"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ
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Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов создавал Западу помехи, так как "сильно мешал все эти годы заниматься подлогом". Об этом 18 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее словам, в Москве отлично понимают глубинные цели теракта, совершенного накануне. Захарова указала, что Запад и международные организации вновь начинают "реанимировать тему химического оружия и якобы преступлений с его использованием режимом в Сирии".
"Мы же понимаем, что именно Игорь Кириллов им сильно мешал все эти годы заниматься подлогом", — отметила дипломат, добавив, что Кириллов был разоблачителем американских лабораторий на Украине и вскрывал факты применения Киевом химического оружия на фронте, а также изготовления "грязной бомбы". Он стал настоящей "костью в горле" для Запада, заключила Захарова.
Другие заявления представителя МИДа РФ: Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова
Накануне в Москве в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было заложенное в самокат, погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данному факту заведено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.