Раскол Запада: Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем, но Европе нужен "крестовый поход" — Блохин
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Власти США полагают, что надо вбить клин между Китаем и Россией, разрушить стратегическое партнёрство с Северной Кореей и Ираном. И для этого нужно вернуть Россию в орбиту влияния Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
Эти угрозы значимые, считает эксперт, но они зависят от взглядов западных элит. Одна часть элит, президент США Дональд Трамп и его команда, полагают, что надо вбить клин между Китаем и Россией, разрушить стратегическое партнёрство с Северной Кореей и Ираном, указал он.
По мнению властей США, это можно сделать только одним способом: вернуть Россию в орбиту влияния Запада, уточнил собеседник Украина.ру.
"Трамп уже говорил, что хорошо бы вернуть Россию в Большую восьмерку. Для этого надо пересмотреть позицию США по Украине, НАТО, Прибалтике, государствам Восточной и Северной Европы", — отметил Блохин.
По его словам, такой метод — революционный, впервые спустя 80 лет после Второй мировой войны к России меняется подход США. Но при этом совершенно другой подход демонстрируют европейские бюрократы, указал он.
Они считают, что многополярного мира нет, есть мировой либеральный порядок, Запад выйдет победителем из всех геополитических баталий, и для этого нужно вести крестовые походы против России и Китая. Украина же воспринимается ими как поле боя, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис" на сайте Украина.ру.
Также на тему европейской политики — в материале Павла Котова Саммит "партии войны" в Британии: их будущее в опасности на сайте Укриана.ру.