https://ukraina.ru/20250305/1061571574.html

Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой

Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой - 05.03.2025 Украина.ру

Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой

Макрон добивается того, чтобы Франция и Великобритания участвовали в переговорных процессах по поводу дипломатического решения украинского конфликта, чтобы не дать возможности Трампу напрямую с Россией организовать мирное соглашение.

2025-03-05T23:44

2025-03-05T23:44

2025-03-05T23:45

интервью

эммануэль макрон

франция

украина

сергей федоров

владимир зеленский

вооружения

россия

европа

дональд трамп

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта в 20:00 (22:00 мск) выступил с обращением, в котором заявил, что соберёт в Париже совещание командующих генеральных штабов армий тех европейских стран, которые готовы "обеспечить безопасность Украины".— Сергей Матвеевич, какие у вас впечатления от выступления Макрона? От чьего лица говорил Макрон: от всего Евросоюза или от лица Франции?— Это приступ безумия или истерии. Я бы по другому это не называл. Очень печально, что французский лидер дошёл до такой стадии, где степень вранья, ненависти к России просто зашкаливает. Мы просто экзистенциальная угроза. Мы угрожаем Европе и Франции. А значит надо срочно затягивать пояса, вооружаться — родина в опасности. Давайте все чуть ли не под ружьё вставайте.Я всегда полагал, что политикам всерьёз свойственно какое-то чувство реальности, умение анализировать. Но здесь такое ощущение, что человек просто сорвался и его понесло. Только подумайте, что он говорит.Дескать, агрессивность России не имеет границ, она везде: и на земле, и в воздухе, и под водой — везде Россия им угрожает. Это можно сравнить только с тем, как американский генерал или министр обороны в момент маккартизма выпрыгнул бы из окна — из серии "русские идут". Мне не хочется даже серьёзно его речь анализировать. Можно, конечно, попробовать вычленить здесь какую-то цель — возможно, желание Макрона подстегнуть старую идею, что США отвернулись от Европы и европейцам срочно нужно наращивать оборонные расходы, развивать промышленность, ВПК, и прочее, прочее — для того, чтобы агрессивность России остановить. Иначе Европа просто погибнет.Возможно, поведение Макрона — это игра для того, чтобы протащить идею европейской независимой стратегической автономии и Европы-обороны и поставить её на рельсы, чтобы дальше развивать. Кстати, Макрон обрадовался, это промелькнуло в его выступление, что наконец-то Европа-обороны, за которую он все время ратовал, становится реальностью.А в качестве первого шага этой реальности Макрон анонсировал на следующей неделе созыв начальников генштабов всех армий и вооружённых сил ЕС. Но, наверное, туда не все приедут. Скорее всего Венгрии и Словакии не будет.— Макрон сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.— Он повторился, потому что эти идеи уже были запущены. Дескать, ядерный зонтик американский уже не надёжен. Поэтому нужно, чтобы Франция, которая выступает в качестве страны с ядерным оружием, могла бы защищать всю Европу от агрессия России. То есть французский ядерный зонтик предлагается для всего ЕС.— Почему сейчас, когда Зеленский склонил колено перед Трампом и готов говорить о мире, Макрон начинает эскалировать ситуацию? Чего он добивается?— Он добивается того, чтобы Франция и Великобритания (Германия сейчас немного в стороне в связи с выборами и назначением правительства нового) участвовали в переговорных процессах по поводу дипломатического решения украинского конфликта, чтобы не дать возможности Трампу напрямую с Россией организовать мирное соглашение.Понятно, что для России неприемлемы идеи размещения каких-то сил на Украине. Поэтому не совсем ясно, как понимают все это европейцы — что касается их идеи ввести так называемых миротворцев. Это практически оккупация Украины войсками НАТО и втягивание Европы в конфликт на Украине.На кого рассчитаны эти идеи, непонятно. Тем более, что в Европе еще и склоняют Трампа прикрывать европейские силы от возможного удара России по ним.Поэтому эта истерия Макрона, плюс продвижения этих идей вряд ли заинтересуют его партнёров по ЕС, которые все-таки больше склонны доверять Штатам и надеяться на то, что Трамп все вернет на круги своя. Не знаю, правда, насколько такой расчет оправдан.Зеленский у Трампа на коротком поводке, и куда его поведут, туда и пойдёт, а переговорная позиция Украины теперь нулевая. Об этом в интервью Анны Черкасовой с американистом Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено.

https://ukraina.ru/20230630/1047721275.html

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украина

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2025

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, эммануэль макрон, франция, украина, сергей федоров, владимир зеленский, вооружения, россия, европа, дональд трамп, ес, впк