https://ukraina.ru/20250305/1061537896.html

Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной

Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной - 05.03.2025 Украина.ру

Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной

Сейчас США оказались в тупике, потому что у них не получается "прогнуть" Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки. Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов

2025-03-05T20:45

2025-03-05T20:45

2025-03-05T20:45

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европа

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Серьезные эксперты, которые детально следят за украинским конфликтом считают, что у Трампа есть время до лета. И если он поймет, не может к тому моменту разобраться с украинской проблемой, то может предложить России "физически убрать Зеленского", сказал эксперт.По его словам, сейчас США оказались в тупике, потому что у них не получается "прогнуть" Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки, добавил он."Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. И если это не удастся сделать мирным способом или путем госпереворота, американцы могут предложить это сделать нам", — заявил Поликарпов.Но нужно понимать, что устранить одного только Зеленского в любом случае будет недостаточно, указал эксперт. Устранять придется еще и руководителя Офиса президента Андрея Ермака – основной мотор всей этой истории. Зеленский больше играет роль несгибаемого борца, отметил историк."Мы даже не знаем, есть ли заговор в украинской элите против Зеленского. Хотя он возможен. Более того, все условия Трампа могут привести Украину к одном парадоксальному выводу: им дешевле сдаться России, чем пойти на условия Америки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250304/1061537131.html

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, офис президента, власти украины, европа, госпереворот