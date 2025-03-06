https://ukraina.ru/20250306/1022897809.html

Новейшая история гимна Украины

Новейшая история гимна Украины - 06.03.2025 Украина.ру

Новейшая история гимна Украины

6 марта 2003 года Верховная Рада приняла закон о гимне. В соответствии с Ч. 5 Ст. 20 Конституции Украины "Государственный гимн Украины – национальный гимн на музыку М. Вербицкого со словами, утверждёнными законом". Вот над этими словами и трудились целых семь лет. Плод трудов был несколько неожиданным

2025-03-06T07:59

2025-03-06T07:59

2025-03-06T07:59

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Гимн сейчас существует в виде мелодии Михаила Вербицкого и одного куплета изменённого текста Павла Чубинского. Причём вокруг этого текста до сих пор ведутся дискуссии.Постановление о гимне было принято Верховной Радой 15 января 1992 года. Тогда, правда, была утверждена только музыка — без слов.Принятию именно данного варианта гимна предшествовала дискуссия. Не слишком горячая. Тем не менее, некоторые сомнения всё же были.Во-первых, что не говори, а у текста Павла Чубинского довольно мутная история — фактически это калька с "марша Домбровского" ("ище польска не згинела"), а к Польше на Украине отношение неоднозначное.К мелодии же претензий не было — Вербицкий писал церковные гимны, поэтому музыка была написана на высоком уровне.Во-вторых, текст вызывал сомнения своей мрачностью. Если для нации, борющейся за независимость, он подходил, то для нации, эту независимость уже получившей, — не совсем. Собственно, этот момент остаётся актуальным и сейчас.В-третьих, у этого произведения не было юридической истории. Если придумать какие-то основания для флага и герба было довольно легко, сославшись на опыт УНР, то с гимном было сложнее. В УНР в качестве гимна, помимо произведения Чубинского, использовалось также несколько песен на слова Шевченко (чаще всего — "Заповiт"). В Украинской державе Павла Скоропадского "Ще не вмерела" действительно была гимном, но на опыт именно этого государства ссылаться не принято (современные украинские националисты видят себя наследниками Петлюры, а не Скоропадского).В-четвёртых, на момент получения Украиной независимости гимн Чубинского фактически был гимном определённой политической силы — националистов. Собственно, он им и остался, что убедительно подтвердили события 2013-14 годов, когда государственный гимн использовался как песня протеста.Последний момент нивелировался тем, что сама по себе независимость Украины была плодом компромисса между частью партийно-хозяйственной номенклатуры и националистами. Номенклатура отнюдь не была озабочена моральным лидерством националистов, поэтому и не переживала по поводу принятия националистической версии гимна.Третий пункт тоже не выглядел серьёзным — что-то всё равно приходилось делать в первый раз.Первые два возражения были сочтены весомыми, и текст гимна принят не был.Главное же достоинство версии Чубинского — то, что это было готовое произведение относительно специализированного назначения, в то время как другие версии были вообще "отвлечёнными". Кроме того, эта песня фиксировала определённую преемственность если не государственности как таковой, то, по крайней мере, борьбы за неё. Совершенно новый текст (а они предлагались) последнюю функцию не выполнял.Во время подготовки проекта Конституции особой дискуссии вокруг именно гимна также практически не было — так или иначе он уже использовался, вопрос стоял исключительно о тексте.Принятая в 1996 году Конституция отослала вопрос со словами к отдельному закону. Правда, было отмечено, что основой является "национальный гимн", но относилось это опять-таки только к музыке.Была создана комиссия с участием депутатов-поэтов (для их обозначения существует чудесный народный термин "поэты-гимняры"), которая должна были либо сочинить новый текст, либо творчески оплодотворить текст Чубинского.Чем занималась комиссия на протяжении шести (!) лет, исторической науке неизвестно, но итог её деятельности был потрясающим по производительности — она исправила две буквы в первом куплете Чубинского. Впрочем, может быть, даже четыре (в зависимости от того, какой именно из вариантов текста брать за основу).Получилось довольно оптимистично. Если в первоначальном варианте пелось "ещё не умерла Украина, и слава, и воля", то в обновлённом — "еще не умерла Украины и слава, и воля".Оживление темы спровоцировали коммунисты — в мае 2002 года депутат новоизбранного парламента от КПУ Владимир Лещенко зарегистрировал проект закона, предлагавший перелицованный вариант гимна УССР. Идеологическая составляющая была существенно изменена — пафос строительства коммунизма был заменён на пафос борьбы за социальные права. Кстати, этот текст потом тихо умер — не использовался даже самой Компартией.В июне свой проект предложил диссидент и русофоб, ныне покойный Левко Лукьяненко, а в сентябре — сам президент Кучма. Эти два проекта отличались количеством букв — Лукьяненко предлагал взять от оригинального текста два куплета, а президент — один (вообще текст в разных версиях включает от четырёх до шести куплетов, причём происхождение двух из них покрыто мраком неизвестной тайны).6 марта 2003 года проекты наконец были вынесены на голосование.Проект Лещенко набрал 62 голоса (в основном коммунистов, социалисты не голосовали). Проект Лукьяненко ничего не набрал — он отказался от выдвижения своего варианта текста. Проект Кучмы получил 334 голоса (коммунисты голосовали против, социалисты не голосовали).С принятием закона дискуссия вокруг текста гимна не прекратилась, поскольку он действительно не соответствует характеру решаемых задач.Его предлагают сделать "более позитивным" или вообще переписать. Например, депутат Нестор Шуфрич в 2019 году предлагал вариант "будет вечно Украина, ее слава и воля", а весной 2022 года появились варианты "процветает Украина" и "переможет (победит) Украина" (характерно, что фантазии "гимняров" дальше этой строчки не идут).На удивление внятно прокомментировал содержание украинского гимна "астролог" (что бы это ни значило), известный под псевдонимом Влад Росс:"Гимн Украины требует изменений, чтобы он способствовал благополучию и процветанию страны. Прежде всего из текста следует изъять первые строчки: "Ще не вмерли України ні слава, ні воля…". Если у нас будет гимн с такими словами, то мы никогда не добьемся экономического благополучия. Слов "мертвый" или "умирать" вообще не может быть в тексте гимна.(…) Слова с надеждой на то, что кто-то сгинет, исчезнет, "как роса на солнце", что все просто вымрет вокруг нас, — проявление чисто рабской психологии, что недопустимо в гимне: то есть мы сами ничего не делаем, а просто ждем, пока у нас все само как-то образуется, сложится и произойдет. В том числе ждем, что "вороженьки" сами подохнут, а потом наступит светлое будущее. Но это так не работает".Учитывая мифологичность мышления значимой части наших современников, гимн Украины ожидают ещё приключения в будущем. Правда, не в ближайшем. Для этого нужно осознание тупиковости нынешнего пути развития страны и разочарование тех людей, которые использовали нынешний гимн как оружие для борьбы с врагами.

https://ukraina.ru/20200115/1026322311.html

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история, гимн, символика, верховная рада, история украины, украина, усср