговоры.В свою очередь лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х подтвердил, что Макрон хочет продолжения конфликта на Украине.По его словам, отправка войск на Украину, которой не хотят французские граждане, станет "преступлением против мира" и "надолго усугубит ситуацию".Согласно Филиппо, Макрон одержим "российской угрозой" и видит ее повсюду, "не брезгуя даже повторением фейков о российском вмешательстве в выборы в Румынии".Накануне Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Подробнее о речи Мкрона - в материале Алексея Туманова "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, франция, украина, эммануэль макрон, владимир рогов, флориан филиппо, общественная палата, нато
Новости, Россия, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Владимир Рогов, Флориан Филиппо, общественная палата, НАТО

"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России

07:31 06.03.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы, передает РИА Новости
"Заявление Макрона – это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине", - сказал Рогов.
По его словам, слова Макрона связаны не столько с заботой о режиме Владимира Зеленского и Украине, сколько с желанием наднациональных элит, чьи интересы он защищает, помешать усилению позиций в мире президента США Дональда Трампа и не допустить мирные российско-американские переговоры.
В свою очередь лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х подтвердил, что Макрон хочет продолжения конфликта на Украине.
"Леденящая душу речь Макрона сегодня вечером! Этот человек хочет войны. Он чрезмерно драматизирует, чтобы подготовить французов к чему-то очень грязному", - заявил политик.
По его словам, отправка войск на Украину, которой не хотят французские граждане, станет "преступлением против мира" и "надолго усугубит ситуацию".
Согласно Филиппо, Макрон одержим "российской угрозой" и видит ее повсюду, "не брезгуя даже повторением фейков о российском вмешательстве в выборы в Румынии".
Накануне Макрон в обращении к французам заявил, что Россия стала "угрозой" для Франции и Европы. Он также сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
При этом президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла.
Подробнее о речи Мкрона - в материале Алексея Туманова "Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияФранцияУкраинаЭммануэль МакронВладимир РоговФлориан Филиппообщественная палатаНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
07:31"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России
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06:00Последствия скандала в Овальном кабинете и планы милитаризации Европы. Украина в международном контексте
05:45Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область
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00:00"Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта
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