Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года
Белоруссия не производит вооружение в чистом виде. Элементы поставок для российского ВПК будут производится в тех объемах, в которых их будет заказывать Москва. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Особенность военной промышленности Белоруссии состоит в том, что она производит не конечную продукцию, а компоненты, рассказал эксперт. В какой степени белорусский ВПК может стать подспорьем для СВО зависит от того, как будет работать "российский конвейер войны", отметил он.
"Повторюсь, Республика Беларусь в чистом виде вооружение не производит. Там не делают танки, пушки, самолеты и стрелковое оружие. Снарядов там тоже не делают. Производство патронов только начинается (пока оно касается в основном спортивных боеприпасов)", — подчеркнул Зимовский.
При этом элементы многокомпонентных поставок, которые требуются для российского ВПК, будут производится в тех объемах, в которых их будет заказывать Москва, указал собеседник Украина.ру.
По официальным данным, за три года специальной военной операции объем продаж белорусского ВПК в Россию оценивается в миллиард долларов, много это или мало – сложно судить, отмечает Зимовский.
"Во-первых, структура поставок засекречена. Во-вторых, все познается в сравнении. Литва, например, продала оружие Украине примерно на такую же сумму", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.
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