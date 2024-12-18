https://ukraina.ru/20241218/1059752471.html

Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине

Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине - 18.12.2024 Украина.ру

Алексей Живов: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине

Если у нас есть достаточно баллистических ракет среднего радиуса действия с разделяющимися боеголовками, нам нужно вписать их использование в некую военную стратегию, которая должна довести Украину до такого состояния, когда она больше не сможет сопротивляться, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов

2024-12-18T12:13

2024-12-18T12:13

2024-12-18T12:13

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Алексей, как вы в целом оцениваете тем продвижения российских войск в зоне СВО в этот зимний период?- Сейчас на фронте наблюдается шаткое равновесие с небольшим преимуществом российской армии, которая пытается прорваться на Покровско-Кураховском направлении и освободить Курскую область. И там, и там у нас есть тактические успехи.Во-первых, Украина эвакуирует сам Покровск. Во-вторых, из Курской области мы противника потихонечку выдавливаем.Также у нас есть тактические успехи в Часов Яре и Торецке, где идут особенно напряженные боевые действия. Украинская оборона там очень прочная, ее по-прежнему тяжело преодолевать.В целом наше продвижение идет медленно. Мощной динамики я пока не наблюдаю.Отмечу также, что участились атаки противника на Крым и Севастополь. По ним работают различные беспилотные системы украинского и западного производства. В частности, в последнее время стали приплывать передовые безэкипажные катера (БЭКи), оснащенные самонаводящимися пулеметами, дронами и РСЗО.Это вызывает определенное беспокойство.- Поступают сообщения, что Украина перебросила под Курахово серьезные резервы. Насколько противнику удается восполнять потери в личном составе за счет мобилизации?- Во-первых, у Украины нигде пока фронт не рухнул.Во-вторых, у Украины по-прежнему сохраняется тенденция, когда она какое-то количество подразделений держит в резерве, а какое-то количество подразделений проходит подготовку на Западе. (Запад обещал Киеву до конца года подготовить 100 тысяч военнослужащих по стандартам НАТО).То есть у Украины нет ситуации, когда они схватили на улице человека, тут же отправили его на фронт, и через две недели он возвращается домой в гробу. Насильно мобилизованных сперва отправляют на четырехмесячную подготовку, и только потом посылают на фронт.В-третьих, благодаря современным технологиям (бесшовные карты для сетецентрической войны, быстрый интернет и роботизированные системы) тебе не нужно большое количество живой силы для удержания линии фронта. Тебе нужно небольшое количество квалифицированных специалистов. У Украины все это есть. Противник обороняется за счет работы дронов, которые срывают ротацию и продвижение наших войск.Повторюсь, я не вижу у Украины дефицита личного состава в том виде, который мог бы привести к военной трагедии.- После обстрелов Таганрога ракетами ATACMS западные СМИ стали раздувать тему, что Россия вот-вот нанесет новый удар "Орешником". Нужна ли нам повторная демонстрация этой ракеты, теперь уже с боевой частью? Не пора ли нам отойти от этого подхода "ответ на, ответ на"?- Мне тоже кажется, что надо отойти от этой логики демонстративного применения какого-то оружия в ответ на какое-то действия противника.Более того, я даже не хочу участвовать в дискуссии "Куда нужно ударить "Орешником", чтобы показать Западу, что по нам нельзя применять ракеты ATACMS". Зачем Западу что-то показывать? Он и так в курсе, что у нас есть "Орешник" и ядерное оружие.Если у нас есть достаточное количество баллистических ракет среднего радиуса действия с разделяющимися боеголовками, нам нужно вписать их использование в некую военную стратегию, которая должна довести Украину до такого состояния, когда она больше не сможет сопротивляться, а потом применять их до тех пор, пока киевский режим не сможет продолжать войну.Посмотрите на опыт Израиля, который успешно проводит кампанию по очищению своей будущей земли от людей другого происхождения и религии. Для этого он убивает высшее и среднее звено командного состава, а также политических руководителей стороны противника. Это приводит к тому, что Иран, "Хезболла" и Сирия перестают быть боеспособными.Наверное, надо поучиться методам работы "Моссада" и ЦАХАЛ.Сколько у Израиля погибло солдат, пока они громят "Хезболлу" и Сирию?- Некрологи приходят регулярно, но не массово.- Допустим, погибают десять человек в день. То есть они потеряют тысячу человек, прямо или косвенно воюя с тремя странами. А у "Хезболлы" сколько людей погибло или покалечилось? Все или почти все?Повторюсь, есть методы ведения боевых действий, которые позволяют добиваться максимального результата с минимальными потерями. А демонстрировать кому-то "Орешник" - не выход. Надо наносить комбинированные ракетно-дроновые удары по инфраструктуре Украины и верхушке киевского режима, чтобы они потеряли способность воевать с Россией.Самый очевидный выход – уничтожить мосты, по которым противник осуществляет логистику, а также погасить остатки его энергетики.Если технико-тактические характеристики "Орешника" соответствуют тому, о чем говорит российское руководство, эта задача для него выполнима.- Сейчас также намечаются какие-то переговоры по Украине. Тот же Макрон ездил в Польшу, чтобы обсудить некий "план европейской миротворческой миссии на Украине". А есть ли вообще вариант хоть какой-то миротворческой миссии, который мог бы устроить Россию?- Его нет. Ввод такой миссии на Украину возможен только в случае поражения России в этом конфликте. Если на какую-то линию разграничения введут натовские войска, Запад получит плацдарм для будущей агрессии против нас. А ключевое требование Москвы, из-за которого она начала СВО, было недопущение военной инфраструктуры НАТО на Украине. Ввод "миротворческого контингента" - это и есть войска НАТО на Украине.- А как Запад будет склонять нас к заморозке конфликта? Чем будет угрожать? Что будет обещать?- "Обещайте всё что угодно, а вешать их будем потом".Максимальное предложение, которое может поступить Москве – вывод ВСУ с конституционно признанных территорий России и переход их под нашу юрисдикцию без международного признания. Но в ответ нам могут навязать заход "миротворческих контингентов НАТО" в другие украинские регионы.Нейтральная Украина, снятие санкций, отвод военной инфраструктуры НАТО от наших границ – на это Запад пойти не готов.А так нам уже угрожают. Удары американскими ракетами по "старым" российским регионам – это и есть попытка Запада склонить Россию к компромиссу на его условиях.Это к вопросу про "Орешник".- Российскую аудиторию сейчас тоже подогревают к теме предстоящих переговоров. Я имею в виду заявления в духе "Цели СВО близки к выполнению". Если нам все же придется заключить некий компромиссный мир, насколько наши бойцы и общество будут к этому готовы?- Кто-то готов, кто-то нет. Но я могу сказать наверняка, что любые разговоры о скором мире снижают боеспособность нашей армии. Дело в том, что военнослужащий всегда сопоставляет ценность своей жизни с целями и задачами СВО. И если солдаты и офицеры будут думать, что вот-вот начнется мир, многие из них будут себя беречь. А если все начнут себя беречь, армия потеряет боеспособность.И если мы сейчас навяжем обществу дискуссию о мире, а потом этого мира не будет, мы нанесем своей армии двойной урон.Во-первых, бойцы прямо сейчас могут не захотеть рисковать, из-за чего темпы наступления резко снизятся.Во-вторых, бойцы потом будут хуже воевать, потому что впадут в депрессию из-за неоправданных ожиданий.И все это вместе ударит как по гражданской идентичности России, так и по авторитету власти.США и Запад ведут против России войну руками своих сателлитов не для того, чтобы нанести нам поражение на фронте, а для того, чтобы расшатать нашу политическую систему. Поэтому надо всегда помнить, что любые разговоры Запада о мире направлены именно на это.О других аспектах СВО - в интервью Александра Перенджиева: Если Россия не сделает на Украине сильный шаг, она не защитит Севморпуть от НАТО

https://ukraina.ru/20230209/1043437282.html

https://ukraina.ru/20241217/1059690099.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, запад, алексей живов, эммануэль макрон, александр перенджиев, нато, хезболла, сво, покровск/красноармейск, "орешник", курская область