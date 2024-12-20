Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области - 20.12.2024 Украина.ру
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Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области
Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области - 20.12.2024 Украина.ру
Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области
Украина может попробовать захватить кусок территории на границе Брянской области. Но Киев не ставит своей целью глубокий прорыв и захват Брянска. ВСУ достаточно занять и удерживать обширный плацдарм. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-12-20T05:25
2024-12-20T05:25
новости
украина
брянская область
россия
самойлов
всу
плацдарм
река
черниговская область
сумская область
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Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), который могут задействовать для прорыв на территорию Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у России есть несколько танкоопасных направлений, указал политолог. Со стороны Украины там хорошая дорожная сеть. Там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма, сообщил эксперт.Он отметил, что там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений. В частности, киевский режим может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар, отметил политолог.Он отметил, что эту угрозу нельзя недооценивать. Украина не ставит своей целью глубокий прорыв и захват Брянска. Армии противника достаточно занять приличный плацдарм и удерживать его, указал эксперт."Кстати, мы уже так или иначе стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области. В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине.
https://ukraina.ru/20241219/1059817167.html
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брянская область
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новости, украина, брянская область, россия, самойлов, всу, плацдарм, река, черниговская область, сумская область, наступление, белоруссия, граница, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, Брянская область, Россия, Самойлов, ВСУ, плацдарм, река, Черниговская область, Сумская область, наступление, Белоруссия, граница, СВО, детали, Спецоперация

Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области

05:25 20.12.2024
 
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
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Украина может попробовать захватить кусок территории на границе Брянской области. Но Киев не ставит своей целью глубокий прорыв и захват Брянска. ВСУ достаточно занять и удерживать обширный плацдарм. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), который могут задействовать для прорыв на территорию Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".
В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у России есть несколько танкоопасных направлений, указал политолог. Со стороны Украины там хорошая дорожная сеть. Там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма, сообщил эксперт.
Он отметил, что там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений. В частности, киевский режим может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар, отметил политолог.
"Во-первых, это большой плацдарм. Во-вторых, из Украины туда ведут много дорог. В-третьих, вдоль дороги между Стародубом и Погаром течет река Вабля. То есть это естественная рокада, у которой прикрыт фланг", — подчеркнул Самойлов.
Он отметил, что эту угрозу нельзя недооценивать. Украина не ставит своей целью глубокий прорыв и захват Брянска. Армии противника достаточно занять приличный плацдарм и удерживать его, указал эксперт.
"Кстати, мы уже так или иначе стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области. В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине.
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 18:01
Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонкуСамый простой способ покрыть военные расходы — это не увеличивать их, потому что это занятие совершенно бесполезное. У стран НАТО неплохие армии. Об этом Путин тоже, кстати, говорил. У них неплохие ВВС, неплохие морские силы, ракеты. Но ни одна страна НАТО не обладает сухопутной армией, способной противостоять России.
 
НовостиУкраинаБрянская областьРоссияСамойловВСУплацдармрекаЧерниговская областьСумская областьнаступлениеБелоруссияграницаСВОдеталиСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
05:25Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области
05:15Самойлов: Киев может организовать новую провокацию на границе, чтобы остаться у власти и привлечь НАТО
05:00Будет, как в Ираке, но не сразу: политолог рассказал, почему Сирию ждет гуманитарная катастрофа
04:45Войска прорываются к Покровску: Алехин рассказал про успехи в Даченском, Песчаном и Нововасильевке
04:30Ударный кулак для нового наступления: Самойлов раскрыл, сколько резервных бригад приготовила Украина
04:15"Мы должны вычислить место и время": Самойлов о том, где ВСУ могут нанести новые удары по приграничью
04:00Под предлогом "российской угрозы": политолог раскрыл, как Запад готовит в Прибалтике "вторую Украину"
03:45Минус на минус дает плюс: Перенджиев о том, чем закончится эйфория вооруженной оппозиции в Сирии
03:30Погар и Стародуб или удар в Рыльске: Самойлов рассказал про два возможных сценария наступления ВСУ
03:15В Балтийском море неспокойно: Перенджиев раскрыл, как Запад готовится к борьбе за арктические ресурсы
03:00"Гидру нельзя победить, отрубая головы": политолог о том, почему нужно бить по финансовой системе Украины
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