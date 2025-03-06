Главное за ночь 6 марта - 06.03.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 6 марта
Главное за ночь 6 марта - 06.03.2025 Украина.ру
Главное за ночь 6 марта
Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила один украинский беспилотник - над Воронежской областью, сообщило Минобороны. Украина.ру, 06.03.2025
2025-03-06T08:10
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сша
украина
суджа
дональд трамп
владимир зеленский
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Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила один украинский беспилотник - над Воронежской областью, сообщило Минобороны.Украинские войска обстреляли Донецк, пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости. Более 10 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным у Суджи Курской области, сообщили силовики.Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2:00 мск вторника, сообщили в Пентагоне. Вместе с тем ведомство не готово комментировать сообщения СМИ об остановке предоставления разведданных Киеву.Госсекретарь США признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США. В интервью Fox News он заявил, что конфликт зашел в тупик и должен быть завершен.Люди из окружения Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в частности с Тимошенко и членами партии Порошенко*, сообщает Politico.Подробнее о положении ВСУ - в материале Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg на сайте Украина.ру. * Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, суджа, дональд трамп, владимир зеленский, пентагон
Новости, США, Украина, Суджа, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Пентагон

Главное за ночь 6 марта

08:10 06.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Российская ПВО за прошедшую ночь уничтожила один украинский беспилотник - над Воронежской областью, сообщило Минобороны.
Украинские войска обстреляли Донецк, пострадали многоквартирные жилые дома и гражданские автомобили, передает корреспондент РИА Новости.
Более 10 военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным у Суджи Курской области, сообщили силовики.
Приостановка поставок Украине всех видов военной помощи США действует, начиная с 2:00 мск вторника, сообщили в Пентагоне. Вместе с тем ведомство не готово комментировать сообщения СМИ об остановке предоставления разведданных Киеву.
Госсекретарь США признал, что конфликт на Украине является прокси-войной между Россией и США. В интервью Fox News он заявил, что конфликт зашел в тупик и должен быть завершен.
Люди из окружения Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов Зеленского, в частности с Тимошенко и членами партии Порошенко*, сообщает Politico.
Подробнее о положении ВСУ - в материале Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg на сайте Украина.ру.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
 
НовостиСШАУкраинаСуджаДональд ТрампВладимир ЗеленскийПентагон
 
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Заголовок открываемого материала
09:30Украину сажают на голодный паёк, возвращение Тимошенко. Главное на Украине на утро 6 марта
09:24Сколько беспилотников нужно военным России в сутки и заменят ли дроны привычную авиацию — Денис AsFPV
09:18Зеленский пытается обмануть Трампа неактуальными идеями об урегулировании — СМИ
08:54Мир на Украине не изменит ситуацию с русофобией – основатель Pink Floyd
08:29Люди из окружения Трампа тайно обсудили выборы с ключевыми оппонентами Зеленского - Politico
08:10Главное за ночь 6 марта
07:47Трамп-младший назвал Зеленского "полным психопатом" и сразу удалил пост
07:31"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России
07:16Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
07:00Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса
06:30"Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации
06:15Ставка на неонацистов и переходное правительство. Как может вернуться на Украину экс-министр МВД Аваков
06:00Последствия скандала в Овальном кабинете и планы милитаризации Европы. Украина в международном контексте
05:45Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область
05:30Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ
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