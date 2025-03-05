Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной
Зеленский у флага США
Сейчас США оказались в тупике, потому что у них не получается "прогнуть" Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки. Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Серьезные эксперты, которые детально следят за украинским конфликтом считают, что у Трампа есть время до лета. И если он поймет, не может к тому моменту разобраться с украинской проблемой, то может предложить России "физически убрать Зеленского", сказал эксперт.
По его словам, сейчас США оказались в тупике, потому что у них не получается "прогнуть" Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки, добавил он.
"Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. И если это не удастся сделать мирным способом или путем госпереворота, американцы могут предложить это сделать нам", — заявил Поликарпов.
Но нужно понимать, что устранить одного только Зеленского в любом случае будет недостаточно, указал эксперт. Устранять придется еще и руководителя Офиса президента Андрея Ермака – основной мотор всей этой истории. Зеленский больше играет роль несгибаемого борца, отметил историк.
"Мы даже не знаем, есть ли заговор в украинской элите против Зеленского. Хотя он возможен. Более того, все условия Трампа могут привести Украину к одном парадоксальному выводу: им дешевле сдаться России, чем пойти на условия Америки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:03"К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в КонгрессеПрезидент США Дональд Трамп впервые за второй срок выступит в Конгрессе США. За сутки до мероприятия сам Трамп пообещал важные новости, а грядущую ночь - грандиозной. За несколько часов до выступления Владимир Зеленский заявил о готовности сесть за стол переговоров