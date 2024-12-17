https://ukraina.ru/20241217/1059709496.html
Главное за ночь 17 декабря
Главное за ночь 17 декабря - 17.12.2024 Украина.ру
Главное за ночь 17 декабря
Как минимум 80 украинских военнослужащих сдались в плен за три месяца на рубеже от Угледара до Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом... Украина.ру, 17.12.2024
2024-12-17T08:08
2024-12-17T08:08
2024-12-17T08:08
новости
россия
донецкая народная республика
белгородская область
следственный комитет
вооруженные силы украины
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Как минимум 80 украинских военнослужащих сдались в плен за три месяца на рубеже от Угледара до Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в российских силовых структурах.Средства ПВО за ночь уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" развивает успех восточнее Новоивановки и продвигается в прилегающих лесопосадках. Ожесточенные бои идут в районе Русского Поречного;- на Харьковском направлении идут бои в Волчанске и на Липцовском направлении, линия боевого соприкосновения без значимых изменений;- в Часовом Яре ВС России расширяют зону контроля у Огнеупорного завода, основном укрепрайоне противника в городе;- на Покровском направлении южнее Даченского сообщают о продвижении наших войск, идут бои вблизи Украинки; - развивается наступление ВС России на южном фланге Кураховского направления. Бои идут в Константинопольском, н.п. Сухие Ялы, наши штурмовики броском продвинулись к Зеленовке;- на Великоновосёловском направлении наши войска почти завершили охват Макаровки, подходят к Нескучному. Идут бои в н.п. Новый Комар, противник старается контратаковать. Одновременно охват сел идет со стороны Ровнополя, падение обороны противника в южных населенных пунктах Времевского направления становится вопросом времени;- на Запорожском фронте штурмовые подразделения ВС России начали отдельные наступательные действия на Ореховском направлении.В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.По дальности в мире нет места, куда не способны долететь межконтинентальные баллистические ракеты России. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.Швейцария ужесточила условия экспорта стрелкового оружия, чтобы оно не поставлялось на Украину, следует из заявления парламента.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, белгородская область, следственный комитет, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Белгородская область, Следственный комитет, Вооруженные силы Украины
Как минимум 80 украинских военнослужащих сдались в плен за три месяца на рубеже от Угледара до Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
Средства ПВО за ночь уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области
, сообщили в Минобороны России.
Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":
- в Курской области группировка войск "Север" развивает успех восточнее Новоивановки и продвигается в прилегающих лесопосадках. Ожесточенные бои идут в районе Русского Поречного;
- на Харьковском направлении идут бои в Волчанске и на Липцовском направлении, линия боевого соприкосновения без значимых изменений;
- в Часовом Яре ВС России расширяют зону контроля у Огнеупорного завода, основном укрепрайоне противника в городе;
- на Покровском направлении южнее Даченского сообщают о продвижении наших войск, идут бои вблизи Украинки;
- развивается наступление ВС России на южном фланге Кураховского направления. Бои идут в Константинопольском, н.п. Сухие Ялы, наши штурмовики броском продвинулись к Зеленовке;
- на Великоновосёловском направлении наши войска почти завершили охват Макаровки, подходят к Нескучному. Идут бои в н.п. Новый Комар, противник старается контратаковать. Одновременно охват сел идет со стороны Ровнополя, падение обороны противника в южных населенных пунктах Времевского направления становится вопросом времени;
- на Запорожском фронте штурмовые подразделения ВС России начали отдельные наступательные действия на Ореховском направлении.
В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве
, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете
.
По дальности в мире нет места, куда не способны долететь межконтинентальные баллистические ракеты России. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.
Швейцария
ужесточила условия экспорта стрелкового оружия, чтобы оно не поставлялось на Украину
, следует из заявления парламента.