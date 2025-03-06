https://ukraina.ru/20250306/1061570673.html

Если ВС РФ попробуют ударить по ВСУ в Черниговской области, то враг попытается отбить Курахово — эксперт

Если ВС РФ попробуют ударить по ВСУ в Черниговской области, то враг попытается отбить Курахово — эксперт - 06.03.2025 Украина.ру

Если ВС РФ попробуют ударить по ВСУ в Черниговской области, то враг попытается отбить Курахово — эксперт

Сейчас ВС РФ продолжат оттеснять ВСУ от населенных пунктов в Запорожскую степь. Постепенно обороноспособность ВСУ будет снижаться и успехов будет больше. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру российско-белорусский военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский

2025-03-06T03:30

2025-03-06T03:30

2025-03-06T03:30

новости

россия

черниговская область

курахово

всу

вс рф

курская область

работино

великая новоселка

наступление

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Сейчас поступают сообщения о продвижении ВС РФ на участке между Работино и Великой Новоселкой. Минобороны подтвердило освобождение поселков с запоминающимися названиями Скудное и Бурлацкое.Эксперт отметил, что на этом участке у ВС РФ действительно есть успехи. Но поскольку пока у России нет преимущества в живой силе, войска не могут развить эти успехи в виде прорывов на большую глубину, добавил он.Он отметил, то преимущество в живой силе позволило бы маневрировать личным составом вдоль фронта. Сейчас, если нужно усилить какой-то участок, приходится или присылать пополнение из глубины страны, или снимать части с более спокойных участков, сообщил собеседник Украина.ру."А поскольку все это видно с беспилотников и спутников, наше движение будет обнаружено и позволит Украине на истончившейся линии фронта провести нечто вроде Курской авантюры", — указал Зимовский.Образно говоря, если ВС РФ попробуют что-то устроить в Черниговской области, противник попытается отбить Курахово, сказал он. Потеря Курахово была бы болезненным ударом, потому что на его освобождение было затрачено много сил, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Зимовский: России надо заткнуть информационный поток от Трампа и выдавить ВСУ в степи Запорожья" на сайте Украина.ру.Про актуальную обстановку в Белгородском приграничье — в материале Игоря Гомольского "Командир группы аэроразведки СпН "Ахмат": ВСУ не разыграют курский сценарий на Белгородчине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250305/1061568586.html

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черниговская область

курахово

курская область

работино

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