https://ukraina.ru/20250306/1061572160.html

"Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта

"Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта - 06.03.2025 Украина.ру

"Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта

Франция способна соперничать с Россией и США, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в вечернем обращении к нации 5 марта. Поэтому даже если украинский конфликт разрешится, на Украину могут отправить европейских солдат

2025-03-06T00:00

2025-03-06T00:00

2025-03-06T00:35

эксклюзив

украина

париж

франция

эммануэль макрон

дональд трамп

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Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации в вечернем телеобращении 5 марта. Политическая неделя на Западе стала чрезвычайно богата на заявления, сделанные на высоком уровне в прайм-тайм. Макрон, как это поняли французские журналисты, всего лишь захотел отреагировать на "растущие опасения по поводу войны на Украине" в преддверии европейского саммита 6 марта. Все это происходит, убеждены в Париже, во время геополитического переломного момента вокруг возвращения Дональда Трампа в Белый дом и сближение Вашингтона и Москвы.Если президент США Дональд Трамп пообещал американцам новый золотой век и возрождение Америки, президент Франции - новую эру, в которой США изменили свою позицию по Украине и намерены ввести таможенные пошлины для стран Европы, вернулась (интересно, когда она исчезала?) террористическая угроза. Свое видение такой прекрасной эры для французов Макрон смог уложить в 15 минут чтения, местами эмоционального, с суфлера на фоне национального флага. Иногда он подкреплял свои слова инфографикой с картой новых регионов России, почему-то закрашенных желтым."Я выступаю из-за международной ситуации", - заявил Макрон с серьезным лицом. - "Вы справедливо обеспокоены, учитывая исторические события, происходящие в настоящее время".Настоящее время - это последствия Евромайдана в Киеве в 2014 году, введение украинскими переходными властями контртеррористической операции в Донбассе, провозглашение независимости от Украины Донецкой и Луганской Народных Республик, лживые (для России) Минские соглашения, вооруженная борьба ополченцев за свободу и освобождение территорий Украины от Киева. Макрон вывел из этого набора такую причинно-следственную связь, в которой госпереворот на Украине заменило мифическое "российское вторжение"."Сегодня России уже нельзя верить на слово. Украина имеет право на мир и безопасность. И это в наших интересах. Это отвечает интересам безопасности европейского континента. Именно над этим мы работаем с нашими британскими, немецкими и несколькими другими европейскими друзьями. Вот почему в последние недели вы видели, как я собирал некоторых из них в Париже, а несколько дней назад встретился с ними в Лондоне, чтобы консолидировать обязательства, необходимые для Украины. Как только будет подписан мир, мы должны к этому подготовиться, чтобы Украина больше не подвергалась вторжению со стороны России", - заявил Макрон.Еще не успев ничего предложить, Макрон сразу заявил: это потребует долгосрочной поддержки украинской армии, и может повлечь за собой развертывание европейского военного контингента на Украине. Европейские солдаты не пошли бы воевать на передовую, а просто жили бы на подконтрольной Киеву территории, чтобы гарантировать соблюдение режима прекращения огня, считает он.На следующей неделе мы соберем в Париже начальников генеральных штабов стран, которые желают взять на себя ответственность в этом отношении. Это план прочного, долгосрочного и поддающегося проверке мира, который мы подготовили вместе с украинцами и несколькими другими европейскими партнерами и который я защищал в Соединенных Штатах 15 дней назад и по всей Европе", - сказал Макрон.Причем решение связано с Украиной постольку поскольку. Независимо от того, будет ли урегулирован украинский конфликт, перед европейцами стоит задача усилить коллективную оборону, а для этого нужно увеличить расходы на оборону, совместные закупки военной техники, увеличение производственных мощностей оборонно-промышленных комплексов. В Париже на совещании начальников генштабов будет принято решение о совместном финансировании закупок танков, самолетов и так далее. Для большей убедительности Макрон словами потряс ядерной дубинкой, а жестами - буквально постучал обручальным кольцом по столу, за которым сидел. "Я решил открыть дискуссию по ядерному сдерживанию", сказал он, о применении французского ядерного оружия в интересах стран Европы. И чтобы ни случилось, решение всегда будет приниматься французским президентом, главнокомандующим Вооруженных сил."У нас самая эффективная армия в Европе. И благодаря нашему выбору, после Второй мировой войны, мы были наделены возможностями ядерного сдерживания. Это защищает нас лучше, чем имя наших соседей. И более того, нам не нужно ожидать, что вторжение в Украину вызовет беспокойство во всем мире", - сказал Макрон.Ради усиления собственной независимости они, Макрон, посвятили себя военному и экономическому планированию. В Елисейском дворце ожидают, что США введут таможенные пошлины на европейские товары, это решение будет иметь последствия для некоторых французских компаний. Париж понимает сложность ситуации, но не хочет и не может оставлять это без ответа. Макрон сказал, что попытается отговорить от этого Дональда Трампа, и надежду он не оставил."В общем, пришло время решений, которые не принимались десятилетиями", подчеркнул он. - "Дорогие мои соотечественники, перед лицом этих трудностей и необратимых изменений не должно быть никаких крайностей <…> Франция должна преодолеть этот барьер воли к миру и свободе, верная своей истории и своим принципам. Да, мы верим в это ради нашей безопасности, но мы также верим в то, что это защита демократии".Европа, по словам Макрона, обладает достаточной экономической мощью, чтобы двигаться вперед. А если посмотреть на Штаты и Россию, то Франция, обратил внимание Макрон, якобы способна с ними и нами соперничать. Поэтому он призывает европейцев действовать сообща и принять решение по обороне Европы.

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