Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Когда у ВСУ под Курском закончится логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении, либо осуществить резкий отскок, либо медленно отступать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Выход на территорию Сумской области – это очень важный моральный успех ВС РФ. Что касается той части Курской области, где почти окружены украинские силы, то там у ВСУ осталось мало путей снабжения, рассказал эксперт.
"Понятно, что пешком можно носить ящиков и бутылок с водой еще долго и много, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения", — отметил Зимовский.
Но как только у ВСУ закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать, добавил он.
"И каждый из этих сценариев несет для ВСУ большие потери. Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество", — указал Зимовский.
Освобождение Малой Локни станет крупным шагом к уничтожению Курской группировки ВСУ, но не окончательным. Оно будет иметь важное символическое значение, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про актуальную обстановку в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине" на сайте Украина.ру.
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