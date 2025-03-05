https://ukraina.ru/20250305/1061570846.html

Саммит кошмаров или курс на оборону: ЕС определяется, как воевать дальше

Саммит кошмаров или курс на оборону: ЕС определяется, как воевать дальше - 05.03.2025 Украина.ру

Саммит кошмаров или курс на оборону: ЕС определяется, как воевать дальше

В четверг, 6 марта, должен состояться внеочередной саммит ЕС. Ожидания от этого мероприятия самые полярные – саммит уже называют либо историческим, либо провальным

2025-03-05T21:05

2025-03-05T21:05

2025-03-05T21:05

эксклюзив

украина

европа

сша

владимир зеленский

дональд трамп

ес

саммит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058741541_8:0:612:340_1920x0_80_0_0_f8777da08b59a4547250882f0941d535.jpg

КонтекстЧрезвычайный съезд европейской верхушки был созван на фоне усиливающихся противоречий между Европой и США, точнее администрацией Дональда Трампа. Американцы настаивают на более самостоятельной, в том числе финансово, роли европейских стран в НАТО, а также в послевоенной жизни Украины, в частности обеспечении там безопасности.На это также накладывается экономическая составляющая, когда Соединенные Штаты переходят на режим максимальной прагматичности в своих отношениях с союзниками.Самой яркой иллюстрацией противостояния стала ситуация на Украине. Провальный визит Владимира Зеленского в Вашингтон привел к приостановке военной помощи США Киеву. Глава правящего на Украине режима пытается найти опору в Европе, которая также взбудоражена такими резкими шагами и пытается нащупать компромисс между всеми сторонами коллективного Запада.Будущий саммит, как ожидается, должен дать ответ на те вызовы, которые встают перед Европой, однако не повиснут ли все эти вопросы в воздухе?Новой помощи не будетПроблемы начались еще до саммита. Одним из основных его задач была презентациия инициативы главы европейской дипломатии Каи Каллас, которая лоббирует новый пакет европейской военной помощи Украине.Предполагалось, что это будет рекордный пакет – не то на 6-10, не то все 20 млрд евро. Теперь же выясняется, что принятие его вряд ли состоится.Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на днях дал понять, что бесконтрольного финансирования Украины со стороны Евросоюза не будет. Сказано – сделано. Будапешт наложил вето на этот документ, из-за чего его разработка встала на паузу.Принципиальная позиция венгров уже привела к интригам против них. Так, общеевропейская партия "Вольт Европа" в лице своих депутатов в Европарламенте в преддверии саммита призвали лишить Венгрию права голоса в ЕС.Как бы то ни было, если до этого и дойдет, то таким же путем придется лишать голоса и Словакию. За несколько дней до саммита премьер-министр этой страны Роберт Фицо четко обозначил свои требования: необходимость прекращения огня без привязки к возможному мирному соглашению, а также добавить в итоговый текст резолюции саммита запрос о восстановлении транзита российского газа через Украину в Словакию и Западную Европу.Займы самим себеДругой важнейший пункт повестки дня – единая европейская оборона, о необходимости которой все настойчивее говорят на континенте. ЕС опасается, что останется без американцев, которые выведут свой контингент и свернут базы, а также заставят европейские страны раскошелиться в рамках НАТО.Изначально Евросоюз не был военным блоком, однако есть тенденции к тому, чтобы он в таковой превратился. На этом пути есть несколько серьезных препятствий – от разных экономических возможностей стран объединения, до противоположных взглядов на эту проблему. Что уж говорить о всесильной бюрократии. Так, например, с 2022 года страны ЕС так и не смогли договориться о едином режиме транзита военных грузов через свои территории. О какой общей армии или обороне можно вообще говорить в таких условиях?Тем не менее, есть и те, кто смотрит на этот вопрос с гораздо большим оптимизмом.Он добавил, что "есть ясная воля к тому, чтобы Евросоюз, наконец, подготовил решения с целью стать более суверенным, более автономным в вопросах обороны и быть в состоянии обеспечивать свои оборонные потребности".Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что с этой целью страны – члены ЕС могут получить 150 млрд евро в форме займов."Это поможет государствам-членам объединить спрос и закупать вместе. Конечно, с этим оснащением государства-члены могут значительно усилить свою поддержку Украины. <...> Такой подход совместных закупок также сократит расходы, уменьшит фрагментацию, повысит оперативную совместимость и укрепит нашу оборонно-промышленную базу. И это может быть на пользу Украине", - пояснила она.Кошмарный сценарийВ последнее время европейцы в лице лидеров Британии и Франции все чаще говорят о вводе на Украину собственных миротворцев. Конкретики пока нет, но возможно, какие-то первые наметки будут обозначены как раз на внеочередном саммите."Во время этого заседания Европейского совета начнется предметная работа по гарантиям безопасности от ЕС для Украины, которая будет включать планирование возможности размещения военных миссий на территории Украины", - приводит украинское издание "Европейская правда" слова неназванного европейского чиновника.В любом случае, и это признают все, никакие разговоры о миротворцах не могут перейти в практическую плоскость, пока не будут обозначены четкие контуры мирного соглашения по Украине. И здесь кроются еще один страх Европы.Европейские лидеры, пишет Politico, готовятся к "кошмарному саммиту"."Кошмарный сценарий заключается в том, что США вскоре объявят о сделке, которая включит большинство требований России, а затем скажут Украине и Европе принять ее или отказаться", - заявил заместитель генерального директора Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Малкольм Чалмерс.Ждать ли Зеленского?Еще одна интрига саммита - приедет ли на него Владимир Зеленский. Президент Евросовета Антониу Кошта официально пригласил его, однако, как пишет "Европейская правда", до сих пор нет подтверждения его участия."Мы все еще надеемся, что Зеленский приедет. Но пока нет полной уверенности, будет ли он присутствовать лично или в формате видеоконференции", - рассказал чиновник ЕС.Вероятно, что Зеленский опасается срыва мероприятия, а также того, что его появление хоть и будет сопровождаться всеобщими овациями, но не будет иметь практического смысла в случае снятия с голосования нового пакета помощи.Пока же глава киевского режима демонстративно не унывает и уже объявил, что снова занялся своим излюбленным занятием - сочинением планов."Готовим план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира. Работаем над ним быстро", - проинформировал Зеленский 5 марта.Этот план будет готов в ближайшее время, заверил он. Ранее из-под пера Зеленского уже выходили "формула мира" и "план победы", к настоящему моменту практически забытые. Подробности пресс-конференции в рамках спецпроекта издания Украина.ру "Украинское досье" на тему: "Трамп изгоняет Украину из американской повестки. Что дальше?" - в материале Трамп изгоняет Украину. Украина остается?

https://ukraina.ru/20250304/1061535756.html

украина

европа

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, ес, саммит