Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области
© Zelenskiy / Official/Telegram
© Zelenskiy / Official/Telegram
Украина может попробовать захватить кусок территории на границе Брянской области. Но Киев не ставит своей целью глубокий прорыв и захват Брянска. ВСУ достаточно занять и удерживать обширный плацдарм. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), который могут задействовать для прорыв на территорию Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".
В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у России есть несколько танкоопасных направлений, указал политолог. Со стороны Украины там хорошая дорожная сеть. Там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма, сообщил эксперт.
Он отметил, что там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений. В частности, киевский режим может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар, отметил политолог.
"Во-первых, это большой плацдарм. Во-вторых, из Украины туда ведут много дорог. В-третьих, вдоль дороги между Стародубом и Погаром течет река Вабля. То есть это естественная рокада, у которой прикрыт фланг", — подчеркнул Самойлов.
Он отметил, что эту угрозу нельзя недооценивать. Украина не ставит своей целью глубокий прорыв и захват Брянска. Армии противника достаточно занять приличный плацдарм и удерживать его, указал эксперт.
"Кстати, мы уже так или иначе стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области. В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине.
Вчера, 18:01Алексей Зубец: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонкуСамый простой способ покрыть военные расходы — это не увеличивать их, потому что это занятие совершенно бесполезное. У стран НАТО неплохие армии. Об этом Путин тоже, кстати, говорил. У них неплохие ВВС, неплохие морские силы, ракеты. Но ни одна страна НАТО не обладает сухопутной армией, способной противостоять России.