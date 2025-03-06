Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗарядка реактивной системы залпового огня "Ураган" группировки "Центр" на Красноармейском направлении
В целом российское наступление развивается успешно. Для ВС РФ отрываются неплохие перспективы для продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
После завершения операции с Великой Новоселкой ВС РФ подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступление к северу и северо-западу от поселка, в результате которых освободили Скудное, Бурлацкое и Привольное, рассказал эксперт.
"Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко (именно там находятся литиевые рудники). И в целом вектор нашего наступления остается прежним – выйти к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье", — подчеркнул Рожин.
ВСУ перебрасывают на этот участок дополнительные резервы, которые снимаются в том числе из Курской и Сумской областей, чтобы стабилизировать его до наступления еще более кризисных явлений, сообщил журналист.
Он отметил, что в целом российское наступление развивается успешно. Освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает неплохие перспективы для продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
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