Медведев: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The Times

Медведев: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The Times

Пособники террористов в редакциях западных изданий могут стать законной целью в борьбе с терроризмом. Об этом 18 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059577336_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_459213d714b07c4807d0e5bb7c87edc3.jpg

Накануне, 17 декабря в Москве в результате теракта около жилого дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Британское издание The Times выступило с оправданием этого акта терроризма."Невозможно проигнорировать публикацию в The Times. Ублюдки в редакционной статье назвали теракт против И. А. Кириллова и его помощника "законным актом обороны", - возмутился зампред российского Совбеза.Он отметил своеобразную логику британского издания.По этой логике, отметил он, все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи нынешнему руководству Украины, участвуют в гибридной или обычной войне против России.Он также отметил, что у исполнителей преступлений против России всегда есть пособники."И они тоже отныне законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания, - продолжил Медведев. - Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается…"Накануне в новостях: Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины Также на эту тему: "Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ

