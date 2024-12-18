https://ukraina.ru/20241218/1059751896.html

"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ

"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ - 18.12.2024 Украина.ру

"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ

Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов создавал Западу помехи, так как "сильно мешал все эти годы заниматься подлогом". Об этом 18 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-12-18T12:43

2024-12-18T12:43

2024-12-18T12:43

новости

россия

запад

москва

мария захарова

мвд

украина

теракт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1c/1043945042_0:0:1237:695_1920x0_80_0_0_3253f84ee25eabbb5d8fdc83877c3641.jpg

По ее словам, в Москве отлично понимают глубинные цели теракта, совершенного накануне. Захарова указала, что Запад и международные организации вновь начинают "реанимировать тему химического оружия и якобы преступлений с его использованием режимом в Сирии".Другие заявления представителя МИДа РФ: Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против КирилловаНакануне в Москве в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было заложенное в самокат, погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данному факту заведено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Также по теме: МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова

https://ukraina.ru/20241218/1059749464.html

россия

запад

москва

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, москва, мария захарова, мвд, украина, теракт