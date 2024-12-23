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Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье

Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье - 23.12.2024 Украина.ру

Замполит украинского добровольческого отряда "Жак" о том, почему украинцы не создали подполье

О предчувствии гражданской войны, участии в Донбасском ополчении и работе главой Новосветской администрации в ДНР, а также о том, как Киевский режим ломает пророссийски настроенных людей и почему там нет пророссийского подполья, журналисту издания "Украина.ру" рассказал замполит добровольческого отряда имени Максима Кривоноса с позывным "Жак".

2024-12-23T03:37

2024-12-23T03:37

2024-12-23T03:38

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- Почему именно ты стал замполитом добровольческого отряда, состоящего из бывших солдат ВСУ? Участок работы, мягко говоря, непростой.- Вопрос скорее простой, чем сложный. А кто, если не я? Кто, если не такие, как мы? Я говорю о тех, кто вписался в это в 2014 году. Я, к примеру, прекрасно чувствовал себя в Харькове. Занимался общественно-политической деятельностью, строил карьеру в международной компании, учился в престижном вузе. Понимаешь, мне даже флаг Украины поднимать или лозунги кричать не нужно было. Достаточно было бы просто промолчать, но для меня это было неприемлемо.Неприемлемо было, что кто-то топчет память моих предков, что переписывают историю, что запрещают моему ребенку ходить с Георгиевской лентой. Это было омерзительно и неправильно, и потому я включился в противостояние в самом Харькове. Первого марта штурмовал Харьковскую администрацию, потом снова – шестого-седьмого апреля. Но ситуация изменилась и, поработав в подполье, я ушел защищать Донбасс.Дело в том, что я не просто знаю, но могу подробно объяснить суть этого конфликта, поскольку вложил в него свою жизнь. И продолжаю им жить, поскольку было много вариантов уехать в куда более спокойные регионы Российской Федерации. Но я здесь.Мне понятна вся трагедия нашей бывшей страны. Говорю сейчас и про Украину, и про Советский Союз, и про Российскую Империю. Это несколько периодов распада нашего когда-то единого народа. И я хочу это исправить. В итоге я способен доступно объяснить ребятам, почему мы оказались в этой точке.- Для многих открытие, но в 2014 сюда и с запада Украины ехали, чтоб защищать Донбасс. Расскажи о своем пути.- На самом деле тут нужно вспомнить год десятый-одиннадцатый. Дело в том, что у меня отец историк по образованию. Ну и я тоже. Это, правда, уже второе высшее. Так вот отец еще тогда сказал, что будет война. А мне лет восемнадцать-девятнадцать. Ну пальцем у виска покрутил. Какая война?Но, исходя из логики событий, мы начали подготовку. Организовали свое казачество. "Шароварников" тогда по Украине много было, поэтому внимания никто не обратил. А мы стали готовить молодежь, вести информационную борьбу. Я параллельно внедрился в прозападные круги общественных организаций, с правозащитниками разными общался, с ветеранами "оранжевой революции", почти всю Украину объездил по грантовым проектам.Тогда смог оценить объем сил и средств, которые вкладывались в подготовку чего-то. Ну, скажем так, в перепрошивку страны. И стало понятно, что война точно будет. И пойти, к сожалению, она может не в нашу пользу, поскольку угнаться все труднее, а власть игнорировала все на свете и вела себя беспечно.И в 2014 году все посыпалось. Прозападные силы были готовы по всем фронтам: интеллектуальный блок, экономический блок, силовой блок. Система мобилизации сторонников Запада была отлажена идеально. А с нашей стороны все на коленке организовывалось. Вспомнить хотя бы "антимайдан" в Харькове, который собирали, когда эти нехорошие люди попытались валить памятник Ленину.Ну собрались, вломили и начали палатки ставить, какое-то ополчение собирать. Никто никого не знает, а вокруг уйма провокаторов и просто сомнительных личностей. И здесь ведь та же ситуация была. Все шло так, как оно шло. Только в Харькове не взлетело, поскольку регион активнее отработали. Когда мы поднимали восстание, все оружейные уже были пусты.Какое-то время мы в подполье поработали, а в конце 2014, когда стало ясно, что Харьков уже не качнуть, все, кто готов был взять оружие в руки, стали уезжать на Донбасс.Сперва я попал в "Призрак", что в ЛНР. Потом мы перешли в разведку. Потом, в рамках реорганизации подразделения, оказался в Донецке. Да так и остался. Потом был в "Легионе", а когда после Дебальцево боевые действия поутихли и приобрели такой… бытовой характер, появилось свободное время, и я вспомнил, чем занимался в Харькове. Включился в работу "Оплот Донбасса". Захарченко тогда поднимал общественную организацию, формировал молодежное крыло "Резерв Республики".Мы готовили осознанную прогосударственную молодежь, которой было бы не плевать на свою Родину, формирование госаппарата. Неплохой довольно получился проект. А в 2018 году, когда Захарченко объявил о формировании кадрового проекта, сто человек из числа активной молодежи были направлены в органы исполнительной власти. Так я стал главой Новосветской администрации.Первого сентября Александр Владимирович должен был ехать ко мне с проверкой, но произошло то, что произошло (Захарченко погиб в результате теракта - Ред,). В общем, так я и работал в Новом Свете. Сложный участок работы, честно говоря.В 2022 году, когда все это слишком затянулось, я оценил ситуацию и решил тоже пойти воевать. Понимаешь, людей мобилизовывал я. То есть я отправил их на войну, а сам хожу по поселку с женой и ребенком под взглядами их жен. В общем, мобилизовался тогда еще в войска ДНР.- Успел уже на малой Родине побывать?- Успел съездить в Купянск. К сожалению, мой родной поселок освободить не успели. Буквально пять километров не дошли и встряли. Ну, съездил в Харьковскую область, сфотографировался на фоне стелы. Пробило на слезу, конечно.- Ты вскользь затронул тему подполья, а в России сейчас довольно популярна мысль, что украинцы могли и должны были освободить себя сами, но подполья почему-то нет. Оно в принципе возможно в текущих условиях?- Сейчас я тебе очень просто расскажу, как все это было. Возьмем Харьков. Первого марта состоялся первый штурм администрации. Собрался большой митинг, а в областном совете засели "евромайдановцы", которые 23 февраля прибыли разгонять вот этот съезд депутатов всех уровней. Они получили от харьковчан знатных люлей и забаррикадировались в администрации. То есть они сидели в здании, а вся площадь перед ним была забита пророссийски настроенными горожанами, которые пришли думать, что же дальше делать.Минут за пятнадцать произошел штурм ОГА. Я был там и так уж получилось, что немалая часть моих близких друзей оказалась на той стороне. А поскольку я был без маски, меня идентифицировали довольно быстро. Даже скорее не они. Мне позвонил однокурсник, чтобы узнать, где я. А я был в здании. И, по-моему, сестра звонила.Буквально через день позвонил однокурсник и сказал, что ему звонил следователь. Через три дня меня вызвали в горотдел тогда еще милиции. Но менты тогда были за нас. Плюс – мы собрали актив под горотделом. Нам объяснили, как все правильно написать и отпустили. Но идентифицировали меня в считанные часы после мероприятия.Когда началась мобилизация в АТО, мы с товарищем решили поджечь военкомат и пошли на доразведку. Уже в 2014 году я был в шоке от количества камер, которые перекрывали все возможные углы и все улицы. Если бы мы это реализовали, то через два часа максимум должны были выскочить на территорию ДНР.Как вообще люди это себе представляют? Если мы говорим о подполье времен Великой Отечественной, то возникло оно не по щелчку пальцев и не само по себе. Подполье готовилось практически сразу же после победы в гражданской войне. Была отлажена система партизанской подпольной деятельности. Председатели райкомов партии входили в главное подполье. Заранее были подготовлены схроны с оружием, заранее формировался актив подполья, заранее выстраивались системы маршрутов, укрытий, вертикали власти. Подпольное партизанское движение в Верховной ставке отдельно курировалось товарищем Климентом Ворошиловым, напрямую получало первоочередное приоритетное снабжение. Туда забрасывались офицеры НКВД и контрразведки для прямого курирования. Это единая отлаженная система, которая управлялась из центра.Представим, что сейчас в Украине кто-то выйдет и потребует, к примеру, остановить войну. Что дальше? По опыту Харьковской области, да? Если МВД не могло воздействовать на человека законными методами, то его отпускали к вечеру, а затем его навещали "активисты". Две недели к нему применяли всевозможные меры. Не хочу углубляться в этот вопрос. А потом человека просто убивали и сжигали тело.Каждую неделю находили от тридцати до сорока сожженных тел. Неопознанных. Вот вам и всё подполье. Вот так оно быстро и закончилось. Это было в 2014 году, а сейчас с человеком можно в открытую делать все, что угодно. Те, кто этого не понимает, живут в какой-то другой реальности.- А еще в Украине нет ни джунглей, ни пустынь. Прятаться негде.- При нынешних средствах контроля даже Сумские леса, в которых некогда орудовал Ковпак, никого ни от чего не укроют. Сейчас это перекрывается несколькими беспилотниками с тепловизорами. И вся партизанская сеть элементарно вскрывается.Не те времена, ребята. Не работают старые методы. Это нужно понять. Все политически активное подполье из Украины выехало в 2014 году, либо было репрессировано и уничтожено. Последние, кто там еще как-то держался, выезжали в 2022 году. Всех остальных уже хлопнули.Крайняя операция по Харькову, если не ошибаюсь, прошла тринадцатого марта 2015 года. Тогда перехлопали просто всех. Даже те, кого оставили на свободе, жили под колпаком. А сейчас репрессивный аппарат работает и шире, и жестче. Ни на какие правовые нормы уже давно не смотрят. Заподозрили в том, что российский шпион, и завтра ты будешь мертв. Скорее всего – сегодня вечером.В общем, это нереалистичный сценарий. А ведь мы еще не говорили о работе украинской пропагандистской машины. И про население, которое без лидера не организуется само по себе.- Пропаганда ведь и впрямь эффективна. Люди от родителей отрекались под ее воздействием.- Давай не будем упускать еще один момент. "Почему во вчера еще пророссийских регионах не поднимают восстаний?" - спрашивают люди. Хорошо, давай вспомним 2014 год. Люди восстали, люди ждали помощи. Ждали какого-то, к примеру, крымского сценария, но его не случилось. Попытались качнуть самостоятельно и где-то получилось, а где-то нет. Дальше включился репрессивный аппарат. Кто готов был воевать, тот уехал в Донбасс. Кто просто не был согласен с системой, тот подался в Россию или Европу.А теперь представим себе пророссийских взглядов человека, который остался дома. Масса причин тому может быть. Больные родители, бизнес, желание жить в своем городе.И вот человек постоянно находится в состоянии несогласия с происходящим. Выхода у него два: сойти с ума или выдумать систему оправданий, смириться. И все. Сломался человек. Он не стал менее русским. Просто надо понимать, что система поломала его.Первая часть интервью замполита украинского добровольческого отряда - "Замполит украинского добровольческого отряда: "Наша цель – украинская армия для денацификации Украины"

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Игорь Гомольский

харьков, украина, донбасс, ленин, сидор ковпак, украина.ру, вооруженные силы украины, нквд, интервью, сво, спецоперация