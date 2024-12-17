Главное за ночь 17 декабря - 17.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241217/1059709496.html
Главное за ночь 17 декабря
Главное за ночь 17 декабря - 17.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 17 декабря
Как минимум 80 украинских военнослужащих сдались в плен за три месяца на рубеже от Угледара до Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом... Украина.ру, 17.12.2024
2024-12-17T08:08
2024-12-17T08:08
новости
россия
донецкая народная республика
белгородская область
следственный комитет
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301412_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_7e6ef19b4c3e9a3064aca272bcce10cb.jpg
Как минимум 80 украинских военнослужащих сдались в плен за три месяца на рубеже от Угледара до Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в российских силовых структурах.Средства ПВО за ночь уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" развивает успех восточнее Новоивановки и продвигается в прилегающих лесопосадках. Ожесточенные бои идут в районе Русского Поречного;- на Харьковском направлении идут бои в Волчанске и на Липцовском направлении, линия боевого соприкосновения без значимых изменений;- в Часовом Яре ВС России расширяют зону контроля у Огнеупорного завода, основном укрепрайоне противника в городе;- на Покровском направлении южнее Даченского сообщают о продвижении наших войск, идут бои вблизи Украинки; - развивается наступление ВС России на южном фланге Кураховского направления. Бои идут в Константинопольском, н.п. Сухие Ялы, наши штурмовики броском продвинулись к Зеленовке;- на Великоновосёловском направлении наши войска почти завершили охват Макаровки, подходят к Нескучному. Идут бои в н.п. Новый Комар, противник старается контратаковать. Одновременно охват сел идет со стороны Ровнополя, падение обороны противника в южных населенных пунктах Времевского направления становится вопросом времени;- на Запорожском фронте штурмовые подразделения ВС России начали отдельные наступательные действия на Ореховском направлении.В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.По дальности в мире нет места, куда не способны долететь межконтинентальные баллистические ракеты России. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.Швейцария ужесточила условия экспорта стрелкового оружия, чтобы оно не поставлялось на Украину, следует из заявления парламента.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой на сайте Украина.ру.
россия
донецкая народная республика
белгородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1d/1059301412_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_2b84405895940302a3171eb2a9349fd5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, белгородская область, следственный комитет, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 17 декабря

08:08 17.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРСЗО "Град" группировки "Центр" ВС РФ
РСЗО Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Как минимум 80 украинских военнослужащих сдались в плен за три месяца на рубеже от Угледара до Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Средства ПВО за ночь уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" развивает успех восточнее Новоивановки и продвигается в прилегающих лесопосадках. Ожесточенные бои идут в районе Русского Поречного;
- на Харьковском направлении идут бои в Волчанске и на Липцовском направлении, линия боевого соприкосновения без значимых изменений;
- в Часовом Яре ВС России расширяют зону контроля у Огнеупорного завода, основном укрепрайоне противника в городе;
- на Покровском направлении южнее Даченского сообщают о продвижении наших войск, идут бои вблизи Украинки;
- развивается наступление ВС России на южном фланге Кураховского направления. Бои идут в Константинопольском, н.п. Сухие Ялы, наши штурмовики броском продвинулись к Зеленовке;
- на Великоновосёловском направлении наши войска почти завершили охват Макаровки, подходят к Нескучному. Идут бои в н.п. Новый Комар, противник старается контратаковать. Одновременно охват сел идет со стороны Ровнополя, падение обороны противника в южных населенных пунктах Времевского направления становится вопросом времени;
- на Запорожском фронте штурмовые подразделения ВС России начали отдельные наступательные действия на Ореховском направлении.
В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.
По дальности в мире нет места, куда не способны долететь межконтинентальные баллистические ракеты России. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Швейцария ужесточила условия экспорта стрелкового оружия, чтобы оно не поставлялось на Украину, следует из заявления парламента.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаБелгородская областьСледственный комитетВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:04Бесовщина со вкусом голубцов: осквернение Лавры продолжается
11:52Опубликовано видео момента взрыва, в результате которого погиб генерал Кириллов
11:40"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗ
11:40Какой город возьмёт Россия, чтобы сделать Украину неподъёмной для Европы, и когда это будет - Чадаев
11:28"Для них мы не люди..." Свидетельства очевидцев о бойне, которую ВСУ устроили в Селидово
11:25Управлять проще, чем играть в PlayStation. Ростех показал наземные дроны "Депеша" и "Каракал"
11:25Суд назначил наёмнику из Латвии 14 лет колонии строгого режима
11:20Нарышкин высказался о контактах с будущей администрацией Трампа
11:20В Госдуме РФ и в Британии обвинили Киев в убийстве начальника войск РХБЗ
10:57ФСБ выслушала жителя Нижнего Новгорода, предлагавшего спецслужбам Украины устроить теракт
10:53"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова
10:40Китай открестился от поставок оружия сторонам украинского конфликта
10:31Житель Селидово рассказал, как военнослужащие ВСУ расстреляли семью его соседа
10:13Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал Кириллов
10:04Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве
10:02ФСБ: задержан житель Ялты, сообщавший разведке Украины о войсках ВС РФ в Крыму
09:47"Избивают, держат в клетках на холоде": депутат Рады об издевательствах над несговорчивыми ВСУшниками
09:18Взрыв в Москве: убит начальник войск РХБЗ генерал Кириллов
09:00Гибель начальника войск РХБЗ ВС РФ, отрезвляющий удар "Орешником". Главное на Украине на утро 17 декабря
08:08Главное за ночь 17 декабря
Лента новостейМолния