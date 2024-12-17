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Главное за ночь 17 декабря

Главное за ночь 17 декабря - 17.12.2024 Украина.ру

Главное за ночь 17 декабря

Как минимум 80 украинских военнослужащих сдались в плен за три месяца на рубеже от Угледара до Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом... Украина.ру, 17.12.2024

2024-12-17T08:08

2024-12-17T08:08

2024-12-17T08:08

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Как минимум 80 украинских военнослужащих сдались в плен за три месяца на рубеже от Угледара до Великой Новоселки на юге Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в российских силовых структурах.Средства ПВО за ночь уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.Ситуацию на фронтах докладывают "Два майора":- в Курской области группировка войск "Север" развивает успех восточнее Новоивановки и продвигается в прилегающих лесопосадках. Ожесточенные бои идут в районе Русского Поречного;- на Харьковском направлении идут бои в Волчанске и на Липцовском направлении, линия боевого соприкосновения без значимых изменений;- в Часовом Яре ВС России расширяют зону контроля у Огнеупорного завода, основном укрепрайоне противника в городе;- на Покровском направлении южнее Даченского сообщают о продвижении наших войск, идут бои вблизи Украинки; - развивается наступление ВС России на южном фланге Кураховского направления. Бои идут в Константинопольском, н.п. Сухие Ялы, наши штурмовики броском продвинулись к Зеленовке;- на Великоновосёловском направлении наши войска почти завершили охват Макаровки, подходят к Нескучному. Идут бои в н.п. Новый Комар, противник старается контратаковать. Одновременно охват сел идет со стороны Ровнополя, падение обороны противника в южных населенных пунктах Времевского направления становится вопросом времени;- на Запорожском фронте штурмовые подразделения ВС России начали отдельные наступательные действия на Ореховском направлении.В связи с инцидентом на Рязанском проспекте в Москве, в результате которого погибли двое мужчин, возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете.По дальности в мире нет места, куда не способны долететь межконтинентальные баллистические ракеты России. Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.Швейцария ужесточила условия экспорта стрелкового оружия, чтобы оно не поставлялось на Украину, следует из заявления парламента.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Полковник запаса: ВС РФ усилили наступление в Купянске и загнали ВСУ в "огневой мешок" в Лозовой на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донецкая народная республика, белгородская область, следственный комитет, вооруженные силы украины