https://ukraina.ru/20241220/1059821402.html

Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области

Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области - 20.12.2024 Украина.ру

Погар и Стародуб с плацдармом на реке Вабля: Самойлов раскрыл хитрый замысел ВСУ в Брянской области

Украина может попробовать захватить кусок территории на границе Брянской области. Но Киев не ставит своей целью глубокий прорыв и захват Брянска. ВСУ достаточно занять и удерживать обширный плацдарм. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов

2024-12-20T05:25

2024-12-20T05:25

2024-12-20T05:25

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Ранее в СМИ появились сообщения, что ВСУ в лесных массивах Черниговской и Сумской областей готовят ударный кулак численностью в четыре бригады (10-16 тысяч человек), который могут задействовать для прорыв на территорию Брянской и Курской областей на отрезках "Климово – Брахлов", "Суземка – Севск" и "Рыльск – Глушково".В той части Брянской области, которая находится ближе к границе с Белоруссией, у России есть несколько танкоопасных направлений, указал политолог. Со стороны Украины там хорошая дорожная сеть. Там есть реки и водохранилища, которые будут способствовать обороне занятного плацдарма, сообщил эксперт.Он отметил, что там есть ряд населенных пунктов, которые могут быть приспособлены для дислокации и организации фортификационных сооружений. В частности, киевский режим может попробовать захватить кусок территории между городами Стародуб и Погар, отметил политолог.Он отметил, что эту угрозу нельзя недооценивать. Украина не ставит своей целью глубокий прорыв и захват Брянска. Армии противника достаточно занять приличный плацдарм и удерживать его, указал эксперт."Кстати, мы уже так или иначе стали наносить превентивные удары по территории Черниговской и Сумской области. В частности, мы стараемся выявить пункты временной дислокации и места скопления техники", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО - в интервью Алексея Живова: России надо не запугивать США "Орешником", а наносить им сокрушительные удары по Украине.

https://ukraina.ru/20241219/1059817167.html

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