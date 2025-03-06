Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года - 06.03.2025 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года
Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года - 06.03.2025 Украина.ру
Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года
Белоруссия не производит вооружение в чистом виде. Элементы поставок для российского ВПК будут производится в тех объемах, в которых их будет заказывать Москва. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-03-06T04:00
2025-03-06T04:00
новости
белоруссия
россия
москва
впк
пушка
снаряды
поставки
военная техника
вооружения
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Особенность военной промышленности Белоруссии состоит в том, что она производит не конечную продукцию, а компоненты, рассказал эксперт. В какой степени белорусский ВПК может стать подспорьем для СВО зависит от того, как будет работать "российский конвейер войны", отметил он.При этом элементы многокомпонентных поставок, которые требуются для российского ВПК, будут производится в тех объемах, в которых их будет заказывать Москва, указал собеседник Украина.ру.По официальным данным, за три года специальной военной операции объем продаж белорусского ВПК в Россию оценивается в миллиард долларов, много это или мало – сложно судить, отмечает Зимовский."Во-первых, структура поставок засекречена. Во-вторых, все познается в сравнении. Литва, например, продала оружие Украине примерно на такую же сумму", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.О том, могут ли ВСУ устроить провокацию в приграничных районах Белоруссии — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, россия, москва, впк, пушка, снаряды, поставки, военная техника, вооружения, литва, сво, спецоперация, оружие
Новости, Белоруссия, Россия, Москва, ВПК, пушка, снаряды, поставки, военная техника, вооружения, Литва, СВО, Спецоперация, оружие

Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года

04:00 06.03.2025
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкОАО "Минский завод колесных тягачей"
ОАО Минский завод колесных тягачей - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Белоруссия не производит вооружение в чистом виде. Элементы поставок для российского ВПК будут производится в тех объемах, в которых их будет заказывать Москва. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Особенность военной промышленности Белоруссии состоит в том, что она производит не конечную продукцию, а компоненты, рассказал эксперт. В какой степени белорусский ВПК может стать подспорьем для СВО зависит от того, как будет работать "российский конвейер войны", отметил он.
"Повторюсь, Республика Беларусь в чистом виде вооружение не производит. Там не делают танки, пушки, самолеты и стрелковое оружие. Снарядов там тоже не делают. Производство патронов только начинается (пока оно касается в основном спортивных боеприпасов)", — подчеркнул Зимовский.
При этом элементы многокомпонентных поставок, которые требуются для российского ВПК, будут производится в тех объемах, в которых их будет заказывать Москва, указал собеседник Украина.ру.
По официальным данным, за три года специальной военной операции объем продаж белорусского ВПК в Россию оценивается в миллиард долларов, много это или мало – сложно судить, отмечает Зимовский.
"Во-первых, структура поставок засекречена. Во-вторых, все познается в сравнении. Литва, например, продала оружие Украине примерно на такую же сумму", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.
О том, могут ли ВСУ устроить провокацию в приграничных районах Белоруссии — в интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
Михаил Мягков (СВО) - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
27 февраля, 16:25
Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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