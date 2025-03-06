Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область

Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой

Макрон добивается того, чтобы Франция и Великобритания участвовали в переговорных процессах по поводу дипломатического решения украинского конфликта, чтобы не дать возможности Трампу напрямую с Россией организовать мирное соглашение.