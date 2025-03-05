Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной - 05.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250305/1061537896.html
Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной
Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной - 05.03.2025 Украина.ру
Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной
Сейчас США оказались в тупике, потому что у них не получается "прогнуть" Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки. Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
2025-03-05T20:45
2025-03-05T20:45
новости
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
андрей ермак
офис президента
власти украины
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058574032_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e999aa21f7638317ca95039c352c70dc.jpg.webp
Серьезные эксперты, которые детально следят за украинским конфликтом считают, что у Трампа есть время до лета. И если он поймет, не может к тому моменту разобраться с украинской проблемой, то может предложить России "физически убрать Зеленского", сказал эксперт.По его словам, сейчас США оказались в тупике, потому что у них не получается "прогнуть" Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки, добавил он."Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. И если это не удастся сделать мирным способом или путем госпереворота, американцы могут предложить это сделать нам", — заявил Поликарпов.Но нужно понимать, что устранить одного только Зеленского в любом случае будет недостаточно, указал эксперт. Устранять придется еще и руководителя Офиса президента Андрея Ермака – основной мотор всей этой истории. Зеленский больше играет роль несгибаемого борца, отметил историк."Мы даже не знаем, есть ли заговор в украинской элите против Зеленского. Хотя он возможен. Более того, все условия Трампа могут привести Украину к одном парадоксальному выводу: им дешевле сдаться России, чем пойти на условия Америки", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250304/1061537131.html
россия
украина
сша
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/02/1058574032_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_305bd3d60b0f8e8e899a8acc5a6058ec.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей ермак, офис президента, власти украины, европа, госпереворот
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Офис президента, власти Украины, Европа, госпереворот

Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной

20:45 05.03.2025
 
Зеленский у флага США
Зеленский у флага США
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас США оказались в тупике, потому что у них не получается "прогнуть" Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки. Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Михаил Поликарпов
Серьезные эксперты, которые детально следят за украинским конфликтом считают, что у Трампа есть время до лета. И если он поймет, не может к тому моменту разобраться с украинской проблемой, то может предложить России "физически убрать Зеленского", сказал эксперт.
По его словам, сейчас США оказались в тупике, потому что у них не получается "прогнуть" Зеленского. Европа дает ему подушку безопасности, которая позволяет ему какое-то время не идти на уступки, добавил он.
"Чтобы не потерять лицо, команде Трампа нужно смещать Зеленского. И если это не удастся сделать мирным способом или путем госпереворота, американцы могут предложить это сделать нам", — заявил Поликарпов.
Но нужно понимать, что устранить одного только Зеленского в любом случае будет недостаточно, указал эксперт. Устранять придется еще и руководителя Офиса президента Андрея Ермака – основной мотор всей этой истории. Зеленский больше играет роль несгибаемого борца, отметил историк.
"Мы даже не знаем, есть ли заговор в украинской элите против Зеленского. Хотя он возможен. Более того, все условия Трампа могут привести Украину к одном парадоксальному выводу: им дешевле сдаться России, чем пойти на условия Америки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Если Трамп не разберется с Зеленским до лета, он может попросить Россию его убрать на сайте Украина.ру.
Также на тему скандальной встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете — в материале Владимира Скачко: Охота на Зеленского открыта. Вопрос в том, кто и как его уберет — только из политики или вообще на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:03
"К переговорам готов, сделку подпишу". Зеленского подготовили к речи Трампа в КонгрессеПрезидент США Дональд Трамп впервые за второй срок выступит в Конгрессе США. За сутки до мероприятия сам Трамп пообещал важные новости, а грядущую ночь - грандиозной. За несколько часов до выступления Владимир Зеленский заявил о готовности сесть за стол переговоров
 
НовостиРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампАндрей ЕрмакОфис президентавласти УкраиныЕвропагоспереворот
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:45Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной
20:30"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске
20:15"Хоть тушкой, хоть чучелком": Полетаев объяснил, почему Европа хочет затащить на Украину "миротворцев"
20:00"Структура поставок засекречена": Зимовский оценил объем продаж ВПК Белоруссии за три года СВО
19:45Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности
19:33Россия — остров свободы. Западные левые на Антифашистском интерфоруме в Луганске
19:30Ищенко объяснил, почему угроза политической переориентации Евросоюза — это серьёзный риск для США
19:30Владимир Орлов о том, кто обеспечит Украину развединформацией вместо США и обойдутся ли ВСУ без Starlink
19:15"Теперь Америка на этом зарабатывает": Полетаев о том, будет ли Трамп выделять новую помощь Украине
19:11Военный эксперт Борис Рожин: Россия устроит ВСУ сценарий Селидово и Угледара на трассе "Донецк-Запорожье"
18:04Убедили проглотить свою гордость: кто и как заставил Зеленского "прогнуться" перед Трампом
18:00Ловушка Трампа и ближневосточная тень украинского мира. Итоги 5 марта
17:27"Трамп лишь укоротил поводок": Васильев заявил о возможности возобновления военной помощи от США
17:26Секретная почта: администрация Трампа тайно связывалась с Зеленским
17:06Возвращение русской идентичности: Ищенко о настоящих мыслях и желаниях украинцев
16:37Трамп изгоняет Украину. Украина остаётся?
16:35Как три поросёнка хотели съесть волка. Стармер, Макрон и Зеленский против Трампа
16:17Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину
16:14Если Трамп не одумается, ВСУ ждет поражение в течении нескольких месяцев — Bloomberg
16:10"Украинское досье": Федоров рассказал, в чем заключается ловушка Трампа для России
Лента новостейМолния