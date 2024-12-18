Медведев: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The Times - 18.12.2024 Украина.ру
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Медведев: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The Times
Медведев: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The Times - 18.12.2024 Украина.ру
Медведев: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The Times
Пособники террористов в редакциях западных изданий могут стать законной целью в борьбе с терроризмом. Об этом 18 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2024-12-18T12:59
2024-12-18T12:59
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Накануне, 17 декабря в Москве в результате теракта около жилого дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Британское издание The Times выступило с оправданием этого акта терроризма."Невозможно проигнорировать публикацию в The Times. Ублюдки в редакционной статье назвали теракт против И. А. Кириллова и его помощника "законным актом обороны", - возмутился зампред российского Совбеза.Он отметил своеобразную логику британского издания.По этой логике, отметил он, все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи нынешнему руководству Украины, участвуют в гибридной или обычной войне против России.Он также отметил, что у исполнителей преступлений против России всегда есть пособники."И они тоже отныне законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания, - продолжил Медведев. - Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается…"Накануне в новостях: Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины Также на эту тему: "Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ
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новости, россия, украина, москва, дмитрий медведев, игорь кириллов, the times, совбез, нато, сми, информационная война, информационная безопасность, терроризм, террорист, русофобия, журналистика, журналисты, британия
Новости, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Медведев, Игорь Кириллов, The Times, Совбез, НАТО, СМИ, информационная война, информационная безопасность, терроризм, террорист, Русофобия, журналистика, журналисты, Британия

Медведев: пособники террористов - законная цель, к ним может быть отнесено руководство The Times

12:59 18.12.2024
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Рабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Пособники террористов в редакциях западных изданий могут стать законной целью в борьбе с терроризмом. Об этом 18 декабря заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Накануне, 17 декабря в Москве в результате теракта около жилого дома был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Британское издание The Times выступило с оправданием этого акта терроризма.
"Невозможно проигнорировать публикацию в The Times. Ублюдки в редакционной статье назвали теракт против И. А. Кириллова и его помощника "законным актом обороны", - возмутился зампред российского Совбеза.
Он отметил своеобразную логику британского издания.
По этой логике, отметил он, все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи нынешнему руководству Украины, участвуют в гибридной или обычной войне против России.
"И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства. И просто для всех патриотов России", - заявил Медведев.
Он также отметил, что у исполнителей преступлений против России всегда есть пособники.
"И они тоже отныне законная военная цель. К ним могут быть отнесены и паршивые шакалы из The Times, которые трусливо спрятались за редакционной статьёй. Стало быть, это всё руководство издания, - продолжил Медведев. - Логично? Вполне! А значит, be careful! Ведь в Лондоне много чего случается…"
Накануне в новостях: Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины
Также на эту тему: "Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ
 
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