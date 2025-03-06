Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область - 06.03.2025 Украина.ру
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Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область
Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область - 06.03.2025 Украина.ру
Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область
В целом российское наступление развивается успешно. Для ВС РФ отрываются неплохие перспективы для продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-03-06T05:45
2025-03-06T05:45
новости
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После завершения операции с Великой Новоселкой ВС РФ подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступление к северу и северо-западу от поселка, в результате которых освободили Скудное, Бурлацкое и Привольное, рассказал эксперт.ВСУ перебрасывают на этот участок дополнительные резервы, которые снимаются в том числе из Курской и Сумской областей, чтобы стабилизировать его до наступления еще более кризисных явлений, сообщил журналист.Он отметил, что в целом российское наступление развивается успешно. Освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает неплохие перспективы для продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250305/1061571574.html
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запорожская область
курская область
сумская область
донбасс
днепропетровская область
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новости, россия, запорожская область, вс рф, курская область, сумская область, донбасс, днепропетровская область, запорожское направление, сво, спецоперация
Новости, Россия, Запорожская область, ВС РФ, Курская область, Сумская область, Донбасс, Днепропетровская область, Запорожское направление, СВО, Спецоперация

Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область

05:45 06.03.2025
 
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Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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В целом российское наступление развивается успешно. Для ВС РФ отрываются неплохие перспективы для продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
После завершения операции с Великой Новоселкой ВС РФ подтянули тылы, резервы, провели перегруппировку и возобновили наступление к северу и северо-западу от поселка, в результате которых освободили Скудное, Бурлацкое и Привольное, рассказал эксперт.
"Сейчас бои уже идут за Днепроэнергию и недалеко от окраин Шевченко (именно там находятся литиевые рудники). И в целом вектор нашего наступления остается прежним – выйти к северо-западу от трассы "Донецк-Запорожье", — подчеркнул Рожин.
ВСУ перебрасывают на этот участок дополнительные резервы, которые снимаются в том числе из Курской и Сумской областей, чтобы стабилизировать его до наступления еще более кризисных явлений, сообщил журналист.
Он отметил, что в целом российское наступление развивается успешно. Освобождается большая территория, сама Великая Новоселка постепенно уходит в тыл. Все это открывает неплохие перспективы для продвижения на северо-восток Запорожской области и захода в Днепропетровскую область, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Александра Зимовского: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья на сайте Украина.ру.
Сергей Федоров интервью - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Вчера, 23:44
Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игройМакрон добивается того, чтобы Франция и Великобритания участвовали в переговорных процессах по поводу дипломатического решения украинского конфликта, чтобы не дать возможности Трампу напрямую с Россией организовать мирное соглашение.
 
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