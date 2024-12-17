Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины
Враги России уже заявили о своей причастности к теракту в Москве, повлекшему гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом 17 декабря на совещании о госконтрактах в сфере ОПК заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В начале совещания Медведев охарактеризовал погибшего утром 17 декабря генерал-лейтенанта Кириллова как порядочного и ответственного, преданного Отечеству офицера.
"Всем понятно, что произошло, что случилось и что нужно делать. Несмотря на то, что расследование только началось, уже наши враги поспешили опубликовать информацию о своей причастности. Но в любом случае, правоохранительные органы должны найти убийц в России и нужно сделать всё, чтобы уничтожить заказчиков, которые находятся в Киве. Заказчики эти тоже известны – это военно-политическое руководство Украины", - сказал Медведев.
Участники совещания почтили минутой молчания жертв теракта, осуществлённого в Москве утром 17 декабря.
"Давайте теперь перейдем к повестке дня совещания - это как раз лучший ответ на те попытки оправдать свое никчемное существование украинских сил и продлить военные действия, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Поэтому это давление, включая и работу оборонки, ни в коем случае нельзя ослаблять", - продолжил Медведев.
11:40"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗДоказательства, приводимые начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта 17 декабря. Оно расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).
Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что по поручению председателя ведомства возбуждено уголовное дело. Для оперативного и всестороннего расследования оно передано в Главное следственное управление СК России.
"Это обусловлено в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня", - пояснила Петренко.
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