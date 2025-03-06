Ставка на неонацистов и переходное правительство. Как может вернуться на Украину экс-министр МВД Аваков
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Хотя Зеленский и пытается ершится, но новая администрация Белого дома упорно подталкивает его к выборам. И рано или поздно его вынудят на них пойти. На последних президентских выборах в 2019 году определенную роль в победе Зеленского сыграл бывший глава МВД и создатель неонацистских батальонов Арсен Аваков.
Тогда, шесть лет назад, действия Авакова против Петра Порошенко во многом предопределили исход выборов. После отставки с поста главы МВД Аваков отошел от дел, но сохранил влияние на силовые структуры, поэтому может сыграть роль темной лошадки и на предстоящих выборах.
На посту главы МВД он "реформировал" полицию в охранку транснациональных корпораций и угодных западным партнерам олигархов, в инструмент расправы с инакомыслящими. При этом расставил своих людей на ключевые посты, создал боевые спецподразделения на базе ультранационалистической идеологии, наладил торговлю компроматом, услугами по слежке и содействию рейдерским захватам.
По данным Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова, на февраль 2020 года Аваковым были недовольны 74% опрошенных украинцев. Причинами были рост преступности, бездеятельность полиции, а также насилие со стороны самих полицейских. С тех пор его антирейтинг вряд ли существенно изменился.
В 2019 году один из организаторов Евромайдана нардеп Сергей Лещенко говорил, что Арсен Аваков "вынашивает планы по военному захвату власти на Украине и созданию военной диктатуры".
В августе прошлого года Служба внешней разведки РФ заявила, что Соединенные Штаты, недовольны президентом Зеленским и готовят ему замену. В качестве "замены" российские разведчики называют бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова.
Также отмечалось, что, как полагает Белый дом, такая замена "позволит Западу лучше подготовиться к возможному началу переговоров с Россией по урегулированию конфликта".
Его "сильными сторонами", по мнению СВР, американцы считают тесные связи с украинскими националистическими формированиями и сохраняющиеся у него контакты с лидерами европейских стран.
Сам Аваков тогда полностью отрицал подобные планы и договоренности, заодно выразив поддержку Зеленскому.
Украинский политолог Михаил Чаплыга год назад тоже называл Авакова наиболее вероятным будущим "транзитером" власти, то есть человеком, который возглавит переходное правительство.
В апреле 2024 года американское издание Bloomberg писало, что Аваков не тот человек, который не мечтает о чем-то большем в политической жизни Украины. Вспомнили его потому, что получили информацию о его непубличных встречах в марте-апреле с американскими дипломатами.
По данным украинских Telegram-каналов большую часть времени он проводит на своей вилле в Италии.
Бывший депутат Рады Олег Царев рассказывал в прошлом году, что ЦРУ завербовала Авакова в той же Италии. "Он сбежал в Италию, через Интерпол попал в тюрьму, где его завербовало ЦРУ. С тех пор Аваков и ЦРУ неразрывно связаны. Он занимался Майданом, отвечал за силовые операции, убийства, снайперов", - утверждал Царев.
Царев также отметил, что никогда ещё ни до, ни после руководитель МВД не обладал такой властью, как Аваков. Он, по его словам, сколотил состояние и стал миллиардером, сохранив связи со спецслужбами.
Царев также отметил, что никогда ещё ни до, ни после руководитель МВД не обладал такой властью, как Аваков. Он, по его словам, сколотил состояние и стал миллиардером, сохранив связи со спецслужбами.
Правда, в этом году в США сменилась администрация, поэтому могли смениться и предпочтения относительно украинских политиков.
Ранее Аваков открыто выступал против Дональда Трампа. В 2016 году он заявлял, что Трамп опасен, как для Украины, так и для США. Трамп, по его словам, является "опасным маргиналом". В 2019 году Аваков доносил в посольство США на бывшего адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Если Трамп и вспомнит о затихшем Авакове, то вряд ли захочет увидеть его во главе проблемной Украины.
Однако бывший серый кардинал Украины может пролезть за спинами своих ставленников и марионеток. Опальный депутат Александр Дубинский в январе писал, что именно Аваков и олигарх Ринат Ахметов стоят за группой депутатов вокруг бывшего спикера Дмитрия Разумкова.
В тоже время Telegram-каналы Офиса президента утверждали недавно, что Аваков руководит политической и медийной активностью беглого депутата Артема Дмитрука и бывшего нардепа Игоря Мосийчука, которые критикуют Зеленского.
Одним из вариантов возвращения Авакова во власть может стать и бунт неонацистских формирований, которые он когда-то сколотил. Если администрация США все-таки уговорит Зеленского на уступки и прекращение боевых действий, именно Аваков может возглавить действия радикальной части военных против "капитуляции", а на Банковую въехать на их штыках. И в этом его может поддержать та же Европа, недовольная действиями Трампа.
О возможном кандидате в президенты Украины - в статье Дмитрия Ковалевича "Агент Трампа, российского ГРУ или Коломойского*? О кандидате в президенты Украины Александре Дубинском"
* Признан в РФ террористом и экстремистом