https://ukraina.ru/20250306/1061569980.html

Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса

Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса - 06.03.2025 Украина.ру

Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса

Вне зависимости от хода переговоров, будем в ближайшие полгода продолжать операции по освобождению Донбасса, на северо-востоке Харьковской области, по уничтожению ВСУ под Курском, а также по наступлению в Запорожской и Днепропетровской областях, считает эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-03-06T07:00

2025-03-06T07:00

2025-03-06T07:00

интервью

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Борис, когда в прошлый раз мы с вами обсуждали освобождение Великой Новоселки, вы сказали, что следующей крупной задачей ВС РФ на этом участке станет выбивание ВСУ из населенных пунктов, которые располагаются на трассе "Запорожье-Донецк". Судя по тому, что Минобороны РФ подтвердило освобождение Скудного, Бурлацкого и Привольного, этот замысел начал реализовываться.- Все так и есть. После завершения операции с Великой Новоселкой мы подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступательные действия к северу и северо-западу от нее, в результате которых освободили перечисленные вами населенные пункты.Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко (именно там находятся литиевые рудники). И в целом вектор нашего наступления остается прежним – выйти к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье".ВСУ перебрасывают сюда дополнительные резервы, которые снимаются в том числе из Курской и Сумской областей, чтобы стабилизировать этот участок до наступления еще более кризисных явлений.В целом наше наступление развивается успешно. Освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает неплохие перспективы для нашего продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область.- В какой степени невысокие темпы нашего продвижения обусловлены объективными реалиями СВО, а в какой – распутицей, которая продлится еще пару месяцев?- Конечно, погода вносит свои коррективы. Стало продвигаться сложнее вне дорожной сети, потому что поля развезло. С другой стороны, плохая погода зачастую облегчает наши действия, поскольку ВСУ уже не могут настолько массово применять дроны.Да, осенью 2024 года на пике наших операций мы освобождали порядка 30-40 километров в день, а сейчас мы освобождаем порядка 7-8 квадратных километров в день. Но нужно понимать, что противник спешно бросает силы для торможения наших наступательных действий. Это позволяет ему замедлять собственное отступление, но нас это не останавливает.Когда ВСУ тормозят наше наступление на одном участке, у них начинает просаживаться другой участок. То есть сейчас противник бросает резервы под Красноармейск (Покровск), но это приводит к нарастанию проблем под Купянском и на Курском выступе. Район Великой Новоселки в этом отношении показательный.- В прошлый раз мы также обсуждали назначение генерала ВСУ Драпатого на должность командующего Донецким направлением. Он сумел привнести что-то новое в действие противника?- Ничего. Как и под Харьковом, Драпатый сейчас бросает большие резервы для замедления нашего наступления под Красноармейском (из-за этого там идут встречные бои), но, учитывая протяженность фронта, их не хватает под Великой Новоселке.Я бы даже сказал, что сейчас может повториться ситуация конца прошлого года, когда ВСУ сначала сосредотачивали резервы под Красноармейском, потом – под Селидово, а в итоге у них треснул участок под Угледаром.Главное, чтобы наше командование дальше нащупывало эти уязвимости и в момент перегруппировок, когда Украина откуда-то снимает войска, наносить по этим ослабленным участкам удары.Эта наша стратегия хорошо работала весь 2024 год. Полагаю, она продолжится и сейчас.- Вы сказали, что киевский перебрасывает резервы в Донбасс из Сумской области. Это интересное наблюдение. А то у нас в последние дни по поводу Курской области звучит одна общая фраза "Боевики ВСУ лишились безопасных путей снабжения своей группировки в Суджанском районе".- Украина под Курском столкнулась с комплексом проблем.Во-первых, часть резервов, которые туда закачивались как не в себя, противник вынужден перебрасывать в Донбасс.Во-вторых, под Курском у них осложняется общее положение группировки, поскольку наши войска за последние несколько недель усилили огневой контроль над дорожной сетью. В какие-то дни мы уничтожаем по 30 единиц вражеской техники только на дорогах. Это признает сама Украина.Почему это стало возможным? Потому что продвинуть наших операторов БПЛА, которые могут быть по трассе "Суджа-Юнаковка", а также завязали бои на территории самой Сумской области.То есть помимо общего наступательного давления, мы истощаем группировку противника за счет ударов по его коммуникациям. Некоторые силы Украины несут потери, даже не вступая в бой. Это замедляет им ротацию и ослабляет им возможности организованного сопротивления. Именно поэтому за неделю пали несколько населенных пунктов, где враг пытался всерьез упираться.- Отдельно хотел уточнить по поводу Малой Локни. Можно ли сказать, что если мы ее отобьем, то разрубим фронт ВСУ в Курской области на две части?- ВСУ уже потеряли ряд населенных пунктов к северу от Малой Локни. Сейчас идут бои у Викторовки, а к югу от нее мы почти освободили хутор Никольский. Потеря Никольского приведет к тому, что дорога рядом с Малой Локни окажется не только под огнем наших дронов – мы их из ПТУРов будем накрывать. Противник в этой ситуации, конечно, может сидеть в Малой Локне. Но в этом случае повториться ситуация как в Ольговском лесу, где мы ВСУ добивали три недели, но фактически это была их агония.В целом враг будет оттягиваться оттуда на юг в направлении Суджи, но бежать никуда не будет. Сколько ВСУ смогут удержать эту территорию, столько и будут удерживать. Там еще нет признаков развала организованной обороны. Но мы создаем им такие проблемы, которые вынуждают их оставлять позиции еще до штурма. Те же Старые и Новые Сорочины были ими сданы без серьезных боев.Это хороший признак того, что проблемы со снабжением начинают играть все более-более важную роль.- Отважитесь дать какие-то прогнозы по срокам?- До мая это точно все продлится. Во-первых, противник под Курском серьезно окопался. Во-вторых, этот плацдарм пожирает его существенные ресурсы, чем мы пользуемся на других направлениях. Работа идет. Будет ли она определяющей для весенне-летней кампании 2025 года? Нет, потому что мы делаем ставку на другие направления.ВСУ, например, ожидают, что как только земля подсохнет, ВС РФ перейдут к целому ряду новых наступательных операций, которые пока находятся в стадии подготовки. Я тоже считаю, что мы увидим новые действия по освобождению Донбасса и Запорожья.Все, что противник не захочет отдавать путем переговоров, будем забирать силовым путем.- И как сейчас обе стороны готовятся к весенне-летней кампании?- Украина спешно пытается компенсировать потери за счет массовой насильственной мобилизации. Пытается получить больше оружия и боеприпасов из Европы. Если затянется вопрос прекращения американской помощи или начнутся реальные проблемы по линии разведки и целеуказания, киевский режим уже летом столкнется с огромными трудностями.Пока противник еще может выезжать на старых запасах, но они не бесконечные. При такой интенсивности боев американская техника начнет быстро выходить из строя. Европа полностью покрыть эту помощь не сможет.Россия же пополняет части после многомесячных наступлений. Возмещение потерь, наращивание численности группировки, ремонт техники, увеличение количество дронов и операторов – весь этот комплекс задач мы должны решить, чтобы потом наступать снова.Повторюсь, наша группировка, которая наступала с момента Авдеевской операции, поистрепалась в тяжелейших боях, но продвинулась далеко, освободив большую территорию и несколько городов. Если мы хотим наступать так же, нужно серьезно готовиться. Еще надо исправить прошлые недоработки и отталкиваться от тактики противника.Генштаб этим сейчас занимается. Во всяком случае, кампания 2024 года была лучше подготовлена, чем в 2022 и 2023 годах.- На ваш взгляд, придет ли к логическому завершению вся эта история "Остановил/не остановил Трамп помощь Украине"?- С военной точки зрения для нас ничего не меняется, потому что война будет идти до последнего дня переговоров. У армии задача простая – продолжать освобождать территории, пока политики не договорятся. Задача ВПК тоже простая – продолжать выпуск продукции. Общество тоже должно помогать армии. Разговоры вроде "Можно расслабиться, потому что скоро заключат мир" – это наивная глупость. Война продолжает пожирать большие ресурсы. Нельзя придаваться самоуспокоению. Впереди немало сложностей. Тем более, враг не будет сидеть сложа руки. Он еще попытается нанести нам ущерб.- Я бы сказал, что у нас уже началось это расслабление. СМИ уже как свершившийся факт подают, что война обязательно закончится политическим решением.- Любая война, которая не приводит к безоговорочной капитуляции одной из сторон, заканчивается переговорами. Есть масса развилок по поводу того, как именно закончится СВО, но сейчас наши дипломаты на переговорах с американцами делают все, чтобы закрепить военные результаты.К сожалению, в нашей истории были примеры, когда во время войны с Турцией 1877-1878 годах Россия под давлением Европы была вынуждена отказаться от своих территориальных приобретений из опасений новой войны. Но сейчас Россию не удалось изолировать. Мы на международной арене чувствуем себя неплохо. Все это стало возможным благодаря усилиям наших дипломатов, которые опирались на военные результаты.Будем надеяться, что в ходе жестких переговоров с американцами мы сможем защитить базовые требования по СВО. Если какие-то цели СВО удастся достичь дипломатическим путем, почему нет? Мы тем самым сэкономим жизни ребят. Но это не значит, что ради мира мы должны отказываться от принципа невступления Украины в НАТО.Нам не нужен уродливый дикобраз, который Запад будет вооружать у нас под боком. И мы будем избавляться от него силовым или политическим путем. Цель у нас одна и та же. Просто достичь этой цели можно разными инструментами.- Когда станет понятно, что по Украине принято политическое решение? Когда станет понятно, что переговоры сорваны?- Это будет зависеть от того, смогут ли США и Трамп продавить своих европейских сателлитов, чтобы они согласились провести выборы на Украине. Если Зеленский подпишет какие-то документы в текущем статусе, они будут юридически ничтожны и могут быть отменены в любой удобный для них и неудобный для нас момент.Об этом уже говорит и окружение Трампа. Посыл тут простой: "Это ваша марионетка, вы с ним и разбирайтесь". А Москва просто сидит и смотрит, как Трамп пытается строить Зеленского и своих европейских вассалов. У Трампа уже новое виденье проблемы, а Европа продолжает следовать курсу администрации Байдена.Повторюсь, все зависит от того, в какие сроки Трамп может продавить это под свои планы. А планы у него достаточно амбициозные – перестроить всю внутреннюю и внешнюю политику Америки. Для этого он будет готов вести борьбу.Нам эта борьба в любом случае выгодна. Даже если Трамп ничего не сможет добиться, любые разборки в стане западных противников облегчают для нас ситуацию.А мы, вне зависимости от хода переговоров, будем в ближайшие полгода продолжать операции по освобождению Донбасса, на северо-востоке Харьковской области, по уничтожению ВСУ под Курском, а также по наступлению в Запорожской и Днепропетровской областях.Также по теме - в интервью Романа Насонова: Россия накрыла ВСУ в Новомосковске и сделает освобождение Херсона козырем на переговорах

https://ukraina.ru/20220717/1036508935.html

https://ukraina.ru/20250305/1061568586.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, донбасс, россия, дональд трамп, борис рожин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, впк, курская область, запорожская область, днепропетровская область, дроны