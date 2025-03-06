Трамп-младший назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост - 06.03.2025 Украина.ру
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Трамп-младший назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост
Трамп-младший назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост - 06.03.2025 Украина.ру
Трамп-младший назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост
Сын президента США Дональд Трамп-младший в соцсети Х назвал Владимира Зеленского "полным психопатом", который вместо переговоров с Россией готов отправлять украинских мужчин и мальчиков "на убой"
2025-03-06T07:47
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Так, он прокомментировал пост пользователя X, где говорится, что Зеленский не будет вести переговоры с РоссиейОн опубликовал пост в 2:14 по московскому времени, однако удалил его в ту же минуту.В конце февраля встреча американского лидера Дональда Трампа и Зеленского в Вашингтоне переросла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.Позже спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.Тогда Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр лукашенко, вооруженные силы украины
Новости, США, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Вооруженные силы Украины

Трамп-младший назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост

07:47 06.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Сын президента США Дональд Трамп-младший в соцсети Х назвал Владимира Зеленского "полным психопатом", который вместо переговоров с Россией готов отправлять украинских мужчин и мальчиков "на убой"
Так, он прокомментировал пост пользователя X, где говорится, что Зеленский не будет вести переговоры с Россией

"Этот тип - полный психопат. Видимо, он и его дружки недостаточно натырили наших денег, поэтому он будет продолжать отправлять украинских мужчин и мальчиков на убой вместо того, чтобы даже пробовать говорить о мире", - ответил сын Трампа.

Он опубликовал пост в 2:14 по московскому времени, однако удалил его в ту же минуту.
В конце февраля встреча американского лидера Дональда Трампа и Зеленского в Вашингтоне переросла в перепалку. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома.
Позже спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
Тогда Зеленский в соцсети Х отметил, что раздосадован случившимся. По его словам, встреча "пошла не так, как предполагалось". Он выразил готовность все исправить и работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Кроме прочего, Зеленский выразил благодарность США за помощь. А также заверил, что Киев готов подписать сделку по ресурсам "в любое время и в любом удобном формате".
Подробнее - в материале Раскаяние Зеленского, провалы ВСУ, призывы Лукашенко к переговорам. Главное на Украине на утро 5 марта на сайте Украина.ру.
 
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