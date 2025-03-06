Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском - 06.03.2025 Украина.ру
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Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском
Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском - 06.03.2025 Украина.ру
Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском
Когда у ВСУ под Курском закончится логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении, либо осуществить резкий отскок, либо медленно отступать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
2025-03-06T05:00
2025-03-06T05:00
россия
сумская область
украина
новости
всу
вс рф
курская область
логистика
отступление
бои
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Выход на территорию Сумской области – это очень важный моральный успех ВС РФ. Что касается той части Курской области, где почти окружены украинские силы, то там у ВСУ осталось мало путей снабжения, рассказал эксперт.Но как только у ВСУ закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать, добавил он."И каждый из этих сценариев несет для ВСУ большие потери. Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество", — указал Зимовский.Освобождение Малой Локни станет крупным шагом к уничтожению Курской группировки ВСУ, но не окончательным. Оно будет иметь важное символическое значение, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине" на сайте Украина.ру.
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россия, сумская область, украина, новости, всу, вс рф, курская область, логистика, отступление, бои, сво, спецоперация
Россия, Сумская область, Украина, Новости, ВСУ, ВС РФ, Курская область, логистика, отступление, бои, СВО, Спецоперация

Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском

05:00 06.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Когда у ВСУ под Курском закончится логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении, либо осуществить резкий отскок, либо медленно отступать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский
Выход на территорию Сумской области – это очень важный моральный успех ВС РФ. Что касается той части Курской области, где почти окружены украинские силы, то там у ВСУ осталось мало путей снабжения, рассказал эксперт.

"Понятно, что пешком можно носить ящиков и бутылок с водой еще долго и много, чтобы снабжать хотя бы по остаточному принципу сидящие под Курском подразделения", — отметил Зимовский.

Но как только у ВСУ закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать, добавил он.
"И каждый из этих сценариев несет для ВСУ большие потери. Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество", — указал Зимовский.
Освобождение Малой Локни станет крупным шагом к уничтожению Курской группировки ВСУ, но не окончательным. Оно будет иметь важное символическое значение, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.
Про актуальную обстановку в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине" на сайте Украина.ру.
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Вчера, 19:11
Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье"Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
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