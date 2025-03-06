https://ukraina.ru/20250306/1061558440.html

Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года

Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года - 06.03.2025 Украина.ру

Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года

Белоруссия не производит вооружение в чистом виде. Элементы поставок для российского ВПК будут производится в тех объемах, в которых их будет заказывать Москва. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-03-06T04:00

2025-03-06T04:00

2025-03-06T04:00

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белоруссия

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Особенность военной промышленности Белоруссии состоит в том, что она производит не конечную продукцию, а компоненты, рассказал эксперт. В какой степени белорусский ВПК может стать подспорьем для СВО зависит от того, как будет работать "российский конвейер войны", отметил он.При этом элементы многокомпонентных поставок, которые требуются для российского ВПК, будут производится в тех объемах, в которых их будет заказывать Москва, указал собеседник Украина.ру.По официальным данным, за три года специальной военной операции объем продаж белорусского ВПК в Россию оценивается в миллиард долларов, много это или мало – сложно судить, отмечает Зимовский."Во-первых, структура поставок засекречена. Во-вторых, все познается в сравнении. Литва, например, продала оружие Украине примерно на такую же сумму", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.О том, могут ли ВСУ устроить провокацию в приграничных районах Белоруссии — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250227/1061410009.html

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