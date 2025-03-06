https://ukraina.ru/20250306/1061571400.html
Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ
Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ - 06.03.2025 Украина.ру
Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ
По эффекту инерции Европа еще год-два продолжит поддерживать Украину. Реальный отказ Запада от поддержки Киева возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
2025-03-06T05:30
2025-03-06T05:30
2025-03-06T05:30
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США были главной силой, которая держала в кулаке европейцев. Но сейчас американцы пытаются устраниться из украинского конфликта, считает эксперт. "И без США модераторство, в которое продолжает играть Британия, ни к чему не приведет по одной простой причине. Существует историческая конкуренция между Британией, Францией и Германией. И никто из этих стран не захочет иметь в лидерах Великобританию", — подчеркнул Блохин.По его мнению, по инерции Европа еще год-два продолжит поддерживать Украину. При этом европейцы будут внимательно наблюдать за отношениями Трампа и американского истеблишмента, надеясь, что "вашингтонское болото поглотит Трампа, и он скатится к русофобии", указал собеседник Украина.ру.Он отметил, что реальный отказ Запада от поддержки Киева возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив."Европейцы будут наблюдать и за общей экономической динамикой. Когда они увидят, как быстро развивается экономика США, Китая, продолжает свой рост российская экономика, а европейские стагнирует, то поймут, что главным препятствием роста является их позиция по Украине", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Константин Блохин: Европа стала модератором крестового похода против России и ждет прихода новой Харрис" на сайте Украина.ру.Также на тему украинского кризиса: Грег Вайнер о выступлении Трампа в Конгрессе США: Это сенсация, Зеленский преклонил колено на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250305/1061545338.html
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Неликвидный актив. Блохин объяснил, почему Запад откажется поддерживать Украину только при разгроме ВСУ
По эффекту инерции Европа еще год-два продолжит поддерживать Украину. Реальный отказ Запада от поддержки Киева возможен только при полном разгроме ВСУ, когда они поймут, что Украина — это неликвидный актив. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин