https://ukraina.ru/20250306/1061574237.html

Главное за ночь 6 марта

Главное за ночь 6 марта - 06.03.2025 Украина.ру

Главное за ночь 6 марта

Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила один украинский беспилотник - над Воронежской областью, сообщило Минобороны. Украина.ру, 06.03.2025

2025-03-06T08:10

2025-03-06T08:10

2025-03-06T08:10

новости

сша

украина

суджа

дональд трамп

владимир зеленский

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060244136_0:43:2024:1182_1920x0_80_0_0_865faf65083179c3935925fabd5717ad.jpg

Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила один украинский беспилотник - над Воронежской областью, сообщило Минобороны.Украинские войска обстреляли Донецк, пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости. Более 10 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным у Суджи Курской области, сообщили силовики.Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2:00 мск вторника, сообщили в Пентагоне. Вместе с тем ведомство не готово комментировать сообщения СМИ об остановке предоставления разведданных Киеву.Госсекретарь США признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США. В интервью Fox News он заявил, что конфликт зашел в тупик и должен быть завершен.Люди из окружения Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в частности с Тимошенко и членами партии Порошенко*, сообщает Politico.Подробнее о положении ВСУ - в материале Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

сша

украина

суджа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, суджа, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон