"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ - 18.12.2024 Украина.ру
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"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ
"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ - 18.12.2024 Украина.ру
"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ
Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов создавал Западу помехи, так как "сильно мешал все эти годы заниматься подлогом". Об этом 18 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-12-18T12:43
2024-12-18T12:43
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По ее словам, в Москве отлично понимают глубинные цели теракта, совершенного накануне. Захарова указала, что Запад и международные организации вновь начинают "реанимировать тему химического оружия и якобы преступлений с его использованием режимом в Сирии".Другие заявления представителя МИДа РФ: Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против КирилловаНакануне в Москве в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было заложенное в самокат, погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данному факту заведено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Также по теме: МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова
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новости, россия, запад, москва, мария захарова, мвд, украина, теракт
Новости, Россия, Запад, Москва, Мария Захарова, МВД, Украина, теракт

"Стал костью в горле": Кириллов сильно мешал Западу — МИД РФ

12:43 18.12.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБрифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ И. Кириллова
Брифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ И. Кириллова
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Начальник войск РХБЗ Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов создавал Западу помехи, так как "сильно мешал все эти годы заниматься подлогом". Об этом 18 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
По ее словам, в Москве отлично понимают глубинные цели теракта, совершенного накануне. Захарова указала, что Запад и международные организации вновь начинают "реанимировать тему химического оружия и якобы преступлений с его использованием режимом в Сирии".

"Мы же понимаем, что именно Игорь Кириллов им сильно мешал все эти годы заниматься подлогом", — отметила дипломат, добавив, что Кириллов был разоблачителем американских лабораторий на Украине и вскрывал факты применения Киевом химического оружия на фронте, а также изготовления "грязной бомбы". Он стал настоящей "костью в горле" для Запада, заключила Захарова.

Другие заявления представителя МИДа РФ: Захарова опровергла заявления о "законности" теракта против Кириллова
Накануне в Москве в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было заложенное в самокат, погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данному факту заведено уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2024
10:34
ФСБ пригрозила сотрудникам спецслужб Украины, причастным к убийству КирилловаСотрудники спецслужб Украины, причастные к организации теракта, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, понесут наказание. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ РФ
Также по теме: МВД Узбекистана изучает данные о связи своего гражданина с убийством генерала Кириллова
 
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