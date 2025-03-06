Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ - 06.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250306/1061571400.html
Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ
Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ - 06.03.2025 Украина.ру
Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ
По эффекту инерции Европа еще год-два продолжит поддерживать Украину. Реальный отказ Запада от поддержки Киева возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-06T05:30
2025-03-06T05:30
новости
украина
сша
запад
дональд трамп
франция
германия
британия
военная помощь
помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg
США были главной силой, которая держала в кулаке европейцев. Но сейчас американцы пытаются устраниться из украинского конфликта, считает эксперт. "И без США модераторство, в которое продолжает играть Британия, ни к чему не приведет по одной простой причине. Существует историческая конкуренция между Британией, Францией и Германией. И никто из этих стран не захочет иметь в лидерах Великобританию", — подчеркнул Блохин.По его мнению, по инерции Европа еще год-два продолжит поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и американского истеблишмента, надеясь, что "вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии", указал собеседник Украина.ру.Он отметил, что реальный отказ Запада от поддержки Киева возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив."Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250305/1061545338.html
украина
сша
запад
франция
германия
британия
китай
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_049b111f3329f151c3d0958ca04bcba2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, запад, дональд трамп, франция, германия, британия, военная помощь, помощь, китай, россия, экономика, стагнация, война, сво
Новости, Украина, США, Запад, Дональд Трамп, Франция, Германия, Британия, военная помощь, помощь, Китай, Россия, экономика, стагнация, война, СВО

Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ

05:30 06.03.2025
 
© David Young/Global Look Press
© David Young/Global Look Press
Читать в
ДзенTelegram
По эффекту инерции Европа еще год-два продолжит поддерживать Украину. Реальный отказ Запада от поддержки Киева возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
США были главной силой, которая держала в кулаке европейцев. Но сейчас американцы пытаются устраниться из украинского конфликта, считает эксперт.
"И без США модераторство, в которое продолжает играть Британия, ни к чему не приведет по одной простой причине. Существует историческая конкуренция между Британией, Францией и Германией. И никто из этих стран не захочет иметь в лидерах Великобританию", — подчеркнул Блохин.
По его мнению, по инерции Европа еще год-два продолжит поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и американского истеблишмента, надеясь, что "вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии", указал собеседник Украина.ру.
Он отметил, что реальный отказ Запада от поддержки Киева возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив.
"Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис" на сайте Украина.ру.
Также на тему украинского кризиса: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 05.03.2025
Вчера, 10:14
Разведданных Украине не видать: США запретили Британии передачу ценных сведенийСША запретили Великобритании передавать ВСУ разведданные Вашингтона. Об этом 5 марта написал британский таблоид Daily Mail
 
НовостиУкраинаСШАЗападДональд ТрампФранцияГерманияБританиявоенная помощьпомощьКитайРоссияэкономикастагнациявойнаСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:31"Человеческая и политическая подлость": Рогов ответил на заявление Макрона о России
07:16Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной РФ и США
07:00Борис Рожин: Трамп борется с Европой, а ВСУ бросают Курский выступ, чтобы затормозить потерю Донбасса
06:30"Олигархи пытаются убрать Зеленского". Украинские и российские эксперты о целях политической стабилизации
06:15Ставка на неонацистов и переходное правительство. Как может вернуться на Украину экс-министр МВД Аваков
06:00Последствия скандала в Овальном кабинете и планы милитаризации Европы. Украина в международном контексте
05:45Борис Рожин: Великая Новоселка уходит в тыл, ВС РФ готовятся к заходу в Днепропетровскую область
05:30Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ
05:00Бои до последнего или резкий отскок: эксперт о том, что ждет ВСУ, когда ВС РФ замкнут котел под Курском
04:30Раскол Запада: Трамп хочет вбить клин между Россией и Китаем, но Европе нужен "крестовый поход" — Блохин
04:00Эксперт раскрыл, в какой степени белорусский ВПК может помочь СВО, если она затянется на два года
03:30Если ВС РФ попробуют ударить по ВСУ в Черниговской области, то враг попытается отбить Курахово — эксперт
00:00"Преодолеть барьер воли к миру и собрать начальников генштабов в Париже". Главное в речи Макрона 6 марта
23:44Спасайся, русские идут. Сергей Федоров о речи Макрона, которая была то ли истерикой, то ли игрой
21:05Саммит кошмаров или курс на оборону: ЕС определяется, как воевать дальше
20:45Устранение Зеленского: эксперт раскрыл, что сделает Трамп, если до лета не разберется с Украиной
20:30"Поджав хвост, кидаются под флажки": Алехин рассказал, как ВС РФ устроили охоту на "волков" в Волчанске
20:15"Хоть тушкой, хоть чучелком": Полетаев объяснил, почему Европа хочет затащить на Украину "миротворцев"
20:00"Структура поставок засекречена": Зимовский оценил объем продаж ВПК Белоруссии за три года СВО
19:45Это напоминает Минские соглашения: эксперт о том, что будет, если Украина и ЕС не выполнят договоренности
Лента новостейМолния