Главное за ночь 6 марта
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила один украинский беспилотник - над Воронежской областью, сообщило Минобороны.
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости.
Более 10 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным у Суджи Курской области, сообщили силовики.
Госсекретарь США признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США. В интервью Fox News он заявил, что конфликт зашел в тупик и должен быть завершен.
Люди из окружения Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в частности с Тимошенко и членами партии Порошенко*, сообщает Politico.
Подробнее о положении ВСУ - в материале Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.