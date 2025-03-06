https://ukraina.ru/20250306/1061565570.html

Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском

Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском - 06.03.2025 Украина.ру

Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском

Когда у ВСУ под Курском закончится логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении, либо осуществить резкий отскок, либо медленно отступать. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-03-06T05:00

2025-03-06T05:00

2025-03-06T05:00

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отступление

бои

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Выход на территорию Сумской области – это очень важный моральный успех ВС РФ. Что касается той части Курской области, где почти окружены украинские силы, то там у ВСУ осталось мало путей снабжения, рассказал эксперт.Но как только у ВСУ закончится организованная логистика, они будут вынуждены либо продолжать бои в окружении до последнего, либо осуществить резкий отскок и покинуть территорию, либо медленно отступать, добавил он."И каждый из этих сценариев несет для ВСУ большие потери. Но я не берусь говорить о сроках. Я пока не вижу, чтобы ВС РФ пытались тут же замкнуть котел, использовав возникшее на этом участке преимущество", — указал Зимовский.Освобождение Малой Локни станет крупным шагом к уничтожению Курской группировки ВСУ, но не окончательным. Оно будет иметь важное символическое значение, поскольку там были серьезные бои в начале вторжения, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250305/1061568997.html

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