https://ukraina.ru/20241217/1059738486.html

Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины

Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины - 17.12.2024 Украина.ру

Медведев: заказчики убийства генерала Кириллова - военно-политическое руководство Украины

Враги России уже заявили о своей причастности к теракту в Москве, повлекшему гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Об этом 17 декабря на совещании о госконтрактах в сфере ОПК заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

2024-12-17T18:17

2024-12-17T18:17

2024-12-17T18:17

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В начале совещания Медведев охарактеризовал погибшего утром 17 декабря генерал-лейтенанта Кириллова как порядочного и ответственного, преданного Отечеству офицера.Участники совещания почтили минутой молчания жертв теракта, осуществлённого в Москве утром 17 декабря."Давайте теперь перейдем к повестке дня совещания - это как раз лучший ответ на те попытки оправдать свое никчемное существование украинских сил и продлить военные действия, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Поэтому это давление, включая и работу оборонки, ни в коем случае нельзя ослаблять", - продолжил Медведев.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта 17 декабря. Оно расследуется по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 105, 205, 222.1, 223.1 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот и изготовление взрывчатых веществ).Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что по поручению председателя ведомства возбуждено уголовное дело. Для оперативного и всестороннего расследования оно передано в Главное следственное управление СК России."Это обусловлено в том числе сложностью расследуемого преступления и необходимостью проведения специальных исследований в экспертных учреждениях федерального уровня", - пояснила Петренко.Ранее на эту тему: Медведев об убийстве Кириллова: "Бандеровских нацистов ждет неминуемое возмездие" Также в новостях: Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистом Больше новостей представлено в обзоре Убийство генерала Кириллова, минирование машины Картаполова, продвижение ВС РФ. Итоги 17 декабря

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