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Ставка на неонацистов и переходное правительство. Как может вернуться на Украину экс-министр МВД Аваков

Ставка на неонацистов и переходное правительство. Как может вернуться на Украину экс-министр МВД Аваков - 06.03.2025 Украина.ру

Ставка на неонацистов и переходное правительство. Как может вернуться на Украину экс-министр МВД Аваков

Хотя Зеленский и пытается ершится, но новая администрация Белого дома упорно подталкивает его к выборам. И рано или поздно его вынудят на них пойти. На последних президентских выборах в 2019 году определенную роль в победе Зеленского сыграл бывший глава МВД и создатель неонацистских батальонов Арсен Аваков.

2025-03-06T06:15

2025-03-06T06:15

2025-03-06T06:15

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Тогда, шесть лет назад, действия Авакова против Петра Порошенко во многом предопределили исход выборов. После отставки с поста главы МВД Аваков отошел от дел, но сохранил влияние на силовые структуры, поэтому может сыграть роль темной лошадки и на предстоящих выборах.На посту главы МВД он "реформировал" полицию в охранку транснациональных корпораций и угодных западным партнерам олигархов, в инструмент расправы с инакомыслящими. При этом расставил своих людей на ключевые посты, создал боевые спецподразделения на базе ультранационалистической идеологии, наладил торговлю компроматом, услугами по слежке и содействию рейдерским захватам.По данным Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова, на февраль 2020 года Аваковым были недовольны 74% опрошенных украинцев. Причинами были рост преступности, бездеятельность полиции, а также насилие со стороны самих полицейских. С тех пор его антирейтинг вряд ли существенно изменился.В 2019 году один из организаторов Евромайдана нардеп Сергей Лещенко говорил, что Арсен Аваков "вынашивает планы по военному захвату власти на Украине и созданию военной диктатуры".В августе прошлого года Служба внешней разведки РФ заявила, что Соединенные Штаты, недовольны президентом Зеленским и готовят ему замену. В качестве "замены" российские разведчики называют бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.Также отмечалось, что, как полагает Белый дом, такая замена "позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта".Его "сильными сторонами", по мнению СВР, американцы считают тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран.Сам Аваков тогда полностью отрицал подобные планы и договоренности, заодно выразив поддержку Зеленскому.Украинский политолог Михаил Чаплыга год назад тоже называл Авакова наиболее вероятным будущим "транзитером" власти, то есть человеком, который возглавит переходное правительство.В апреле 2024 года американское издание Bloomberg писало, что Аваков не тот человек, который не мечтает о чем-то большем в политической жизни Украины. Вспомнили его потому, что получили информацию о его непубличных встречах в марте-апреле с американскими дипломатами.По данным украинских Telegram-каналов большую часть времени он проводит на своей вилле в Италии.Бывший депутат Рады Олег Царев рассказывал в прошлом году, что ЦРУ завербовала Авакова в той же Италии. "Он сбежал в Италию, через Интерпол попал в тюрьму, где его завербовало ЦРУ. С тех пор Аваков и ЦРУ неразрывно связаны. Он занимался Майданом, отвечал за силовые операции, убийства, снайперов", - утверждал Царев. Царев также отметил, что никогда ещё ни до, ни после руководитель МВД не обладал такой властью, как Аваков. Он, по его словам, сколотил состояние и стал миллиардером, сохранив связи со спецслужбами.Правда, в этом году в США сменилась администрация, поэтому могли смениться и предпочтения относительно украинских политиков.Ранее Аваков открыто выступал против Дональда Трампа. В 2016 году он заявлял, что Трамп опасен, как для Украины, так и для США. Трамп, по его словам, является "опасным маргиналом". В 2019 году Аваков доносил в посольство США на бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Если Трамп и вспомнит о затихшем Авакове, то вряд ли захочет увидеть его во главе проблемной Украины.Однако бывший серый кардинал Украины может пролезть за спинами своих ставленников и марионеток. Опальный депутат Александр Дубинский в январе писал, что именно Аваков и олигарх Ринат Ахметов стоят за группой депутатов вокруг бывшего спикера Дмитрия Разумкова.В тоже время Telegram-каналы Офиса президента утверждали недавно, что Аваков руководит политической и медийной активностью беглого депутата Артема Дмитрука и бывшего нардепа Игоря Мосийчука, которые критикуют Зеленского.Одним из вариантов возвращения Авакова во власть может стать и бунт неонацистских формирований, которые он когда-то сколотил. Если администрация США все-таки уговорит Зеленского на уступки и прекращение боевых действий, именно Аваков может возглавить действия радикальной части военных против "капитуляции", а на Банковую въехать на их штыках. И в этом его может поддержать та же Европа, недовольная действиями Трампа.О возможном кандидате в президенты Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Агент Трампа, российского ГРУ или Коломойского*? О кандидате в президенты Украины Александре Дубинском"* Признан в РФ террористом и экстремистом

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